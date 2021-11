Battlefield 2042, dov’è la chat vocale? Non lo sa nessuno, neanche DICE

Il quadro dei classici giochi autunnali si sta completando, perché anche Battlefield 2042 si è buttato nella mischia finalmente.

Il titolo DICE deve battersela con Call of Duty Vanguard, che come di consueto diventa il rivale nella guerra… dei giochi di guerra.

In attesa della nostra opinione su Battlefield 2042

Preparatevi invece a sistemare per bene il vostro PC, perché il gioco di DICE non le manda a dire in quanto a requisiti, come sempre.

Mentre i giocatori di tutto il mondo si stanno godendo le sparatorie più furiose, gli utenti più attenti di Battlefield 2042 si sono accorti di una strana mancanza.

Le prime recensioni, come riporta anche VGC, stanno segnalando che nel sistema di comunicazioni del gioco manca la chat vocale, e non ci sono spiegazioni reali sul perché non sia stata inserita.

Come ogni videogioco multiplayer a squadre, la comunicazione diventa un elemento molto importante in certi frangenti, soprattutto nelle modalità di gioco più strategiche.

I giocatori PC possono usare applicazioni come Discord, ma per gli utenti console diventa leggermente più complicato perché bisogna gestire la party chat, che è esterna al client di Battlefield 2042.

Mentre gli utenti possono utilizzare una rotella di frasi rapide, non comodissime durante le sparatorie, non sappiamo quando verrà inserita questa funzionalità importante.

Riguardo la chat vocale, DICE ha dichiarato che è sicuramente un progetto presente nella road map, ma il cui inserimento è ancora lontano.

Speriamo venga posto rimedio in fretta, perché si tratta di qualcosa di molto importante che la concorrenza ha avuto fin da subito

