Battle royale anche in Battlefield 2042? I giocatori se la fanno da soli

Battlefield 2042 è disponibile già da svariati giorni e ha già potuto intrattenere i tanti amanti della serie di FPS bellici.

Il titolo, che regge il confronto con la sua controparte targata Activision Call of Duty Vanguard, si è dimostrato avere un comparto multiplayer stimolante e avvincente, in grado di mettere alla prova anche la creatività dei giocatori.

L’estro degli utenti è anche chiamato in causa dalla modalità Portal, una delle feature più particolari di Battlefiled 2042.

In essa i giocatori hanno la possibilità di creare da zero mappe custom usando gli asset che hanno caratterizzato l’intero franchise di Battlefield.

In Battlefield 2042, che ricordiamo è uscito lo scorso 19 novembre su piattaforme PC, PlayStation e Xbox, i giocatori si sono dati già alla pazza gioia realizzando lavori veramente degni di nota.

Iniziare una partita con tantissimi alleati su schermo da una certa scarica di adrenalina.

Quello di cui vi parliamo in questa sede è Warfield 100, un battle royale in stile Call of Duty Warzone realizzato dall’utente di reddit chbmg.

Secondo l’utente la mappa rispetta in tutto e per tutto le caratteristiche e le meccaniche principali dei battle royale. È infatti presente una lobby in cui i giocatori si riuniscono prima dell’avvio effettivo del gioco, ci si può lanciare e paracadutarsi nella mappa per dare inizio al match, l’area di gioco si restringe con lo scorrere del tempo e inoltre è pure presente del loot da raccogliere come in ogni battle royale che si rispetti.

Una volta sconfitti si arriva in una prigione stile COD Warzone in cui i giocatori si contendono il ritorno in game. Appena i giocatori rimasti diventano 10, però, gli utenti sconfitti non avranno più la possibilità di fuggire dalla prigione per avere un’altra chance.

Qui di seguito potete vedere voi stessi il lavoro realizzato in Warfield 100.

Se volete saperne di più su Battlefield 2042 vi consigliamo di leggere la nostra recensione dettagliata.

Il gioco purtroppo ha anche diversi problemi da risolvere, tra cui uno abbastanza pesante su Xbox.

Infine, recentemente il titolo di DICE si è aggiornato, lasciando intendere che il team sta lavorando alacremente a migliorie di stabilità e performance.