Batora Lost Haven, data di uscita e prova gratis per l’action-RPG tutto italiano

Via comunicato stampa, Team17 ha annunciato che Batora Lost Haven, il prossimo action-RPG interplanetario di Stormind Games, sarà pubblicato il 20 ottobre per le console PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con il lancio su Nintendo Switch a seguire.

Coloro che desiderano provare il gioco prima del lancio possono andare sulla pagina di Steam da ora fino al 19 settembre per giocare alla demo gratuita.

Il gioco sarà inoltre testabile dal vivo anche al Tokyo Game Show, l’evento che si terrà dal 15 al 18 settembre di quest’anno.

Poco sotto, il nuovo trailer del gioco e la descrizione ufficiale.

In Batora Lost Haven saremo chiamati ad esplorare una serie di pianeti unici e scoprirai una galassia in cui la morale è relativa e il confine tra giusto e sbagliato è spietatamente sottile. Nel corso dell’esplorazione, dovremo sfruttare le abilità uniche di Avril per perfezionare diversi stili di combattimento e sconfiggere nemici mortali, risolvere intricati enigmi e affrontare le missioni che le verranno affidate da alieni piuttosto curiosi. Ogni scelta che prenderai plasmerà il tuo viaggio e forgerà il modo in cui porterai a termine

la tua missione finale… salvare il tuo rifugio perduto.

Batora Lost Haven promette di essere quindi un fantastico viaggio di esplorazione di mondi alieni, dove incontreremo una varietà di creature uniche e svelerai i segreti della galassia.

Ricordiamo anche che a febbraio abbiamo messo le mani sulla nuova fatica di Stormind Games che si tuffa nel mondo degli action-RPG, rimanendone piacevolmente colpiti.

Se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.