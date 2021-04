Batman/Fortnite ed altri 10 imperdibili fumetti tratti dai videogame

L’uscita recente del fumetto in edizione limitata Batman/Fortnite Punto Zero, pubblicato in Italia in edizione limitata da Panini, ha ravvivato l’interesse dei videogiocatori per questo mondo, tanto che il prodotto è andato letteralmente a ruba.

L’opera, composta da sei volumi, racconta la storia del noto cavaliere oscuro che si trova, suo malgrado, inghiottito da una fenditura dimensionale che lo trasporta nel mondo di Fortnite, il celeberrimo battle royale di Epic Games. Qui perderà la memoria e si troverà a combattere per ricordare la sua vera identità e tornare a casa.

Il consiglio che diamo ai nostri utenti, visto l’incredibile successo riscosso dal primo volume, temporaneamente esaurito su Amazon, è quello di prenotare il prima possibile anche i successivi numeri, così da riceverli comodamente a casa senza rischi.

Tuttavia, sul noto portale e-commerce sono presenti tantissimi altri fumetti ispirati al mondo dei videogiochi. Tra questi, sicuramente imperdibile è The last of us. Il sogno americano, pensato come un vero e proprio prequel della nota saga di Naughty Dog, che vede i primi passi di Ellie all’interno del nuovo mondo dominato dagli infetti.

Piuttosto interessante anche God of War, anche in questo caso una sorta di prequel alla storia che verrà poi raccontata nell’ultimo capito uscito per PS4, nel quale Kratos tenta di costruirsi una nuova vita nel selvaggio Nord, quando viene attaccato di un gigantesco orso e rimane invischiato in una faida contro un misterioso culto di berserker.

Si continua con Medievil La battaglia di Gallowmere, nel quale vengono raccontate le gesta del prode Sir Daniel Fortesque, che i giocatori amano sin dalla sua prima apparizione su Playstation nell’ormai lontano 1998.

Questi solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito vi proponiamo una nostra selezione degli articoli più interessanti.

