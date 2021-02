Back 4 Blood: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Circa un paio di anni fa, Turtle Rock Studios, creatori e team di sviluppo dello sparatutto cooperativo di grande successo Left 4 Dead, in collaborazione con Warner Bros Interactive Entertainment, hanno annunciato Back 4 Blood, videogioco che, come lascia intuire il nome stesso, riporta proprio alla memoria il tanto amato Left 4 Dead.

Back 4 Blood è stato pensato da zero come un titolo premium e originale, che unisce il meglio di quello che ha reso gli FPS co-op a tema zombie così popolari con nuove caratteristiche e tecnologie all’avanguardia. Nel gioco vi ritroverete al centro di una guerra contro gli infestati: umani trasformati da un letale parassita in creature terrificanti determinate a divorare ciò che resta dell’umanità. Il vostro compito, in un mondo dominato dagli infestati, sarà fare piazza pulita dei nemici, così da salvare l’umanità dall’estinzione. L’obiettivo del tempo è quello di utilizzare l’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni per fornire un prodotto non solo degno di Left 4 Dead, ma in grado di migliorare ogni suo aspetto. Il gioco si adatta continuamente alle azioni del giocatore, assicurando dei combattimenti esaltanti, una giocabilità estremamente differenziata e legioni di infestati più ardue da affrontare, come boss mutanti alti sei metri.

Back 4 Blood sarà lanciato il prossimo 22 giugno per Sony Playstation 4, Playstation 5 e Xbox One/Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Back 4 Blood sarà distribuito in due diverse edizioni, indirizzate a diversi tipi di giocatori.

Standard Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto a caccia di zombie spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi l’edizione standard.

Deluxe Edition

Rispetto all’edizione Standard, la Deluxe Edition comprende anche il pass annuale con 3 DLC ed un accesso anticipato di quattro giorni, così da avere un discreto vantaggio sugli altri giocatori.