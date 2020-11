Ordinano PS5 su Amazon e ricevono accessori per la casa (proprio così)

PS5 è disponibile in Europa a partire dalla giornata di ieri, 19 novembre, giorno durante il quale molti dei preordini presi in carico da Amazon e simili sono stati prontamente consegnati.

A quanto pare, però, alcuni acquirenti del Regno Unito hanno avuto un’amara sorpresa. Via VGC è emersa la notizia che molti avrebbero ricevuto veri e propri accessori per la casa invece di una bella PlayStation 5 nuova di zecca.

Parliamo infatti di oggetti come una macchina per caffè, un massaggiatore per piedi e persino cibo per gatti. Insomma, non proprio l’oggetto preordinato dai giocatori inglesi, pronti a entrare nella next-gen.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

In una dichiarazione rilasciata a VGC, un portavoce di Amazon UK ha affermato che l’azienda sta indagando su cosa può essere successo agli ordini:

Il nostro obiettivo principale è rendere felici i nostri clienti e questo non è accaduto per una piccola parte di questi ordini. Siamo davvero dispiaciuti e stiamo indagando esattamente su cosa è successo. Stiamo contattando ogni cliente che ha avuto un problema e ci ha resi consapevoli della cosa, in modo che possiamo porre rimedio quanto prima. Chiunque abbia avuto un problema con un ordine può contattare il nostro team del servizio clienti per chiedere aiuto.

Staremo a vedere quindi quale sarà stata la causa di questo strano “scambio”, che sia un semplice errore umano oppure una mossa scorretta da parte di qualche impiegato Amazon davvero troppo zelante.

Sulle pagine di SpazioGames trovate sempre la nostra recensione (con tanto di video) della nuova e performante piattaforma da gioco Sony, nella quale vi abbiamo spiegato che «la nuova generazione di PS5, la filosofia che ci accompagnerà per i prossimi proverbiali sette anni, è quella di proporre miglioramenti mirati con un obiettivo chiarissimo in mente.»

PlayStation 5 è disponibile in Europa e in Italia a partire dalla giornata di ieri, 19 novembre 2020, in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico e una seconda in grado di leggere solo i giochi in formato digitale.