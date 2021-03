Avete un appuntamento con i poter psichici in Scarlet Nexus (ed è estivo)

Il 2021 fissa l’appuntamento con un’altra uscita videoludica: in giornata, infatti, Bandai Namco ha annunciato che il suo Scarlet Nexus ha trovato una data d’uscita – e che dovremo aspettare solo la prossima estate per metterci sopra le mani. Il gioco, vi ricordiamo, vi permette di vestire i panni di Yuito Sumeragi, una recluta cresciuta come rampollo di una potente famiglia politica; in alternativa, potete anche vestire i panni di Kasane Randall, esploratrice con dei poteri che si direbbero molto ambiti.

Le vicende dei due personaggi si intrecceranno e ad avere un ruolo chiave, ci confermano anche i video, saranno le abilità psichiche dei protagonisti. Potete immergervi nel mondo di gioco dando un’occhiata al trailer di seguito, proposto sia con doppiaggio giapponese che con quello in inglese. In entrambi i casi, trovate anche i sottotitoli in italiano.

Inoltre, scopriamo che il gioco diventerà anche una serie anime firmata da Sunrise, per la quale arriva a sua volta un teaser. Ve lo proponiamo di seguito nella nostra notizia.

L’uscita di Scarlet Nexus è attesa per il prossimo 25 giugno su PC (solo digitale), PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Potete acquistare l’edizione standard, la Deluxe Edition Digital (includerà anche un artbook digitale, la colonna sonora digitale e alcuni oggetti cosmetici) o la Guardians Edition (che comprende tre stampe, un artbook con copertina rigida, un adesivo, una steelbook e tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Rimanete come sempre su SpazioGames per tutte le novità e gli aggiornamenti sul gioco.