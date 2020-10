Avengers ha meno di 1.000 giocatori su PC, attese anche di mezz’ora nel matchmaking

Quando, nella nostra recensione, sottolineammo che Marvel’s Avengers sarebbe stato un gioco da valutare soprattutto nel lungo percorso, era per mettere in evidenza l’importanza che avrebbero rivestito le attività persistenti all’interno del titolo, che vuole essere il fedele compagno videoludico di qualsiasi appassionato del mondo Marvel.

Tuttavia, i giocatori su PC stanno vivendo delle problematiche proprio a questo proposito: già nei giorni scorsi avevamo segnalato un calo registrato dai dati Steam – e oggi la testata Forbes evidenzia che siamo arrivati a momenti in cui meno di 1.000 giocatori sono connessi contemporaneamente, con il risultato che le attese per le attività online legate al matchmaking si allungano in modo consistente.

Marvel's Avengers è disponibile su PC e console

Mentre Crystal Dynamics è al lavoro per fix e migliorie da applicare al suo gioco, il titolo sta vivendo una situazione simile a quella avuta da un altro ambizioso progetto, Anthem: i giocatori PC stanno segnalando di trovarsi di fronte anche a trenta minuti di attesa per il matchmaking, reso ulteriormente complicato dal fatto che debbano venire abbinati quattro giocatori che interpretano eroi differenti.

Attendiamo di vedere come evolverà la situazione con i futuri aggiornamenti, considerando che Square Enix ha tutte le intenzioni di supportare a lungo il gioco, integrando nuovi contenuti e dandogli una stagionalità vicina a quelle delle uscite a fumetti – medium al quale il suo Marvel’s Avengers vuole assolutamente riferirsi.

Il titolo è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Al loro lancio, sarà anche su PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S.