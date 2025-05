Dragon Ball Daima è la nuova serie anime ispirata all'immortale creazione del compianto Akira Toriyama - Dragon Ball - e adesso più che mai essa rappresenta simbolicamente la massima espressione artistica e narrativa del maestro volato via lo scorso 1° marzo 2024.

Dragon Ball Daima è l'ultimo lavoro di Akira Toriyama per il suo successo editoriale e come un segno del destino l'autore ha lavorato al progetto, scrivendo totalmente la storia e realizzando i character design, con un'intensità insolita, come mai prima d'ora in progetto anime e a cuor leggero.

Prima di andarsene Akira Toriyama ha ancora una volta deciso di regalare il sogno a tutti i ragazzi di un tempo e ai giovani di adesso. Oltre a godere delle sue molteplici e monumentali opere, l'autore si congeda donandoci un'ultima serie intrisa del suo stile, della sua grafia, del suo punto di vista narrativo, dei suoi scherzi, del suo sudore, del suo cuore e della sua anima.

Dragon Ball Daima nasce nell'anno del Drago (in riferimento al capodanno della cultura cinese) e viene creato per celebrare i 40 anni dell'immortale Dragon Ball. È l'ultima installazione a cura di Akira Toriyama, il papà. Sembra che le stelle (delle Sfere del Drago) si siano allineate fin troppo perfettamente e zampillano in cielo. La chiusura cristallina è servita.

Di cosa parla Dragon Ball Daima e perchè si chiama così?

In occasione dell'annuncio della serie anime avvenuto il 12 ottobre 2023 al New York Comic Con, Akira Toriyama ne svelava una breve trama, eccola nel dettaglio:

In seguito ad una cospirazione, Goku e i suoi amici ringiovaniscono. Al fine di sistemare le cose partono verso un nuovo mondo. Si tratta di una grande avventura dalle azioni intense all'interno di un misterioso e sconosciuto mondo. Per adattarsi al suo corpo rimpicciolito Goku, dopo tanto tempo, ricorre in combattimento al bastone Nyoibo.

Akira Toriyama ha stuzzicato i fan anticipando che la nuova serie pone l'attenzione sui misteri del mondo di Dragon Ball. In più si augura che tutti apprezzino in futuro queste battaglie diverse dal solito definendole "potenti" e, al contempo, "carine".

Sempre In base alle dichiarazioni di Toriyama, "Daima" è un termine puramente inventato, non significa nulla. D'altro canto il kanji potrebbe essere interpretato come 'Cattivo/Male'.

Le pagine su Twitter accreditate in tema del franchise e della lingua giapponese cercano di dare un'interpretazione ulteriore al titolo che accompagnerà le nuove avventure di Goku e compagni e che entreranno di prepotenza nel gergo degli appassionati.

Assodato, quindi, la resa di "Daima" col termine "Malvagio", i kanji giapponesi sono anche usati per definire le parole "Grande" e "Demone/Magia". Quello stesso kanji riprenderebbe il titolo di Daimao/Grande Re Demone affibbiato a Piccolo (padre di Piccolo, per intenderci) senza il termine "Re". Ancora, il kanji è il medesimo usato per "Ma" in "Majin".

Dragon Ball Grande Male/Grande Cattivo potrebbe essere la variante ideale per definire la nuova serie, tuttavia al momento non è dato sapere se vi sarà un adattamento internazionale del nome affibbiato al titolo.

Il Produttore Esecutivo dell'anime, nonchè presidente di Capsule Corporation Tokyo e Produttore Esecutivo di Dragon Ball, Akio Iyoku, intervenuto in occasione di un'intervista per Nikkei e riportata da Comic Book, ha precisato che la serie anime rappresenta una grande sfida perchè si tratta di una storia completamente originale, dunque mai vista in nessun altro medium in precedenza.

Iyoku, ancora, ha dichiarato in occasione dell'evento Dragon Ball Battle Hour di gennaio 2024 che la nuova serie è una ventata di aria fresca seppur le sue fondamenta sono riscontrabili anche nella serie storica. A far da padroni alle scene sono i classici personaggi, tuttavia, revisionati nella loro forma, difatti appaiono rimpiccioliti e l'obiettivo del nuovo anime sta proprio qui: creare un prodotto dedicato alla nuova generazione (e non) così che possa respirare le avventure storiche dell'infanzia di Goku e, soprattutto, farne emergere un nuovo apprezzamento.

Ecco le parole nel dettaglio diffuse su X/Twitter da fonti accreditate in materia:

Spero che gli appassionati che non hanno ancora visto la storia delle avventure dell'infanzia di Goku apprezzeranno l'anime come una nuova interpretazione del fascino di Goku.

Essendo una serie per la televisione, l'anime avrà una composizione episodica. Al momento, tuttavia, non è dato sapere da quanti episodi esso si comporrà sebbene rumor indicano un totale di 20.

Dove si colloca temporalmente Dragon Ball Daima

Non sono state fornite indicazioni precise circa la collocazione temporale di Dragon Ball Daima, tuttavia è probabile che gli eventi si collochino dopo la fine di Dragon Ball Z, ma non dopo la vera fine della seconda serie che si verifica effettivamente dieci anni dopo con Goku che prende sotto la sua ala Ub.

È possibile ipotizzarlo poichè nel primo trailer, disponibile nel paragrafo successivo, esordisce con misteriosi individui intenti a guardare guardando tutta la storia di Goku, fra cui, appunto, la sua battaglia contro Majin Bu.

È quindi possibile collocare temporalmente Dragon Ball Daima in relazione a Dragon Ball Z. La stessa cosa, tuttavia, non può dirsi con Dragon Ball Super, l'attuale serie in corso a seguire la continuity del franchise originale fra produzioni manga e cinematografiche.

Difatti, il trailer, così come le dichiarazioni in possesso, non mostrano nessun personaggio apparso per la prima volta in Dragon Ball Super, ma non è scontato che si collochi precedentemente. Se si guardano le uniformi di Goku e Vegeta, d'altro canto, esse non presentano il logo di Whis, il loro attuale maestro in Dragon Ball Super.

Un altro dettaglio dettaglio interessante si rifà alla separazione della fusione tra Shin e Kibito anche se si erano uniti con la tecnica Potara durante la saga di Majin Bu. I due si erano separati la prima volta solo, per l'appunto, in Dragon Ball Super.

Sebbene non ufficializzato in nessuna occasione, quindi esclusivamente una speculazione, la tecnica Potara potrebbe trovare il suo punto debole proprio nella regressione in bambini.

Sulla base degli elementi emersi dal materiale promozionale e dalle dichiarazioni di insider su X/Twitter notevolmente accreditati in materia, sembrerebbe plausibile, dunque, collocare Dragon Ball Daima poco dopo gli eventi della saga di Majin Bu. In altre parole sarebbe possibile identificare il nuovo anime come sequel della saga di Majin Bu. Inoltre, sempre in base alle indiscrezioni, i personaggi e i regni in corso di introduzione in Dragon Ball Daima potrebbero in futuro ritornare ed espandersi in un futuro arco narrativo di Dragon Ball.

I trailer di Dragon Ball Daima

Quattro sono i trailer fino ad ora rivelati circa il nuovo progetto anime.

Il primo è stato svelato in fase di annuncio il 12 ottobre 2023 durante il New York Comic Con.

Il trailer al secondo 0:23 svela che si tratta di una storia mai narrata prima nel mondo di Dragon Ball e al minuto 1:05 cita "40 anni di Dragon Ball".

Le sequenze partono con due individui mai apparsi prima e dalle fattezze divine intenti a guardare la storia di Goku e compagni, quando, improvvisamente, gli stessi tornano bambini. Al minuto 1:27 è possibile notare Goku in uniforme da combattimento mentre maneggia il suo iconico bastone Nyoibo. Tanti altri personaggi sono presenti nel trailer, come Piccolo, Vegeta, Bulma, Karin, addirittura Babidi e Majin Bu.

Il secondo trailer, invece, è stato lanciato a fine gennaio 2024 in occasione dell'evento Dragon Ball Battle Hour. Le sequenze sono focalizzate sul piccolo Goku.

Il terzo trailer presenta il nuovo scenario di Dragon Ball e Goku appare, come sempre, emozionato ed esaltato all'idea di viaggiare per nuovi orizzonti. Si fa, inoltre, la conoscenza di tre nuovi individui - Gomah, Masked Majin e Glorio -, i quali sembrano arrivati con le migliori delle intenzioni a giudicare dal loro sguardo cupo.

Il quarto trailer catapulta gli spettatori nel Regno Demoniaco. All'interno della location inesplorata le azioni sono animate da Goku e da Kaioshin dell'Est nelle loro versioni rimpicciolite a seguito di una cospirazione e dai nuovi personaggi, ideati da Akira Toriyama in persona, Glorio e Panzy. Le sequenze svelano personaggi inediti come una persona sconosciuta che somiglia a Kaioshin, un altro personaggio femminile dal sorriso misterioso e ombre di mostri che pullulano nel Regno Demoniaco. Al minuto 1:28 del trailer, invece, Goku rivela anche in questo scenario la sua iconica trasformazione in Super Saiyan mentre combatte formidabili nemici. Ecco di seguito il trailer:

Il ruolo di Akira Toriyama in Dragon Ball Daima

Akira Toriyama ha dichiarato in occasione del suo ultimo messaggio (prima della compianta dipartita avventura il 1° marzo 2024), conseguente al premio alla carriera indetto da Tokyo Anime Award Festival, che in origine Dragon Ball Daima era stato concepito come una serie anime originale spoglia del suo contributo. La situazione, continua l'autore, è cambiata completamente dal momento in cui ha cominciato a dare consigli un po' dappertutto sinché non è finito pienamente coinvolto nel progetto senza neanche realizzarlo.

Per la precisione Toriyama ha scritto l'intera storia, ha disegnato personaggi inediti e ha rappresentato su carta nuovi scenari e tecnologie. La nuova serie anime è intrisa di tanti aspetti narrativi e non soltanto di intensa azione.

Anche il Produttore Esecutivo, Iyoku, ha confermato che Toriyama è stato coinvolto nel progetto molto più del solito.

Goku e i personaggi inediti di Dragon Ball Daima

Come a più riprese puntualizzato, Toriyama ha attivamente e profondamente lavorato anche al character design della nuova serie anime. Il maestro giapponese ha realizzato una nuova versione di Goku e compagni, rimpiccioliti come già visto dal trailer. Ecco di seguito Goku e Crilin:

La didascalia di Toriyama recita:

L'altezza dei personaggi è ridotta e le loro uniformi sono leggermente arruffate. Abbiamo cambiato anche le caratteristiche facciali. Penso che l'altezza di Vegeta e Kaishin sia la stessa.

Di seguito è offerto uno sguardo al nuovo design di Goku e Vegeta versione adulta. Il design dell'uniforme di Goku presenta leggere differenze rispetto a quello classico:

Il secondo trailer della serie anime rivelato a gennaio 2024 è stato accompagnato da altri documenti ufficiali che rappresentano i character design di alcuni dei nuovi cattivi. Cortesia, come sempre, del genio di Akira Toriyama:

Nel corso degli ultimi due trailer facciamo la conoscenza di ulteriori nuovi personaggi che ricopriranno un ruolo rilevante nel nuovo anime. I nuovi personaggi prendono il nome di Gomah, Masked Majin e Glorio e sono demoni provenienti dal Regno Demoniaco. Eccoli rispettivamente di seguito:

Masked Maji, citato poc'anzi, si rivela in realtà essere Panzy, un demone del Regno Demoniaco che accompagna Goku e Glorio in missione presso il regno. Essa appare nella key visual principale dell'anime. Eccola di seguito poco sotto la navicella spaziale di Glorio:

Ulteriori personaggi inediti sono Degesu, Shinjin proveniente dal Mondo Demoniaco (interpretato da Junya Enoki), e Dr. Arinsu (interpretata da Yoko Hikasa). Degesu e la demoniaca Dr. Arinsu sono, rispettivamente, di fianco a Gomah:

A giudicare dalle loro espressioni e dal tono della prima apparizione sembra chiaro che Degesu e Dr. Arinsu ricopriranno il ruolo di antagonisti principali. Fra i personaggi storici, a seguire, ecco Mr. Satan, C-17, Chichi e Majin Bu:

Torneranno ad abitare le scene altri personaggi storici quali Vegeta, Piccolo, Goten, Trunks e tanti altri ancora.

Quando esce Dragon Ball Daima?

Dragon Ball Daima ha esordito l'11 ottobre 2024 con un episodio a settimana. Il primo episodio dura 10 minuti in più rispetto ad un regolare episodio anime. Il 6 ottobre 2024 si è tenuta la premiere mondiale della serie anime con un evento dedicato e dal titolo di Dragon Ball Daimatsuri (gioco di parole tra Daima - nome della serie anime - e matsuri che sta per festival). L'evento si terrà presso Tokyo Big Sight in quel di Tokyo dove saranno svelate tre proiezioni tre proiezioni del primo episodio.

Dragon Ball Daimatsuri è stato un evento ad ingresso gratuito e i biglietti si ottenevano per sorteggio. Erano presenti all'evento il produttore esecutivo dell'anime Akio Iyoku e alcuni componenti del cast fra cui Masako Nozawa, storica voce di Goku.

Dove vedere in streaming Dragon Ball Daima?

Originariamente previsto per il web, la diffusione giapponese di Dragon Ball Daima sarà affidata alla televisione, in particolare a Fuji TV. In Italia la serie anime è disponibile in forma sottotitolata in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll.

L'anime è disponibile mediante sottotitoli e sempre dall'11 ottobre anche su Anime Generation, canale a tema anime di Prime Video. Il canale è disponibile a un costo di € 4,99 al mese dopo un periodo di prova gratuito.

Inoltre, mediante Toei Animation Europe, i primi tre episodi dell'anime sono stati proiettati in sala sottotitolati in italiano in occasione di Lucca Comics & Games 2024

In Italia l'adattamento anime di Dragon Ball, parte di Dragon Ball Z e alcuni lungometraggi animati sono invece disponibili per la visione su Prime Video. Dragon Ball Super: Super Hero, l'ultimo lungometraggio anime, è fruibile su Crunchyroll.

Il manga di Dragon Ball Daima

Non è al momento annunciata o pianificata una versione manga del progetto. Toyotaro, il mangaka in carica per Dragon Ball Super, ha in ogni caso realizzato Goku e Vegeta in versione Dragon Ball Daima per celebrare l'annuncio. L'illustrazione confluisce nella serie di illustrazioni speciali che Toyotaro disegna una volta al mese. Direttamente dal sito web ufficiale di Dragon Ball, ecco Goku:

Mentre, a seguire, Goku e Vegeta in versione colorata digitalmente del volume 22 di Dragon Ball Super:

Lo staff di Dragon Ball Daima

In merito lo staff, Yoshitaka Yashima (responsabile delle animazioni di Dragon Ball Super, franchise Digimon) e Aya Komaki (regista dell'anime di One Piece) ricoprorono il ruolo di registi di Dragon Ball Daima. Katsuyoshi Nakatsuru (Dragon Ball Z, franchise Digimon) adattano il character design originale di Akira Toriyama pensanto per la serie e si occpuno delle animazioni. Yuuko Kakihara (Digimon Adventure tri., Urusei Yatsura, Cells at Work!) supervisiona e redige la sceneggiatura. Akira Toriyama ha scritto l'intera storia e disegnato personaggi inediti e nuovi scenari.

ZEDD ha creato la opening dell'anime intitolata "Jaka Jaan" ed eseguita sempre da Zedd con C&K. Zedd è un dj e produttore vincitore di un Grammy Award. La ending è altresì eseguita da ZEDD assieme alla cantautrice Ai che ha scritto la canzone Nakama" (Compagni).

La storia voce di Goku, Masako Nozawa, riprende il ruolo.

Dragon Ball Daima in altri media

La versione rimpiccolita di Goku, protagonista del nuovo anime, sarà un personaggio giocabile ottenibile mediante la prenotazione del videogioco di DRAGON BALL: Sparking! ZERO in uscita l'11 ottobre 2024. Goku appare al minuto 4:55 del seguente trailer:

Ulteriori personaggi apparsi per la prima volta in Dragon Ball Daima sono parte dei DLC dedicati al videogame appena citato.

