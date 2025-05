Son Goku Daima SH Figuarts, recensione: Essenziale e innovativo

Son Goku Daima SH Figuarts (adulto) non reinventa la ruota, ma perfeziona molte cose che i fan chiedevano da tempo. È una release che unisce accessibilità e innovazione, e rappresenta un’ottima premessa per l’intera linea Daima. Se questo è solo l’inizio, siamo curiosi di vedere cosa arriverà dopo. Una figure solida, ben realizzata e con un valore complessivo che supera le aspettative. Ideale sia per chi colleziona da anni sia per chi vuole iniziare con il piede giusto.

Tra le infinite reinterpretazioni di Goku, quella proposta in Dragon Ball Daima ha subito catturato l’attenzione dei fan: un Goku tornato bambino nel corpo, ma adulto nella mente, nello stile di combattimento e nel carattere. Bandai e Tamashii Nations proseguono la line-up dedicata a questa nuova serie con la quarta uscita ufficiale, Son Goku Daima SH Figuarts, che raffigura proprio la versione adulta di Goku, quella che vediamo brevemente all’inizio e alla fine della serie.

Questa figure non solo offre un design fedele e grintoso, ma rappresenta un piccolo evento per i collezionisti: si tratta dell’unica SH Figuarts Daima finora dedicata a Goku adulto, con sculpt inedito e proporzioni rinnovate. Nonostante il numero ridotto di accessori, parliamo di una release solida e funzionale, pensata per essere accessibile ma anche ben posabile e versatile.

Son Goku Daima SH Figuarts si inserisce così in una line-up già popolata da altre versioni chibi dei protagonisti — tra cui Goku, Vegeta e Piccolo — che andremo ad analizzare in dettaglio nella nostra prossima recensione comparativa.

Confezione e prima impressione

La SH Figuarts di Goku Daima adulto arriva nella classica confezione in cartoncino con finestra frontale trasparente, un marchio di fabbrica per la linea Tamashii Nations. Ma se il formato è familiare, la presentazione sa comunque distinguersi: sul lato sinistro campeggia un primo piano di Goku deciso e carismatico, mentre sul fianco a 3/4 troviamo un’immagine d’azione che trasmette subito energia e dinamismo.

Il retro della scatola, come da tradizione, ci mostra una selezione di pose iconiche che mettono in risalto la mobilità e l’espressività della figure, pur senza spoilerare troppo. È un assaggio visivo ben studiato, che invita il collezionista a scoprire il resto una volta aperta la confezione.

Attraverso la finestra frontale si intravede chiaramente il contenuto del blister: Goku è in bella vista, affiancato dai suoi (pochi ma significativi) accessori intercambiabili. Manca una basetta, così come eventuali effect parts, ma il focus qui è chiaro: la vera novità è tutta nella scultura e nelle soluzioni tecniche adottate — elementi che approfondiremo fra qualche riga.

Contenuto del blister

All’interno del blister, tutto è ordinatamente disposto per valorizzare al massimo ogni elemento, pur mantenendo un layout compatto. La protagonista è ovviamente la figure di Goku nella sua versione adulta da Dragon Ball Daima, scolpita con grande attenzione ai dettagli anatomici e all’equilibrio delle proporzioni.

Accanto al corpo principale troviamo un set di accessori essenziali ma ben studiati: una capigliatura intercambiabile, che si distingue per la presenza del classico ciuffo frontale, utile per variare l’intensità delle pose; tre espressioni facciali — tutte ispirate alle scene più rappresentative della nuova serie — e tre paia di mani intercambiabili, pensate per ricreare pose statiche e dinamiche.

Elemento aggiuntivo, e decisamente interessante, è la parte inferiore del Gi intercambiabile, realizzata in gomma morbida come la parte superiore del costume (sulla quale torneremo più avanti). Questo dettaglio permette di enfatizzare ulteriormente la sensazione di movimento durante le pose più articolate, offrendo una flessibilità inedita rispetto a molte release precedenti della linea.

Nessuna basetta inclusa, né effect parts: una scelta consapevole, che ribadisce il carattere “entry” di questa release ma lascia comunque margine alla creatività, grazie all’ottima articolazione e all’espressività generale della figure. Il punto forte, infatti, non sta nella quantità, ma nella qualità e innovazione tecnica del corpo base — aspetto che approfondiremo nel prossimo paragrafo.

Sculpt, articolazioni e innovazione tecnica

Immagine 6 di 6

Immagine 5 di 6

Immagine 4 di 6

Immagine 3 di 6

Immagine 2 di 6

Immagine 1 di 6

Dal punto di vista tecnico, Son Goku Daima SH Figuarts porta in dote una serie di migliorie che rendono questa release sorprendentemente raffinata per la sua fascia di prezzo. Tra le novità più rilevanti spiccano i nuovi joint al bacino e alle ginocchia, che offrono una mobilità superiore rispetto agli standard precedenti. Ma è nelle braccia che si nota uno dei salti qualitativi più significativi: grazie alla realizzazione in gomma morbida del Gi, l’escursione articolare è notevolmente aumentata, consentendo a Goku di portare le braccia molto più verso l’interno, perfette per una posa “da manuale” della Kamehameha in fase di lancio.

Anche le caviglie sono state oggetto di attenzione, con nuovi snodi che permettono un movimento laterale più naturale del piede, migliorando stabilità e dinamismo nelle pose d’azione. Il tutto risulta integrato con grande cura: si percepisce che Bandai ha lavorato con precisione quasi artigianale per “cucinare” un corpo snodabile solido, flessibile e ben bilanciato.

Considerando che questa figure non supera nemmeno i 40 euro, la qualità percepita è davvero sorprendente e si avvicina a quella di altre SH Figuarts ben più costose. Lo sculpt dei muscoli è pulito, scolpito con coerenza anatomica, e il volto è realizzato con una cura quasi impeccabile. È il tipo di lavorazione che ci fa ben sperare per il futuro della linea Daima.

Immagine 5 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 1 di 5

Sul piano della posabilità, siamo a livelli altissimi: ogni parte del corpo risponde bene al posing, permettendo di ricreare le pose più iconiche di Goku con facilità. Volendo proprio cercare il pelo nell’uovo, si potrebbe segnalare il taglio un po’ visibile del ciuffo frontale nella capigliatura intercambiabile: un dettaglio che si nota, ma che non intacca in modo significativo l’esperienza complessiva.

I volti intercambiabili sono uno più riuscito dell’altro, con espressioni varie e credibili, mentre le mani extra sono quelle “d’ordinanza” che ogni fan si aspetta su un Goku ben accessoriato. Manca purtroppo un effect part, ma la speranza è che Bandai ne introduca alcuni in future uscite della stessa linea, magari come bonus condivisibili tra i personaggi.

Conclusione

Son Goku Daima SH Figuarts (versione adulta) è una figure che sorprende, soprattutto per il rapporto qualità/prezzo. Nonostante sia una release “entry level”, si dimostra curata sotto ogni aspetto: dal design alla mobilità, passando per la scelta dei materiali e la qualità dello sculpt. È il tipo di prodotto che dimostra come anche una fascia economica possa offrire performance da top di gamma, se il progetto è ben gestito. Non è perfetta, certo — manca qualche extra e il ciuffo intercambiabile poteva essere rifinito meglio — ma resta una delle uscite più interessanti della line-up Daima. Per i fan di Goku, un’aggiunta praticamente obbligata.