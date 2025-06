In occasione dell'arrivo di Boruto: Naruto The Movie nei cinema italiani dal 23 al 25 giugno, questa guida presenta le migliori figure collezionabili dedicate al mondo di Naruto. Tra le proposte spiccano le economiche Vibration Stars di Banpresto (circa 30 euro) e le premium FiguartsZERO "Kizuna Relation" di Tamashii Nations (80-120 euro). La scelta consigliata è la FiguartsZERO di Boruto Uzumaki, che cattura perfettamente l'essenza del giovane ninja con effetti energia spettacolari e può essere combinata con le figure di Naruto e Sasuke per creare suggestivi diorami padre-figlio o maestro-allievo.

Il mondo di Naruto non smette mai di far parlare di sé, e i veri fan lo sanno: non basta seguire l’anime o leggere il manga, serve anche collezionare con stile. Che si tratti di action figure articolate, statue da esposizione o chicche da scaffale, ogni oggetto racconta un pezzo di quella storia fatta di legami, battaglie e sogni ninja. E quale momento migliore per farlo se non ora?

Dal 23 al 25 giugno, Boruto: Naruto The Movie arriva finalmente per la prima volta nei cinema italiani grazie a Nexo Digital. Un evento speciale, unico, per riscoprire sul grande schermo la nuova generazione del Villaggio della Foglia – da Boruto Uzumaki a Sarada Uchiha – e riaccendere l’entusiasmo anche tra i collezionisti.

Per questo abbiamo selezionato una serie di figure e statue delle migliori linee di Bandai – Tamashii Nations e Banpresto, con uno sguardo attento alla qualità, alla fedeltà ai personaggi e, perché no, anche al prezzo. Che tu sia fan storico o nuovo arrivato, questa guida è per te: preparati a scoprire i pezzi più belli da avere assolutamente nella tua collezione ninja.

Boruto Naruto Next Generations - Vibration Stars

Tra le proposte più interessanti per chi vuole portarsi a casa un Boruto dinamico e ben scolpito, spicca la figure Vibration Stars di Banpresto. Alta circa 13 cm, questa statua in PVC e ABS cattura il giovane Uzumaki in una posa carica di energia, mentre concentra il Rasengan con sguardo determinato e postura protesa in avanti. La scultura è ricca di dettagli: dalla texture della giacca nera al movimento dei pantaloni, fino alla bandana della Foglia che spicca sulla fronte.

Anche la colorazione è sorprendentemente pulita per la fascia di prezzo, con tinte vivide e senza sbavature. Viene fornita con una base semplice ma stabile, perfetta per l’esposizione su una mensola o in una vetrina. Compatta, accessibile (intorno ai 30 euro) e con una resa visiva molto dinamica, questa Banpresto è un ottimo punto di partenza per chi vuole cominciare una collezione su Boruto: Naruto Next Generations senza spendere una fortuna.

Boruto Naruto Next Generations: Shinobi Relations - Sasuke

Tra le chicche più interessanti dedicate alla nuova generazione ninja, la Shinobi Relations SP2 Comeback Sasuke di Banpresto offre un ritratto elegante e sobrio dell’etero Uchiha in versione Boruto: Naruto Next Generations. Alta circa 15 cm (6 in), realizzata in PVC/ABS, la statua cattura Sasuke in posa rilassata ma determinata, con la sua tipica giacca nera e la spada infilata al fianco. Lo sculpt mette in luce dettagli come le pieghe dei vestiti e l’acconciatura, mentre la pittura, pur semplice nei toni, è pulita e senza sbavature.

Non ci sono articolazioni o parti intercambiabili – è piuttosto pensata come oggetto da esposizione – e viene venduta con base integrata nel personaggio. Il prezzo di mercato si aggira intorno ai 20 €‑25 €, rendendo questa figura una scelta intelligente per chi vuole aggiungere un Sasuke adulto alla propria collezione senza investire cifre elevate.

Boruto Uzumaki FiguartsZERO “Kizuna Relation” di Tamashii Nations

La statua Tamashii Nations FiguartsZERO “Kizuna Relation” di Boruto Uzumaki, distribuita da Bandai Spirits, si distingue per la sua resa scenica e la qualità da linea premium. Alta circa 21 cm, è una statica in PVC che include spettacolari “effetti energia” intorno al protagonista, perfetti per ricreare l’intensità del Rasengan in azione.

La scultura è fedele e curata, con dettagli netti nelle pieghe degli abiti, nella postura dinamica e nello sguardo carico di determinazione. Il painting è pulito, con colori saturi e ben sfumati, senza sbavature evidenti, mentre la base esagonale richiama lo stile iconico della linea FiguartsZERO. Il prezzo di mercato attorno agli 80–90 € la colloca nella fascia alta, ma la qualità premium, i componenti extra e l’impatto espositivo giustificano l’investimento: è perfetta per i collezionisti che vogliono una presenza scenica e una qualità da linea ufficiale Bandai.

Naruto Uzumaki FiguartsZERO “Kizuna Relation” di Tamashii Nations

Per chi cerca una figure che unisca qualità, impatto visivo e forte carica simbolica, la FiguartsZERO Kizuna Relation di Naruto Uzumaki in modalità Kurama è semplicemente imperdibile. Realizzata in PVC e ABS, questa statua alta circa 22 cm mostra Naruto in versione Kurama mode, mentre un’enorme spirale di chakra prende forma dietro di lui, materializzando la testa e il busto fiammeggiante di Kurama. L'effetto traslucido arancio-oro dona alla composizione una potenza visiva straordinaria, trasformandola in un vero pezzo da collezione.

Ogni dettaglio, dalla texture della veste all’energia che avvolge la base, è scolpito con precisione, mentre la pittura è nitida e luminosa. Parte della linea “Kizuna Relation”, questa figure può essere esposta da sola o combinata con quelle di Boruto e Sasuke per creare un diorama d’impatto. Il prezzo, che si aggira intorno ai 100–120 €, riflette il livello premium del prodotto: un investimento giustificato per i collezionisti in cerca di un Naruto adulto che esprima tutta la sua forza e la sua eredità.

Sasuke Uchiha FiguartsZERO “Kizuna Relation” di Tamashii Nations

Come valida alternativa al duo Naruto-Boruto, la FiguartsZERO “Kizuna Relation” di Sasuke Uchiha è una scelta eccellente per arricchire la scena con il carisma oscuro e la potenza del veggente Uchiha. Alta circa 24 cm, questa statica in PVC e ABS riprende la posa epica di Sasuke mentre evoca il suo potente Susanoo — reso con effetti traslucidi e dettagli cromatici sofisticati. La scultura riprende fedelmente la postura iconica del combattimento contro Momoshiki (episodio 65), con la spada pronta allo sguardo concentrato, mentre gli effetti sullo sfondo accrescono profondità e dinamismo.

La qualità di pittura è altamente apprezzata dagli utenti: pulita, senza sbavature, con colori intensi e finiture che restituiscono giustamente l’animo e lo stile ninja di Sasuke . Considerata la presenza scenica notevole, la base inclusa e l’esperienza visiva premium, il prezzo di 80–90 € la posiziona nella fascia alta, ma rappresenta un investimento ben ripagato per collezionisti seri e per chi desidera un display di grande impatto assieme a Boruto (e Naruto “Kurama Mode”).

La nostra scelta

Tra tutte le figure selezionate in questa guida, la FiguartsZERO “Kizuna Relation” di Boruto Uzumaki si distingue come la più riuscita e consigliata. Dinamica, espressiva e perfettamente scolpita, cattura l’essenza del giovane ninja con un Rasengan carico d’energia e una posa slanciata, ricca di movimento. La qualità costruttiva è eccellente — dai dettagli degli abiti all’effetto traslucido dell’aura — ma ciò che la rende davvero speciale è la possibilità di abbinarla ad altre due figure della stessa linea, realizzando un diorama ad alto impatto visivo.

Affiancandola a Naruto in modalità Kurama, si ottiene un suggestivo ritratto padre-figlio, che celebra la trasmissione del testimone tra le generazioni ninja. In alternativa, Boruto può essere esposto insieme a Sasuke, dando vita a una scena intensa che omaggia il legame tra allievo e maestro. In entrambe le configurazioni, il risultato è un display coerente, potente e pieno di significato.

Se dovessimo consigliarne una sola, questa è la figure da avere assolutamente: perfetta da sola, eccezionale in coppia.