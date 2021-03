Auguri, PS2: un artista compone il “tema” della console con il suono di avvio

Sono passati 21 anni da quando la PS2 è stata rilasciata in Giappone, dando vita alla console di maggior successo di casa Sony (e, probabilmente, la più amata di tutti i tempi). Oltre alla valanga di giochi disponibili sulla piattaforma, una delle cose più facilmente riconoscibili è il suono d’avvio della PlayStation 2.

Ancora oggi, sentire quell’effetto audio così unico e inconfondibile è sufficiente per fare venire la pelle d’oca a una moltitudine di giocatori, tanto che l’utente Twitter nonché compositore Carter Harrell ha ora deciso di regalarci una dose notevole di nostalgia componendo quello che potremmo definire come “il tema musicale di PS2”.

Trovate il tweet con il filmato poco sotto (via Twinfinite):

Had to give the people what they want. RT with your favorite PS2 game 🎮 pic.twitter.com/kOCP1v1hLG — Carter Harrell (@CarterHarrell) March 3, 2021

Come è possibile notare dal video poco sopra, Harrel ha usato le sue straordinarie doti musicali e di montaggio per remixare l’amato tema di PS2 in una traccia degna di essere ascoltata (specie il giorno del compleanno della mitica e indimenticata console Sony a 128-bit).

Leggi anche: PS5 in stile PS2 è il sogno di ogni nostalgico

Ricordiamo che PlayStation 2 è stata prodotta fino al 2012, ricevendo negli anni un numero realmente sorprendente di titoli di un certo peso: tra questi, ricordiamo giochi come Final Fantasy X a Devil May Cry, senza dimenticare anche perle come Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Shadow of the Colossus e moltissimi altri ancora.

Se invece preferite sentirvi al passo coi tempi e con la next-gen, date un’occhiata alla nostra pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PS5, nella quale potete trovare tutte le informazioni sulla nuova console uscita a fine 2020.

PlayStation 5 è stata rilasciata in Europa e in Italia a partire dal 19 novembre dello scorso anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (al costo di 499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo i titoli in formato digitale (a 399,99 euro).