Atomic Heart accusato di razzismo: Mundfish si scusa e annuncia provvedimenti in arrivo

Il sorprendente Atomic Heart è riuscito a conquistare l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori, ma ha dovuto fare i conti anche con accuse molto serie per la presenza di alcuni contenuti a sfondo razzista.

Lo sparatutto di Mundfish — disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass (che trovate su Amazon) — si è dimostrato particolarmente avvincente per la narrazione e il coinvolgimento degli utenti, passato però anche con l’inclusione di un elemento decisamente discutibile.

La redazione di PC Gamer aveva infatti prontamente segnalato la presenza del cartone animato sovietico «Nu, Pogodi!», che includeva una caricatura offensiva delle persone di colore.

Dopo le accuse arrivate dall’Ucraina di finanziare la guerra della Russia, il team di Mundfish si è dovuto trovato ad affrontare perfino le accuse di razzismo: come riportato da GamesRadar+, gli sviluppatori hanno però risposto a quest’ultima controversia facendo le loro scuse per la presenza del cartone in questione.

Gli autori hanno infatti deciso di rilasciare un breve comunicato tramite una diretta su Twitch, annunciando che il cartone razzista in questione sarà prontamente rimosso dal gioco con i prossimi aggiornamenti:

Atomic Heart devs:

"The Mundfish team thanks the PC Gamer contributor for bringing this lack of sensitivity to our attention. We apologize if using the vintage cartoon or music has caused hurt or insult. We will edit the parts in question."

The clip: https://t.co/58SUMRXA7F

— Kat Bailey (@The_Katbot) February 24, 2023