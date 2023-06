Atomic Heart ritorna e svela il primo DLC: ecco il trailer

Atomic Heart si prepara a tornare al centro delle cronache con il primo DLC, di cui è stato svelato poche ore fa un nuovo teaser trailer.

Il titolo ispirato a Bioshock che è disponibile da un po' (lo trovate anche su Amazon) ha raccolto negli anni una serie di accuse e storie poco edificanti.

Tanto che l'Ucrania ne ha chiesto la messa al bando, per via dei presunti collegamenti con aziende legate al governo della Russia in maniera poco chiara.

Ma, rimanendo in argomenti prettamente videoludici, Atomic Heart si è dimostrato decisamente un successo ed è piaciuto a tantissimi giocatori.

Atomic Heart ha goduto di un lancio di successo, con oltre 5 milioni di giocatori nelle prime 3 settimane dal lancio. Tuttavia non mancano le asperità nel titolo, alle quali il team di sviluppo sta già lavorando.

E ovviamente non poteva mancare un DLC che, stando al primo teaser trailer pubblicato da Mundfish, sarà incentrato su un nuovo tipo di nemico.

I BEA-D, dei piccoli robot che possono sembrare carini a prima vista ma, come svela proprio il team di sviluppo, si tratta di "un gruppo di robot realmente pericolosi e agili".

Il DLC uscirà quest'estate, anche se non è stata annunciata una data di pubblicazione specifica. Sarà il primo di una serie di quattro contenuti aggiuntivi in arrivo per Atomic Heart.

Ognuno di questi DLC dovrebbe essere una vera espansione della campagna principale, rappresentanto quindi una serie di contenuti aggiuntivi molto corposi.

Sembra ancora lungo il cammino di Atomic Heart, mentre prima o poi potrebbe arrivare addirittura un sequel.

Il team di sviluppo ne ha parlato in un occasione, sebbene sia una possibilità ancora molto remota nel futuro di Mundfish.