Atomic Heart, il nuovo aggiornamento introdurrà la feature grafica più richiesta

Atomic Heart è riuscito a conquistare molti giocatori grazie non solo a un gameplay divertente e una trama di spessore, ma anche con una veste grafica ben realizzata e che, al netto di qualche sbavatura, è riuscita a soddisfare positivamente molti fan.

Il successo di Mundfish è stato tale da aver permesso allo sparatutto del momento di diventare uno dei giochi più venduti delle ultime ore, anche se è disponibile gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) fin dal day one.

Ciò gli ha permesso di riuscire a fermare perfino il record di Hogwarts Legacy — seppur solo temporaneamente — e dimostrato la grande attesa del pubblico dietro questa produzione: tuttavia, esiste un aspetto tecnico che non ha soddisfatto molti utenti e addetti ai lavori.

Allo stato attuale, Atomic Heart non permette infatti di cambiare le impostazioni FOV: una mancanza che si è fatta sentire a causa delle scelte stilistiche e tecniche, dato che il campo medio ristretto adottato ha creato non pochi disagi ad alcuni giocatori.

Fortunatamente, la situazione sta per cambiare: come riportato da Game Rant, Mundfish ha infatti annunciato che tra i nuovi aggiornamenti in arrivo sarà introdotto anche uno slider per modificare il campo visivo.

Non è stata ancora annunciata una data ufficiale per questa novità, ma gli sviluppatori hanno già svelato che sarà disponibile il prima possibile in uno degli aggiornamenti imminenti e che il team si è già messo al lavoro per introdurla.

We’re aware about the inquires to include FOV settings into the game and are glad to announce that the team is already working on it!

It will be included into one of the nearest updates, about which we will additionally inform you. Stay tuned and enjoy the game! — @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) February 21, 2023

Queste impostazioni sono comunemente presenti nei giochi per PC, ma in tempi più recenti anche i titoli su console hanno iniziato a implementarle: dato che non è stata specificata alcuna versione esclusiva, è plausibile immaginare che sarà disponibile su tutte le edizioni del titolo, a meno che non arrivi una smentita in tal senso.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità sugli aggiornamenti di Atomic Heart: nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più su questa sorprendente produzione, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Vale però la pena di ricordare che il lancio è stato accompagnato da polemiche e controversie: l’Ucraina è arrivata addirittura a chiederne la messa al bando perché finanzierebbe la guerra della Russia.