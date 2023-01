ASUS ROG Zephyrus G15, 700 euro di sconto su questo notebook gaming con RTX 3080

Se state cercando un nuovo notebook gaming a un prezzo conveniente, allora questa è l’offerta che fa per voi! Attualmente, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare il computer portatile per videogiocatori ASUS ROG Zephyrus G15 ad un prezzo davvero imbattibile.

Il notebook gaming ASUS ROG Zephyrus G15 è un dispositivo di alta qualità, dotato di un display a risoluzione WQHD da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, perfetto per i giochi più frenetici e con un trattamento antiriflesso che garantisce una visibilità ottimale anche in ambienti luminosi. Inoltre, questo computer portatile è dotato di una tastiera ottimizzata per il gaming, con una corsa dei tasti di 1,7 mm, retroilluminazione, tasti funzione dedicati, N-Key rollover e un’elevata robustezza che gli consente di resistere a più di 20 milioni di pressioni.

Il notebook ASUS ROG Zephyrus G15 è alimentato da un potente processore AMD Ryzen 9 6900HS, mentre la scheda grafica è una possente NVIDIA GeForce RTX 3080 equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6. Questo consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e di vedere i giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Solitamente, il notebook gaming ASUS ROG Zephyrus G15 viene proposto a 2.849€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 2.149€, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 700€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo notebook gaming a prezzo scontato!

