ASUS ROG Strix G15, notebook gaming con RTX 3050 Ti, con uno sconto di 400 euro su Amazon!

State cercando un nuovo notebook di qualità a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il notebook ASUS ROG Strix G15 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è perfetto per chi cerca buone performance sia per l’esecuzione dei propri videogiochi preferiti che per la creazione di contenuti, il tutto in un dispositivo compatto e affidabile che potrete portare sempre con voi.

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è equipaggiato con un display a risoluzione FullHD da 15,6″ con una frequenza di aggiornamento pari a ben 300Hz, ideale per i giochi più frenetici, e trattamento antiriflesso.

Ad animare il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è un potente processore AMD Ryzen 7 4800H, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti equipaggiata con 4 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Il computer portatile ASUS ROG Strix G15 è inoltre dotato di una tastiera ottimizzata per il gaming, retroilluminazione, tasti funzione dedicati, N-Key rollover e un’elevata robustezza che gli consente di resistere a più di 20 milioni di pressioni.

Solitamente il notebook ASUS ROG Strix G15 viene proposto a 1.499€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.099€, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 400€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo notebook a prezzo scontato.

