ASUS ROG non accetta compromessi con le due nuove proposte per il gaming

Durante le scorse settimane, siamo stati invitati da ASUS ad assistere alla presentazione delle novità in arrivo per la line-up ROG, pensata specificamente per i videogiocatori più esigenti.

Oggi, possiamo quindi raccontarvi da vicino quello che abbiamo visto, che vede il panorama dei notebook da gaming arricchirsi di due nuove proposte.

ASUS ROG Flow X16

L’idea dietro ad ASUS ROG Flow X16 è quella di un portatile che possa adattarsi tanto a farvi videogiocare, quando a farvi lavorare o studiare in tutta comodità. Dotato di un display Nebula HDR da 16″, è infatti un computer convertibile, che funziona sia come laptop che come tablet.

ASUS ROG Flow X16 è una soluzione da gaming dall'agilità estrema

Le sue specifiche tecniche sono le seguenti:

Monitor : 16″ 16:10 mini LED QHD (2560×1600), 165 Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 1100 nits, 100,000:1 contrasto, 512 local dimming zones, display touchscreen con Adaptive Sync, Pantone® Validated e Dolby Vision

16″ 16:10 IPS QHD (2560×1600), 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 500 nits, touchscreen con Adaptive-Sync, Pantone® Validated e Dolby Vision

: 16″ 16:10 mini LED QHD (2560×1600), 165 Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 1100 nits, 100,000:1 contrasto, 512 local dimming zones, display touchscreen con Adaptive Sync, Pantone® Validated e Dolby Vision 16″ 16:10 IPS QHD (2560×1600), 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 500 nits, touchscreen con Adaptive-Sync, Pantone® Validated e Dolby Vision CPU : AMD Ryzen™ 9 6900HS

: AMD Ryzen™ 9 6900HS GPU : fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop, supporto per XG Mobile esterna

: fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop, supporto per XG Mobile esterna RAM : 2 x SO-DIMM, fino a 64 GB DDR5 4800 MHz

: 2 x SO-DIMM, fino a 64 GB DDR5 4800 MHz Archiviazione : SSD PCIe® Gen 4 fino a 2 TB

: SSD PCIe® Gen 4 fino a 2 TB Dimensioni : 355 x 243 x 19.4 mm

: 355 x 243 x 19.4 mm Peso: 2.0-2.1 kg

Dal momento che parliamo di una nuova entrata nella famiglia Flow, ASUS ci ha spiegato che «la portabilità e la versatilità sono stati elementi chiave per il design di Flow X16». Per questo motivo, il laptop ha una cerniera che ruota su 360°, che permette di posizionare il computer in modi del tutto inediti per giocare, anche per favorire al meglio la ventilazione.

È anche possibile ruotare del tutto il display, sfruttando la funzionalità touch e trasformandolo così in un vero e proprio tablet, con il supporto alle GPU esterne XG mobile.

ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition

I giocatori che non accettano compromessi di nessun tipo potrebbero voler invece lasciare che a sedurli sia il nuovo ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition – notebook da gioco pensato specificamente per chi vuole il massimo delle performance.

Parliamo, infatti, di una soluzione dotata anche di una camera di vapore per la ventilazione di GPU e CPU, in maniera che la vostra GeForce RTX 3080 Ti (specifica massima installabile sul modello) possa semplicemente dare il massimo – facendovi vivere i videogiochi in modi difficili da vedere lontano da un PC.

ASUS ROG Strix SCAR 17 è una soluzione per giocatori che non accettano compromessi

Di seguito le specifiche complete del portatile da gioco:

Monitor: 17.3″ FHD (1920 x 1080) 360 Hz / 3 ms, 100% sRGB, IPS-level con Adaptive Sync e Dolby Vision

17.3″ QHD (2560 x 1440) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, IPS-level con Adaptive Sync e Dolby Vision

17.3″ FHD (1920 x 1080) 360 Hz / 3 ms, 100% sRGB, IPS-level con Adaptive Sync e Dolby Vision 17.3″ QHD (2560 x 1440) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, IPS-level con Adaptive Sync e Dolby Vision CPU : 12th Gen Intel® Core™ i9-12950HX

: 12th Gen Intel® Core™ i9-12950HX GPU : fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU GDDR6 16 GB

: fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU GDDR6 16 GB RAM : 2 x SO-DIMM, fino a 64 GB DDR5 4800 MHz

: 2 x SO-DIMM, fino a 64 GB DDR5 4800 MHz Archiviazione : SSD PCIe® Gen 4 fino a 4 TB

: SSD PCIe® Gen 4 fino a 4 TB Dimensioni : 395.0 x 282.1 x 23.4 ~ 28.3 mm

: 395.0 x 282.1 x 23.4 ~ 28.3 mm Peso: 3.0 kg

L’idea dietro lo chassis del notebook è quella di proporre uno stile cyberpunk, a cui si unisce un sistema di raffreddamento a metallo liquido unito alla camera di vapore, sia per la CPU che per la GPU. Il risultato, secondo il produttore, è «una macchina per i gamer che hanno bisogno di non avere nessun compromesso, che è pronta anche per il gaming competitivo e i tornei».

Rimaniamo in attesa di riferirvi i prezzi e le date di lancio per il mercato italiano: aggiorneremo questo articolo una volta che saranno resi noti.