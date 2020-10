Assassin’s Creed, non solo Ezio: un video mostra la lore degli assassini

Assassin’s Creed: Valhalla è il nuovo capitolo della celebre serie prodotta e sviluppata da Ubisoft, in uscita il prossimo 10 novembre 2020 anche su console next-gen (vale a dire PS5 e Xbox Series X|S).

Il gioco, promette di portarci in un’ambientazione nordica mai vista prima, mettendoci nei panni del nuovo eroe chiamato Eivor, ossia il vichingo di cui vestiremo i panni.

Ubisoft ha ora pubblicato il primo di una serie di video mirati a riassumere la mitologia della serie, spiegandone gli elementi cardine tra cui le origini dei protagonisti indiscussi della saga, ovvero gli Assassini.

Poco sotto, il primo video in italiano della “Guida alla Lore” di Assassin’s Creed:

Le atmosfere del nuovo capitolo richiamano in tutto e per tutto quelle della celebre serie TV Vikings, passando da intrighi politici a personaggi storici realmente esistiti, il tutto intriso nel fascino dell’atmosfera norrena.

Avete già letto anche che Ubisoft avrebbe confermato che il nuovo capitolo della serie di Assassin’s Creed girerà in 4K e a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5? E il nuovo trailer dedicato alla storia?

Un'immagine di Valhalla.

La trama: nei panni di Eivor, un possente vichingo del IX Secolo d.C., saremo chiamati a lasciare la Norvegia per iniziare una nuova vita in Inghilterra. All’inizio dell’avventura potremo personalizzare il personaggio principale sia nell’aspetto che nell’orientamento sessuale, modificando anche i dettagli dell’abbigliamento, della capigliatura e persino il colore della barba.

Ricordiamo infine che Assassin’s Creed Valhalla uscirà per PS4 il 10 novembre 2020, ed è atteso anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 dello stesso mese anche in Europa e Regno Unito (Italia inclusa). Nota: è previsto l’upgrade gratis, in caso di acquisto di una copia ‘current gen’ per PS4 o Xbox One.