Assassin’s Creed: Valhalla su PS5 sarà un assaggio di next-gen

Assassin’s Creed: Valhalla è il prossimo capitolo della serie Ubisoft, in uscita il prossimo 10 novembre 2020, anche su console di nuova generazione.

A quanto pare, relativamente alla versione disponibile per PS5, dovremmo aspettarci uno spettacolo per gli occhi davvero notevole, in grado di darci un primo assaggio di next-gen.

Un'immagine di Eivor.

Stando a quanto rivelato dalla redazione tedesca di Eurogamer, Ubisoft avrebbe confermato che il nuovo capitolo della serie girerà in 4K e a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5.

Il gioco verrà quindi messo al livello della controparte disponibile su Xbox Series X, senza differenze di sorta sin dal primo avvio del gioco. Sempre nell’articolo, viene inoltre specificato che Valhalla trarrà ulteriori vantaggi su PS5 dalla tecnologia SSD, in modo da accorciare i tempi di caricamento, oltre all’utilizzo del Tempest Engine per una qualità audio migliore.

Uno scorcio suggestivo da Valhalla.

Per chi non lo sapesse, il Tempest Engine è un chip dedicato esclusivamente all’audio che punta a portare la qualità sonora a un livello ancora più alto, visto che saremo in grado di percepire con l’udito la presenza di tutti gli elementi grafici presenti in un determinato titolo.

Insomma, al netto delle potenzialità del gioco stesso, Valhalla promette di essere un titolo che inizierà a mostrare gli artigli delle console next-gen, pur uscendo anche sulle attuali piattaforme PS4 e Xbox One ed essendo quindi un gioco cross-gen a tutti gli effetti.

Ricordiamo che il titolo ci metterà nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che deciderà insieme al suo popolo di lasciare la Norvegia per iniziare una nuova vita in Inghilterra. Nell’avventura potremo personalizzare il personaggio principale sia nell’aspetto che nell’orientamento sessuale, modificando anche stile e colore della barba, oltre che l’acconciatura base.

Assassin’s Creed Valhalla uscirà per PS4 il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa).