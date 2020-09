Assassin’s Creed Valhalla sa tanto di Vikings nel nuovo trailer

L’esperienza vichinga videoludica definitiva. È così che, fin dal primo momento, Ubisoft ha voluto definire il suo Assassin’s Creed Valhalla, prossimo episodio della saga che ci porterà a seguire le vicende dei norreni che tenteranno la conquista dell’Inghilterra per trovare una nuova casa.

Come ci anticipa lo story trailer pubblicato oggi, però, il loro cammino sarà tutt’altro che semplice – e le atmosfere che richiamano la celebre serie Vikings abbondano: dagli intrighi politici ai personaggi storici realmente esistiti, passando per il legame fraterno, per la forza delle donne norrene e per il nome che risuona degli indomabili figli di Ragnar Lothbrok, celebre condottiero del popolo norreno arrivato nelle terre che vogliamo conquistare prima di Eivor, il vichingo di cui vestiremo i panni.

Potete vedere il video, per scoprire tutti i dettagli su personaggi, contesto storico e un assaggio di Eivor-assassino, direttamente di seguito nella nostra notizia.

In occasione della pubblicazione del video Ubisoft ha anche comunicato ufficialmente che, a partire dalla data odierna, inizia su Spotify la pubblicazione del podcast Echoes of Valhalla: al suo interno troveremo dettagli documentaristici sul contesto storico del gioco, a partire dall’episodio che trovate da oggi a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla vi permetterà di personalizzare il vostro protagonista anche nel sesso, scegliendo tra un Eivor uomo o una Eivor donna. Inoltre, potremo sbizzarrirci tra pettinature, tatuaggi, armi, armature e pitture facciali per creare il vichingo perfetto per il nostro gameplay.

Eivor in versione maschile e femminile

Il titolo è atteso il 10 novembre prossimo su PC (Epic Games Store, Uplay), PS4, Xbox One, Stadia, Xbox Series X|S. Inoltre, dal 12 novembre sarà anche su PlayStation 5 – e su tutte le console next-gen è previsto l’upgrade gratis, in caso di acquisto di una copia PS4 o Xbox One. Potrete ottenerlo anche abbonandovi a Uplay+, il catalogo a pagamento di Ubisoft dove ottenete on demand i giochi del produttore transalpino.

Se volete scoprire Valhalla più a fondo e vederlo in azione, sappiate che noi di SpazioGames lo abbiamo testato per diverse ore: trovate qui la nostra video anteprima con tanto, tanto (abbiamo detto tanto?) gameplay.