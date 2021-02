Assassin’s Creed Valhalla: spunta online una titanica patch

Assassin’s Creed Valhalla dovrebbe essere vicino a ricevere un importante aggiornamento, nei prossimi giorni. Il titolo di casa Ubisoft dedicato alle scorribande vichinghe, infatti, secondo quanto notato da PlayStation Game Size ha visto comparire un corposo nuovo contenuto nel database di PlayStation Store, che presumibilmente è una nuova patch maggiore per il gioco.

Secondo quanto evidenziato, infatti, il peso del download di nuovi contenuti per Valhalla potrebbe essere di 67 GB (questo quanto appreso dall’account in questione per l’edizione PS5). In precedenza, Ubisoft aveva in effetti anticipato che a febbraio avrebbe introdotto i nuovi raid di fiume, una modalità dove avremmo potuto divertirci con tre nuove mappe a compiere dei raid e costruire al meglio il nostro accampamento.

Assassin's Creed Valhalla è disponibile da novembre

Plausibile, quindi, che la patch in arrivo scovata da PlayStation Game Size possa includere sia contenuti correttivi, come è comune nelle patch, sia l’update che era stato promesso in precedenza – il che spiegherebbe le dimensioni davvero generose.

Attendiamo ora che sia Ubisoft stessa a pronunciarsi o a rendere disponibile questa chiacchierata patch. Nel frattempo vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Google Stadia. Per conoscere meglio il gioco non perdete la video recensione dedicata.