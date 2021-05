Assassin’s Creed Valhalla, si può tornare in Norvegia?

Dopo aver terminato il prologo di Assassin’s Creed Valhalla, Eivor ed i suoi compagni si ritroveranno a lasciare la Norvegia per ritornare in Inghilterra.

Quando questo avverrà, sarà molto improbabile che siate già riusciti ad esplorare tutto ciò che il territorio avrà da offrire, ma non avrete altra scelta se non quella di andare avanti.

A questo punto, la domanda che molti giocatori si pongono è la seguente: è possibile tornare in Norvegia? Per scoprire la risposta, continuate a leggere questa guida.

Come tornare in Norvegia

Rispondendovi brevemente: sì, fortunatamente sarete in grado di tornare in Norvegia abbastanza presto. La possibilità di farlo sarà però inizialmente bloccata.

Per poter tornare in Norvegia, sarà necessario avere prima costruito il vostro insediamento in Inghilterra. Una volta fatto questo, sarete liberi di esplorare entrambi i territori ogni volta che vorrete.

Non ci vorrà molto tempo: si tratta di un’operazione che porterete a termine subito dopo essere arrivati nel territorio inglese. Se vi eravate affezionati in modo particolare alla terra norvegese, vi consigliamo di non preoccuparvi più di tanto.

Una volta sbloccato l’insediamento di Ravensthorpe, sbloccherete l’atlante: il vostro strumento per tornare non solo in Norvegia, ma in qualunque regione visitata nel gioco.

Per aprirlo, dovrete prima aprire la vostra mappa e premere il pulsante triangolo/Y. A quel punto troverete una lista delle regioni disponibili.

Grazie all’Atlante, potrete usare il viaggio rapido per accedere dove vorrete in pochissimi secondi, a patto che non siate ovviamente già impegnati in una missione principale.

Potrete dunque tornare in Norvegia ogni volta che vorrete e completare le vostre faccende in sospeso.

Di conseguenza, non dovete temere di non potervi fare più ritorno: concentratevi sull’esperienza open world del gioco e divertitevi a guidare la vostra gente come solo un condottiero vichingo può fare.

Per poter tornare ad esplorare di nuovo la Norvegia avete infatti, letteralmente, tutto il tempo del mondo. Ed il vostro fidato atlante a farvi da guida.