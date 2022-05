Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition per PS5 a meno di 41 euro su Amazon!

Anche oggi, giovedì 19 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarok Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 40,99€, rispetto agli originali 70,99€di listino.

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition include sia la versione del titolo che il nuovo DLC “l’alba di Ragnarok”, fornendo un pacchetto completo a chi non ha avuto ancora modo di giocare al titolo sino ad ora. Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, Assassin’s Creed Valhalla vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Come vi abbiamo detto anche nella nostra anteprima, «l’alba di Ragnarok permetterà a Eivor di sfoggiare poteri soprannaturali completamente originali, proprio in virtù delle scoperte fatte nel gioco principale, a cui facevamo cenno. La nostra condottiera, che si misurerà con nemici tutti nuovi creati per l’occasione, potrà assorbire i loro poteri. Esattamente: in un approccio di gioco più strategico, gli sviluppatori ci hanno mostrato che Eivor può decidere quali abilità equipaggiare e, abbattendo i suoi avversari negli scontri, può decidere se risucchiare le loro, come in una sorta di tradizionale magia blu à la Final Fantasy».

