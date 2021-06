Assassin’s Creed Valhalla, nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Assassin’s Creed Valhalla ha sicuramente messo d’accordo i fan della serie, grazie anche e soprattutto al contesto storico e all’ambientazione principale.

L’ultimo episodio del franchise targato Ubisoft è infatti un gioco davvero vasto e ricco di cose da fare e da vedere, ampliate a dismisura anche dal DLC chiamato L’Ira dei Druidi.

Come vi abbiamo spiegato sulle nostre pagine, il contenuto scaricabile in questione si propone come la prima espansione dell’open world della Casa Transalpina, offrendo di fatto una quantità di contenuti invidiabile.

Ora, come riportato anche da VGC, una nuova patch è stata rilasciata per correggere alcuni problemi relativi alle missioni Into the Fog presenti nel DLC lanciato a maggio.

Ecco le note sull’hotfix rilasciato poche ore fa da Ubisoft, specie per quanto riguarda l’impossibilità di ferire Puca.

Per risolvere il problema basterà infatti procedere nel seguente modo:

Creare un salvataggio manuale

Chiudere l’applicazione di gioco e riavviarla

Caricare il salvataggio

Ma non solo: la patch risolve anche problemi legati alle Avenge Quest, visto che ora dovrebbe essere più facile trovare missioni di vendetta durante l’avventura.

Ricordiamo inoltre che l’aggiornamento d1.2.2 e una modalità di gioco gratuita dovrebbero arrivare a breve, prima della seconda espansione del gioco chiamata The Siege of Paris.

Ubisoft ha anche dichiarato alla fine di aprile che i futuri aggiornamenti di Assassin’s Creed Valhalla sarebbero stati rilasciati meno frequentemente nel tentativo di migliorarne la qualità.

