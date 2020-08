Assassin’s Creed Valhalla (e non solo) dice no al disco su Xbox

Come saprete, Ubisoft ha in cantiere un gran numero di titoli di un certo spessore da fare uscire nei prossimi mesi, specie in virtù del lancio di Xbox Series X, la nuova console next-gen targata Microsoft. Tra questi, anche Assassin’s Creed Valhalla, il ritorno della saga degli assassini ambientata questa volta nelle fredde Terre del Nord.

Oltre alla prima avventura di Eivor, il publisher e sviluppatore d’oltralpe ci delizierà con Watch Dogs Legion e Far Cry 6, altri due sequel decisamente attesi dalla community.

In queste ore, però, la compagnia francese ha confermato che le Collector’s Edition dei tre titoli sopra citati non includeranno il disco di gioco. Vale a dire che, pur trattandosi a tutti gli effetti di versioni fisiche contenenti svariati bonus, queste non includeranno il gioco su supporto ottico.

Poco sotto, il tweet che confermerebbe la notizia:

Apparently the Collector's Edition of the upcoming Ubisoft games for Xbox One and Xbox Series X will no longer include a physical copy in some regions (that affects #AssassinsCreed Valhalla too).

We suggest you check your local Ubisoft Store for more information pic.twitter.com/bVrMswaKt5

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) August 19, 2020