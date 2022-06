Assassin’s Creed Valhalla L’alba del Ragnarok: 31% di sconto su Amazon!

Avete amato Assassin’s Creed Valhalla, ma non avete ancora recuperato l’espansione “L’alba del Ragnarok”? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente ad Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

L‘alba del Ragnarok è la prima espansione importante di Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo della celeberrima serie, e, per l’occasione, Ubisoft ha pubblicato una nuova edizione fisica che comprende sia il gioco base, che il DLC, includendo anche degli imperdibili bonus per gli appassionati. In particolare, all’interno della confezione troverete quattro bellissime litografie esclusive con spettacolari artwork di personaggi e ambientazioni.

Come vi abbiamo detto anche nella nostra anteprima, «l’alba di Ragnarok permetterà a Eivor di sfoggiare poteri soprannaturali completamente originali, proprio in virtù delle scoperte fatte nel gioco principale, a cui facevamo cenno. La nostra condottiera, che si misurerà con nemici tutti nuovi creati per l’occasione, potrà assorbire i loro poteri. Esattamente: in un approccio di gioco più strategico, gli sviluppatori ci hanno mostrato che Eivor può decidere quali abilità equipaggiare e, abbattendo i suoi avversari negli scontri, può decidere se risucchiare le loro, come in una sorta di tradizionale magia blu à la Final Fantasy».

Solitamente, Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok viene proposto a 40,65€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 27,98€, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di quasi 13€. Si tratta di un’occasione eccezionale per avere un ottimo titolo a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.