Assassin’s Creed Valhalla, hotfix risolve un bug molto fastidioso

Assassin’s Creed Valhalla sta continuando a ricevere patch e aggiornamenti con una certa regolarità, tanto che oggi è il turno di un nuovo hotfix di non poco conto.

L’avventura di Eivor è infatti l’episodio del franchise che più di ogni altro sta ricevendo contenuti scaricabili, inclusi DLC di un certo peso.

Del resto, non manca molto all’update 1.3.0 e al DLC L’Assedio di Parigi di Assassin’s Creed Valhalla.

Oltre al fatto che un recente leak avrebbe anticipato il ritorno di uno storico protagonista del passato, magari proprio in un prossimo contenuto scaricabile.

We deployed a hotfix to address an issue where players could not progress in the "War Effort" quest during the Sigrblot festival, despite having completed all the objectives from the four posts.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 4, 2021