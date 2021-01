In Assassin’s Creed Valhalla c’è un’arma potentissima nascosta in mezzo a delle rocce

Se vi state divertendo a vagare per le lande di Assassin’s Creed Valhalla in cerca di equipaggiamenti per rendere sempre più potente il vostro Eivor, sarete felici di scoprire che i giocatori del titolo Ubisoft hanno scoperto un modo davvero peculiare per ottenere un’arma potentissima. Come fare? A quanto pare, bisogna prendersela con delle pile di sassi. Sul serio.

Nell’area a nord della mappa, segnalano i colleghi del sito Kotaku, è infatti possibile trovare un cumulo di sassi. Provate a colpirli una volta per notare che i vostri attacchi non sortiranno nessun effetto. Salvate la partita, ricaricate e colpiteli di nuovo. Ripetete il procedimento (di solito per tre volte) e, infine, ecco che dalle rocce emergerà un arco. Potete vedere la procedura nel video in embed di seguito.

Come potete vedere voi stessi, si tratta di un’arma davvero potente – che, appare ovvio, sicuramente non doveva essere sbloccata così, ma che comprare lì per quello che sembrerebbe un glitch.

A confermarlo è stato direttamente Derby McDevitt, scrittore del gioco, che sottolinea come «non è il modo ‘giusto’ di ottenere l’arco, ce n’è un altro ‘in-game’. Ma immagino che questo andrà bene per le speedrun Any%». Effettivamente, chi tenterà di completare il gioco nel modo più veloce possibile sarà ben felice di ottenere così un’arma molto potente.

FYI this is a clever brute force hack, not the "proper” way to get this bow. There is an “in world” way to achieve it. But I suppose this works for an Any% Speedrun. 😎 — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) January 24, 2021

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Google Stadia. Su computer, inoltre, potete anche giocare al titolo abbonandovi al servizio Uplay+ di Ubisoft, che vi dà accesso ai giochi Ubisoft fin dal day-one.

Per conoscere da vicino l’offerta ludica del gioco vi raccomandiamo di tuffarvi nella nostra video recensione.