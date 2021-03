Assassin’s Creed Valhalla, tre hotfix disponibili da ora

Lo scorso febbraio, Assassin’s Creed Valhalla ha ricevuto – su tutte le piattaforme – un nuovo aggiornamento davvero imponente, che ha portato il gioco alla versione 1.1.2 e che introduce anche alcune importanti novità come i raid di fiume.

Ora, come comunicato via social e attraverso i forum ufficiali di Ubisoft, lo sviluppatore ha annunciato il rilascio durante la giornata di oggi, 12 marzo, di tre hotfix lato server atti a correggere specifiche problematiche del titolo.

I panorami di Valhalla.

Poco sotto, l’elenco dei problemi risolti con l’aggiornamento:

Impossibile procedere con l’evento Rock of Fertility (non era possibile interagire coi NPC)

Impossibile procedere con The Reeve of Winchester (non era possibile interagire con Goodwin dopo averlo scortato in salvo)

Impossibile procedere con Island of Eels (non era possibile interagire con Soma)

Nel caso in cu non si fosse in grado di progredire con le rispettive missioni dopo aver avviato e caricato il salvataggio, vanno seguiti i seguenti passaggi :

Creare un salvataggio manuale

Chiudere completamente il gioco, quindi avvialo di nuovo

Caricare il salvataggio appena creato

Procedere con la rispettiva missione

Ultimo capitolo della saga dopo Origins e Odyssey, porta l’avventura di casa Ubisoft nelle fredde e inospitali Terre del Nord, ibridando meccaniche open world ad altre tipicamente da gioco di ruolo tradizionale. I giocatori vestiranno i panni di Eivor, condottiero norreno personalizzabile sia nel sesso che nell’aspetto, chiamato a guidare i suoi popoli alla conquista della Bretagna.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile in ogni caso dal 10 novembre 2020. Il gioco è acquistabile ovviamente anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.

L’avventura targata Ubisoft è offerta anche in una edizione limitata esclusiva per Amazon, comprendente il gioco completo e un contenuto scaricabile!