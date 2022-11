Assassin’s Creed Red potrebbe essere stato «mostrato» in Valhalla

Alcune settimane fa è stato svelato il futuro del franchise di Assassin’s Creed, il quale appare particolarmente ricco di novità grazie anche al capitolo che risponde al nome di Assassin’s Creed Codename Red.

Dopo il successo di Valhalla (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) i fan sono in attesa dei prossimi capitoli della saga prodotta e sviluppata da Ubisoft

Tra le novità mostrate alcuni giorni fa, è stato annunciato anche Assassin’s Creed Codename Red (titolo provvisorio), avventura ambientata nel Giappone feudale.

Ora, dopo che qualcuno ha già pensato di fare paragoni tra Red e un’amata esclusiva PlayStation, a quanto pare il gioco potrebbe in questione potrebbe essere stato anticipato in un DLC di Valhalla.

Come riportato anche da PSU, Ubisoft ha rilasciato oggi un nuovo DLC per Assassin’s Creed Valhalla, che sta facendo parlare per alcuni possibili legami con il prossimo e attesissimo Assassin’s Creed Red.

Il Yurei Bushido Pack è ora disponibile e Ubisoft descrive la collezione come “appartenuta a un rinomato guerriero orientale” di cui non sappiamo nulla.

È ovvio che questo guerriero potrebbe essere collegato proprio ad Assassin’s Creed Red (dopotutto, in passato abbiamo avuto costumi ispirati proprio ai precedenti protagonisti della saga, come Altair) o magari potrebbe trattarsi semplicemente di un’indicazione circa la direzione artistica che prenderà il nuovo gioco.

The Yurei Bushido Pack has just landed in the Assassin's Creed Valhalla store.

Imported by a black market merchant, this collection of artifacts once belonged to a renowned Eastern warrior. pic.twitter.com/QKtSzbtmJ6

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 3, 2022