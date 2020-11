Artista realizza splendidi concept art per salutare le esclusive PS4

Nella giornata di giovedì abbiamo accolto ufficialmente il debutto di PlayStation 5 anche in Europa, il che significa che la nuova generazione di Sony è inizia e che PlayStation 4 è ora da considerarsi come la passata generazione. Ecco perché l’artista Syed Ali Qaiser, amante dei videogiochi che abita a Dubai, ha deciso di realizzare degli artwork che salutano le esclusive più apprezzate che hanno caratterizzato la vecchia generazione – come segnalato da DualShockers.

Ecco così che i simboli PlayStation capeggiano di fronte a dei disegni dedicati, nell’ordine, a Journey, a God of War, a Detroit: Become Human, a Until Dawn, a Death Stranding, a Bloodborne, a Marvel’s Spider-Man, a Uncharted 4, a Horizon: Zero Dawn, a Shadow of the Colossus, a Ghost of Tsushima e a The Last of Us – Parte II.

Potete vedere di seguito le opere realizzate dall’artista, con tre tavole per ciascuno dei quattro pulsanti PlayStation.

Gli artwork di Syed Ali Qaiser

Vi ricordiamo che potete portare con voi i giochi PS4 anche su PlayStation 5, grazie alla retrocompatibilità. Sulle nostre pagine abbiamo approfondito la resa di questi ultimi mostrandovi tempi di caricamento, tempi di lancio e performance a confronto con PS4 in un video speciale che potete trovare a questo link.