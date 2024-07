Zombie Kittens a soli 18€ e i gattini esplosi ritornano in vita!

Oggi vi presentiamo Zombie Kittens, l'avvincente gioco di carte edito da Asmodee, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 18,39€ invece di 22,99€. Questo significa un risparmio del 20% su un gioco che saprà coinvolgere persone di tutte le età. Ideale per 2-5 giocatori e consigliato a partire dai 7 anni, Zombie Kittens offre un divertente twist sul noto Exploding Kittens. Vi sfiderete a colpi di carte, cercando di evitare le malvagie esplosioni dei gattini e utilizzando le carte per sopravvivere. Risorgere dalla tomba con la carta Zombie Kitten garantirà la vostra vendetta in questo gioco di carte pieno di sorprese.

Zombie Kittens, chi dovrebbe acquistarlo?

Zombie Kittens è il gioco perfetto per chi è alla ricerca di un'esperienza di gioco veloce, divertente e un po' insolita. Consigliato dai 7 anni in su, è ideale sia per le famiglie che desiderano trascorrere del tempo insieme in modo giocoso, sia per gruppi di amici in cerca di un party game capace di scatenare risate e competizione amichevole. La facilità di apprendimento lo rende accessibile a tutti, mentre il dinamismo e la componente strategica offrono un alto valore di rigiocabilità.

In questa variante, i giocatori avranno l'opportunità di confrontarsi con irresistibili gattini zombie, utilizzando potenti carte azione per sottrarsi alla temibile carta Exploding Kitten. Inoltre, la possibilità di risorgere con la carta Zombie Kitten aggiunge un'entusiasmante dinamica di vendetta al gioco. La durata media di una partita è di circa 15 minuti, rendendola l'opzione ideale per intrattenere amici e familiari in qualsiasi occasione.

Zombie Kittens è attualmente disponibile al prezzo di 18,39€, offrendo un'esperienza di gioco innovativa e ricca di sorprese a un costo accessibile. Grazie al ritmo veloce e all'interazione costante tra i giocatori, raccomandiamo l'acquisto alle persone che cercano un'attività divertente e coinvolgente per tutte le età.

