Xenoblade Chronicles X: prenotalo su My Nintendo Store e ricevi bonus esclusivi!

Nintendo ha ufficialmente aperto i preordini di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, disponibile dal 20 marzo 2025, su My Nintendo Store, offrendo ai fan della saga l’opportunità di ottenere esclusivi bonus con l’acquisto. Se state aspettando il momento giusto per immergervi nuovamente nelle avventure epiche di Mira, questa è l’occasione perfetta per assicurarvi contenuti extra senza costi aggiuntivi.

>> Prenota Xenoblade Chronicles X su My Nintendo Store <<

Oltre a garantirvi la vostra copia del gioco al day one, il preordine di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition include un esclusivo portachiavi ispirato al mondo di Mira, un gadget perfetto per tutti gli appassionati della saga. Inoltre, con un supplemento di 10€, potrete aggiungere un elegante tappetino da scrivania e un set di adesivi olografici, ideali per personalizzare il vostro spazio gaming con lo stile unico di Xenoblade Chronicles X.

My Nintendo Store è l’e-commerce ufficiale di Nintendo, dove potete trovare tutto l’universo del brand in un unico posto. Console, videogiochi in formato fisico e digitale, accessori, Amiibo e merchandising esclusivo vi aspettano, con prodotti che spesso non sono disponibili altrove. Grazie a un’interfaccia intuitiva e un sistema di acquisto sicuro, My Nintendo Store offre un’esperienza d’acquisto affidabile e completa per ogni appassionato.

Questi bonus esclusivi sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi non aspettate troppo! Se volete vivere o rivivere l’esperienza di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition con contenuti aggiuntivi, prenotate subito la vostra copia prima che le scorte si esauriscano.