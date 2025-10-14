Bandai apre ufficialmente i preordini per la nuova SH Figuarts di X, protagonista della terza stagione di To Be Hero X, distribuita da Crunchyroll. Enigmatico, carismatico e avvolto nel mistero, X [Top Hero] è un personaggio che da tempo alimenta leggende e curiosità tra gli appassionati, ma che ora trova una perfetta incarnazione fisica grazie all’eccezionale lavoro di Tamashii Nations.

X - SH Figuarts

La nuova action figure, parte della celebre linea S.H.Figuarts, si propone come un vero e proprio oggetto da culto per collezionisti e fan dell’anime. La cura nei dettagli, unita a un design fedele e accattivante, restituisce in pieno il fascino di un eroe che sfugge a ogni definizione. X è infatti un personaggio indipendente, non affiliato a nessuna organizzazione, e proprio questa sua libertà ne alimenta il mito.

Realizzata in PVC e ABS, la figure misura circa 16 cm di altezza e vanta un’accuratezza straordinaria sia nella scultura che nelle possibilità di personalizzazione. Il set include diverse parti intercambiabili che consentono di ricreare pose e scene iconiche tratte dalla serie: dalle mani destre e sinistre (2 e 4 in totale) per infinite configurazioni dinamiche, alle due espressioni facciali alternative che mettono in risalto le differenti sfumature del personaggio. Non mancano inoltre parti delle cosce intercambiabili (destra e sinistra) per arricchire ulteriormente la libertà di posa.

Tra le pose più rappresentative, spicca quella con le dita schioccate, simbolo di sicurezza e controllo, contrapposta a quella rilassata con le mani in tasca, segno della sua inconfondibile disinvoltura. Ogni elemento della figure contribuisce a esaltare la doppia natura di X: potente e misterioso, ma al tempo stesso distante e ironico.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di X sarà rilasciata in Giappone ad aprile 2026, mentre l’arrivo nel nostro Paese è previsto per giugno 2026, con un prezzo indicativo di 65,00 euro. Un’uscita destinata a conquistare i fan di To Be Hero X e i collezionisti alla ricerca di un pezzo tanto elegante quanto enigmatico.