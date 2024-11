WOW! Le Apple AirPods 4 COSTANO POCHISSIMO, grazie al Black Friday!

Scoprite questa offerta Black Friday su Unieuro per gli Apple AirPods 4, ora disponibili al prezzo di 129,00€ anziché 149,00€, permettendovi di risparmiare il 13% sul prezzo originale. Questi auricolari wireless presentano un design rinnovato per garantire un comfort maggiore e restare ben fermi, con un profilo ottimizzato e uno stelo più corto. Offrono un'esperienza audio spaziale personalizzato, ideale per musica, film e videogiochi, e grazie al chip H2 di Apple, migliorano notevolmente la qualità delle vostre chiamate con la modalità "Isolamento vocale". Godetevi fino a 5 ore di ascolto con una sola carica e fino a 30 ore con l'ausilio della custodia, che ora è più compatta e compatibile con la ricarica USB-C. In più, sono resistenti al sudore, alla polvere e all'acqua, ideali per ogni situazione.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple AirPods 4 si rivolgono a un pubblico ampio, da chi cerca l'ultima tecnologia in fatto di auricolari wireless a chi desidera un suono di qualità superiore per musica, film o chiamate. Chi ama immergersi nel proprio mondo audio senza distrazioni troverà nella modalità "Isolamento vocale" e nell'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa delle funzionalità indispensabili. Inoltre, sono ideali per gli sportivi e gli amanti delle attività all'aperto grazie alla resistenza al sudore e all'acqua. Chi cerca un’esperienza comoda e senza interruzioni apprezzerà il design rinnovato per un maggior comfort e l'autonomia prolungata fino a 30 ore con la custodia.

Per coloro che sono sempre in movimento e necessitano di una soluzione affidabile per le proprie comunicazioni, gli Apple AirPods 4 offrono un audio migliore per chiamate, grazie al chip H2 e alla riduzione del rumore di fondo, che rendono la voce più nitida in ambienti rumorosi. L'interazione intuitiva con Siri permette di rispondere alle chiamate, controllare la musica o i propri appuntamenti semplicemente con un movimento della testa, offrendo una libertà d'azione fino ad ora inesplorata.

Con un prezzo ridotto da 149€ a 129€, gli Apple AirPods 4 rappresentano un'ottima opportunità per godere di un'esperienza d'ascolto di qualità superiore. La combinazione di design ottimizzato, audio spaziale personalizzato, resistenza agli elementi e autonomia prolungata li rende un acquisto consigliato sia per gli amanti della musica che per gli appassionati di tecnologia alla ricerca di auricolari wireless all'avanguardia.

