WOW! Collector's Edition di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections SOLI 85€!

La Collector's Edition dell'ultima avventura di Naruto e i suoi compagni vi aspetta su Amazon a prezzo scontato! Infatti, oggi avete la possibilità di beneficiare di uno sconto del 43% per acquistare questa splendida edizione da collezione di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connection per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Originariamente proposta a 149,99€, ora la potete aggiungere alla vostra collezione per soli 85,12€. La Collector's Edition vi immerge nel mondo di Naruto come mai prima d'ora, offrendo oltre 130 personaggi iconici e la più vasta gamma di combattenti della serie. Rivivete le scene più entusiasmanti dell'infanzia di Naruto e assistete alla sua battaglia finale, il tutto godendo di una lunga serie di gadget esclusivi, come la collector's box, una copertina speciale e un set di figurine di Naruto e Sasuke. Un'offerta imperdibile per chi ha amato il gioco.

Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, chi dovrebbe acquistarla?

La collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection è un acquisto consigliato agli appassionati dell'universo di Naruto e ai giocatori che cercano un'esperienza di gioco ricca di azione e con una vasta selezione di personaggi. Grazie alla presenza di oltre 130 personaggi giocabili, provenienti sia dalla serie classica di Naruto sia dall'attuale Boruto, oltre a leggende come Ashura e Indra Ootsutsuki, il gioco offre la più ampia gamma di combattenti della serie Ultimate Ninja Storm. Con un prezzo di 85,12€, questa edizione Collector's arricchisce ulteriormente l'esperienza grazie ai contenuti esclusivi al suo interno.

Come abbiamo visto nella nostra recensione, una delle novità che ci ha più sorpreso del combat system di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è la presenza dei comandi semplificati, che rende il gioco accessibile anche ai neofiti, permettendo a tutti di eseguire combo e tecniche speciali senza complicazioni. La possibilità di rivivere le scene più iconiche dell'infanzia di Naruto, fino alla sua battaglia finale con Sasuke, offre un tocco nostalgico per i fan di lunga data. Con un roster ampliato e l'inclusione di una narrazione che abbraccia la rivalità tra Naruto e Sasuke, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection si presenta come l'edizione definitiva per celebrare i 20 anni del franchise, soddisfacendo sia i giocatori in cerca di sfide intense sia quelli interessati a esplorare la ricca lore di questo amato universo.

Al prezzo di 85,12€, la Collector's Edition di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connection è un'occasione da non lasciarvi scappare, soprattutto se avete amato il gioco e desiderate ottenere un'edizione da collezione ricca di contenuti esclusivi.

