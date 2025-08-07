Warhammer 40K è tornato protagonista sugli scaffali di librerie e fumetterie italiane grazie a Panini Comics, nuovo editore ufficiale dei romanzi tratti dall’universo creato da Games Workshop alla fine degli anni ’80. Una saga leggendaria che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, partendo dal celebre wargame da tavolo per espandersi in un’imponente mitologia fatta di battaglie epiche, fazioni iconiche e oscuri imperi galattici.

Panini Comics è partita dalla saga più celebre e amata: The Horus Heresy. La nostra guida tuttavia non ha la pretesa di essere esaustiva dell’intera produzione narrativa, ma propone una selezione ragionata dei migliori libri e cicli di Warhammer 40K, organizzati per epoche storiche e con un ordine di lettura il più possibile cronologico. Va ricordato che anche in lingua originale l’universo narrativo non segue una continuity lineare. Proprio per questo motivo, questa guida è pensata per aiutare vecchi e nuovi lettori a orientarsi nel 41° millennio.

Negli ultimi anni, l’interesse per l’universo narrativo di Warhammer 40K è cresciuto anche al di fuori del gioco da tavolo, grazie a videogiochi, fumetti, serie animate e progetti live-action in sviluppo. I romanzi rappresentano oggi uno dei modi migliori per immergersi nella lore profonda e stratificata del 41° millennio, esplorando i conflitti, le origini delle fazioni, i grandi eventi storici e i personaggi leggendari che ne hanno plasmato il destino.

The Horus Heresy (31° millennio)

The Horus Heresy è la serie di romanzi che racconta la devastante guerra civile galattica che si verifica nel 31° secolo che fa sfondo all'ambientazione di Warhammer 40K, il gioco da tavolo.

L'Ascesa di Horus

Dopo migliaia di anni di espansione e conquista, l’Imperium dell’Umanità ha raggiunto il suo apice. L’Imperatore ha visto il suo sogno realizzarsi e, prima di ritirarsi sulla Terra, consegna le redini del potere al suo braccio destro, il Signore della Guerra Horus. Quest’ultimo sarà forte abbastanza per portare avanti il disegno dell’Imperatore o si lascerà corrompere da un potere troppo grande?

Falsi Dei

La Grande Crociata che ha portato l’umanità fra le stelle continua. L’Imperatore dell’Umanità ha ceduto le redini del comando al suo figlio prediletto, il Signore della Guerra Horus. Eppure non tutto va per il verso giusto negli eserciti dell’Imperium. Horus sta ancora affrontando la gelosia e il risentimento dei suoi fratelli primarchi e, quando viene ferito in combattimento sul pianeta Davin, deve anche provare a sconfiggere i suoi demoni interiori. Riuscirà l’indebolito Horus a resistere a tutte le tentazioni del Caos? L’epico racconto dell’Eresia di Horus continua nel sequel di L’Ascesa di Horus. Il destino della galassia ora dipende dalla semplice scelta di un uomo: lealtà o eresia?

Galassia in Fiamme

L'Umanità - nel pieno della Grande Crociata - affronta una crisi senza precedenti nel momento dell'ascesa al potere di Horus, figlio prediletto dell'Imperatore. Egli infatti deve affrontare nemici interni ed esterni all'Impero e persino interni ed esterni a se stesso, in una guerra civile galattica nata sotto l'insegna del tradimento.

Il volo della Eisenstein

Dopo aver assistito al terribile massacro su Isstvan III, il capitano della Death Guard Nathaniel Garro sequestra una nave e stabilisce una rotta per la Terra per avvertire l’Imperatore del tradimento di Horus. Il suo destino potrebbe essere oscuro, oppure grigio… ma per ora Garro è un semplice capitano della Death Guard. Scopri cosa lo ha spinto ad abbandonare la sua Legione. Intanto, il Primarca Rogal Dorn scopre il tradimento di Horus…

Fulgrim

Sotto il comando del Signore della Guerra Horus, la Grande Crociata continua. Fulgrim, Primarca degli Emperor’s Children, conduce i suoi guerrieri in battaglia contro un vile nemico alieno, ignaro delle forze oscure che hanno già posato il proprio sguardo sull’Imperium dell’Umanità. I vincoli della lealtà vengono messi alla prova e ogni capriccio assassino concesso mentre gli Emperor’s Children compiono i primi passi sul cammino di corruzione che a un certo punto li condurrà sulla superficie di Isstvan V…

La Calata degli Angeli

Da millenni il pianeta Caliban viene protetto dagli ordini cavallereschi, impegnati a combattere le grandi bestie provenienti dalle foreste. I giovani Zahariel e Nemiel aspirano a unirsi al migliore tra questi ordini, guidato da Lion El’Jonson e dalla sua visione di un mondo pacifico e unito. Ma l’arrivo dell’Imperium porta nuove preoccupazioni e un nuovo destino per il Leone come parte della Grande Crociata, mentre i Figli di Caliban devono decidere se seguirlo nella gloria tra le stelle.

Legione

Una grande guerra sta arrivando, una che inghiottirà l’Imperium dell’Uomo. Gli Space Marines dell’Alpha Legion, l’ultima e la più riservata tra tutte le confraternite Legiones Astartes, giunge su un mondo barbaro per supportare l’Esercito Imperiale in una campagna di pacificazione contro delle strane e incredibili forze. Ma cosa spinge l’Alpha Legion? Ci si può fidare di loro? E quale lato sceglieranno quando la Grande Guerra comincerà? I vincoli della lealtà verranno messi alla prova e gli astuti piani di un’intelligenza aliena saranno rivelati.

Battaglia per l'Abisso

Ora che la notizia del tradimento di Horus si è sparsa, sono giunti tempi difficili. Alcune Legioni hanno già dichiarato la propria fedeltà al Signore della guerra, mentre la lealtà di altre giace fermamente con l’Imperatore. Mentre Horus schiera le sue forze, una piccola banda di leali Space Marine provenienti da varie Legioni scopre che un’enorme armata nemica è diretta verso Ultramar, dimora degli Ultramarine, ed è condotta dalla nave più distruttiva mai costruita. Se non intercettano la flotta, e non distruggono la potente corazzata Abisso Furioso, gli Ultramarine rischiano di subire un colpo da cui potrebbero non riprendersi mai.

Mechanicum

Tales of Heresy

Fallen Angels

A Thousand Sons

Nemesis

The First Heretic

Prospero Burns

Age of Darkness

The Outcast Dead

Deliverance Lost

Know No Fear

The Primarchs

Shadows of Treachery

Angel Exterminatus

Betrayer

Mark of Calth

Vulkan Lives

The Unremembered Empire

Scars

Vengeful Spirit

The Damnation of Pythos

Legacies of Betrayal

Deathfire

War Without End

Pharos

Eye of Terra

The Path of Heaven

The Silent War

Angels of Caliban

Praetorian of Dorn

Corax

The Master of Mankind

Garro

Shattered Legions

The Crimson King

Tallarn

Ruinstorm

Old Earth

The Burden of Loyalty

Wolfsbane (The wyrd spear cast)

Born of Flame

Slaves to Darkness (Chaos Undivided)

Heralds of the Siege

Titandeath (The God Machines Cometh)

The Buried Dagger (Doom of the Death Guard)

The Solar War (Siege of Terra Book 1)

The Lost and the Damned (Siege of Terra Book 2)

The First Wall (Siege of Terra Book 3)

Saturnine (Siege of Terra Book 4)

Mortis (Siege of Terra Book 5)

Warhawk (Siege of Terra Book 6)

Echoes of Eternity (Siege of Terra Book 7)

The End and the Death - Volume I (Siege of Terra Book 8)

The End and the Death, Volume II (Siege of Terra Book 9)

The End and the Death, Volume III (Siege of Terra Book 10)

The Primarchs

È una serie prequel in cui ogni libro è dedicato a un diverso Primarca prima dell'inizio della The Horus Heresy.

Roboute Guilliman: Signore di Ultramar

Molto tempo prima dell’arrivo dell’Imperium, il Regno di Ultramar era governato da Roboute Guilliman, l’ultimo Re della Battaglia di Macragge. Anche dopo aver saputo del suo vero lignaggio in quanto figlio dell’Imperatore dell’Umanità, ha cercato di espandere il suo dominio nel modo più efficiente e benevolo possibile, con la XIII Legione degli Ultramarines al suo solo comando. Ora, fronteggiando un impero rivale sul mondo orkesco Thoas, Guilliman deve scegliere accuratamente le sue armi – altrimenti il sogno di un futuro migliore potrebbe andare perduto per sempre.

Leman Russ: The Great Wolf

Magnus the Red: Master of Prospero

Perturabo: The Hammer of Olympia

Lorgar: Bearer of the Word

Fulgrim: The Palatine Phoenix

Ferrus Manus: The Gorgon of Medusa

Jaghatai Khan: Warhawk of Chogoris

Vulkan: Lord of Drakes

Sons of the Empero

Corax: Lord of Shadows

Angron: Slave of Nuceria

Scions of the Emperor

Konrad Curze: The Night Haunter

Lion El'Jonson: Lord of the First

Alpharius: Head of the Hydra

Blood of the Emperor

Mortarion: The Pale King

Rogal Dorn: The Emperor's Crusader

Sanguinius: The Great Angel

Heirs of The Emperor

L'eresia di Horus - i protagonisti

Tetralogia dedicata ad alcuni dei personaggi principali dell'Eresia di Horus.

Valdor: Birth of the Imperium

Luther: First of the Fallen

Sigismund: The Eternal Crusader

Eidolon: The Auric Hammer

The Beast Arises (32° Millennio)

The Beast Arises è una serie di 12 romanzi che racconta la disperata guerra dell’Imperium contro il potente Warboss Orko noto semplicemente come The Beast.

I Am Slaughter

Predator

The Emperor Expects

The Last Wall

Throneworld

Echoes of the Long War

The Hunt for Vulkan

The Beast Must Die

Watchers in Death

The Last Son of Dorn

Shadow of Ullanor

The Beheading

Il 41° Millennio (Linea Temporale Principale)

Gli Spettri di Gaunt

Gli Spettri di Gaunt è una serie di romanzi scritta da Dan Abnett. Narra le avventure del reggimento della Guardia Imperiale Primo e Unico Tanith, in lotta contro traditori e legioni maledette.

Da mille anni i Mondi di Sabbat sono perduti per l’Impero, rivendicati dai terribili poteri del Caos. Per riportare il settore sotto il dominio imperiale, viene preparata un’imponente crociata. In prima linea il Commissario Colonnello Ibram Gaunt e il Primo e Unico Tanith – meglio conosciuti come gli Spettri di Gaunt. Intrappolati nella martellante guerra di trincea di Fortis Binary, gli Spettri vengono attirati in una cospirazione che ha lo scopo di assassinare il leader della crociata, il Signore della Guerra Macaroth. Circondanti da nemici e traditori, Gaunt e i suoi uomini devono trovare un modo per salvare il signore della guerra e impedire che la Crociata dei Mondi Sabbat si perda nell’anarchia, anche se ciò dovesse metterli contro i loro presunti alleati.

Creatore di Fantasmi

Nell'oscuro futuro dell'universo, antichi nemici emergono dal passato e l'Umanità rischia l'estinzione. La Guardia Imperiale è in prima linea per la difesa del Trono dell'imperatore e il futuro del Mondo. Per gli uomini del First and Only, e il loro comandante lbram Gaunt, è venuto il momento di mettere in gioco tuffo ed essere pronti a perdere non la vita ma il loro spirito.

Gaunt e i suoi Spettri si trovano implicati in un'antica e letale guerra civile che si combatte all'interno di un possente formicaio assediato da una forza inarrestabile. Quando un tradimento farà crollare le difese, le rivalità e la corruzione minacceranno di portare gli Spettri di Tanith alla sconfitta. Il Commissario Imperiale Ibram Gaunt, deve così trovare nuovi alleati e nuovi Spettri se vuole salvare il Formicaio Verun dalla minaccia più letale dell'universo: una temuta legione del Caos.

Il Commissario Gaunt e i suoi Spettri tornano in azione su un mondo santuario d'importanza vitale per la sopravvivenza dell'Impero. Le malvagie forze del Caos, tuttavia, non permetteranno ai Sopravvissuti di Tanith di godersi la vittoria troppo a lungo e, mentre il contrattacco prende il via, Gaunt deve recuperare la reliquia più preziosa di tutto l'lmperium: le spoglie della Santa che guidò l'umanità in quel sistema stellare.

La riconquista del mondo di Phantine, un pianeta ricco di giacimenti di prometeo in mano alle forze del Caos, è fondamentale per la prosecuzione della Crociata contro l'Arcinemico. Gli uomini del Tanith First and Only dovranno mettere alla prova, in questo mondo distrutto dall'inquinamento, la loro vocazione di incursori e, solo il successo del loro attacco dal cielo, e, soprattutto, il successo della missione di infiltrazione di un gruppo scelto di Spettri permetterà di ottenere la tanto agognata vittoria. Costretti a scontrarsi con un nemico letale, in una lotta senza quartiere, Gaunt e i suoi spettri riusciranno a sopravvivere?

Straight Silver

Sui campi di Aexe Cardinal la Guardia Imperiale si scontra con le Forze del Caos, chiamata in aiuto dagli abitanti del pianeta che da ormai quarant'anni lottano contro la repubblica di Shadik, territorio del pianeta controllato dal Caos. I soldati del pianeta presentano armi poco sviluppate e tecniche di combattimento arretrate, dato che la guerra li ha privati del contatto con gli altri pianeti, che nel frattempo si evolvevano. I reggimenti Imperiali devono dunque adattarsi alle tecniche di combattimento locali. Gli Spettri entrano dunque in una terribile guerra di trincea, le cui sorti sono ancora indecise. Le perdite superano l'immaginabile, così Gaunt decide di accettare una pericolosissima missione che, vincendo, metterà fine alla battaglia.

Quando su Herodor una ragazza afferma di essere la reincarnazione di Santa Sabbat, il Caos scatena i suoi assassini più micidiali e terribili per eliminarla. Dopo la sua morte, ha inizio la distruzione dell'impero. I Tanith, nonostante le perplessità e i dubbi del loro comandante, sapranno fare il loro dovere fino in fondo e l'arcinemico si scontrerà con la fede incrollabile di chi non ha più niente da perdere. Il destino della Crociata Imperiale sta per essere deciso su un oscuro mondo del sistema di Sabbat ma, ancora una volta, gli Spettri di Gaunt faranno la differenza

Le armate agli ordine del Magister Sek hanno catturato un lord generale dell'impero. Ibram Gaunt e una squadra dei suoi uomini hanno avuto l'incarico di riportare a casa questo insostituibile ufficiale. Catapultati nel mondo di Gereon, Gaunt e i suoi Spettri scoprono in prima persona gli orrori di un mondo assoggettato al Caos. Riusciranno gli Spettri a rintracciare e riprendersi il Generale prima che tutto ciò che conosce passi al nemico, oppure dovranno ridurlo al silenzio?

His Last Command

The Armour of Contempt

Only in Death

The Iron Star

Blood Pact

Salvation's Reach

The Warmaster

Anarch

Lupi Siderali

È la serie di incentrata sul Capitolo degli Space Wolves degli Space Marines e segue la carriera di Ragnar Blackmane.

L'Artiglio del Lupo di William King (2003)

L'Artiglio di Ragnar di William King (2003)

Il Lupo Grigio di William King (2003)

Le Lame del Lupo di William King (2004)

Sons of Fenris

Wolf's Honour

Le Guerre degli Inquisitori

La trilogia ha per protagonista l'Inquisitore Jaq Draco e il suo seguito. Draco è un Inquisitore dell'Ordo Malleus.

Draco

Quarantamila anni nel futuro: l'Impero degli uomini sta combattendo per sopravvivere ai suoi implacabili nemici. Chi è l'Arlecchimio, che cosa è l'idra? Riuscirà l'Inquisitore Jaq Draco, coinvolto in un complotto che minaccia il futuro dell'Umanità, a dipanare l'intricata matassa prima di essere stritolato dalle sue spire mortali?

Harlequin

Nella tetra oscurità del quarantunesimo millennio, l'Inquisizione protegge l'umanità da molti nemici, come gli ignobili demoni o gli Eldar, gli inconoscibili alieni. Ma chi proteggerà l'umanità se anche l'Inquisizione diviene preda della corruzione? L'Inquisitore rinnegato, Jaq Draco e i suoi bizzarri compagni si ritrovano coinvolti in una guerra che nessuno può vincere... a meno che non si riesca in qualche modo ad accedere ai segreti antichissimi celati nella leggendaria Biblioteca Nera.

I Figli del Caos

Nel quarantunesimo secolo, la galassia è devastata dalla guerra e la Santa inquisizione lotta disperatamente per proteggere l'umanità dalla corruzione delle Potenze Oscure. Profondamente colpito dalla scomparsa della sua compagna più cara, Jaq Draco, l'inquisitore rinnegato, è pronto a cedere la sua stessa anima agli dei del Caos per scoprire il luogo leggendario dove il tempo torna indietro e dove i morti possono risorgere. Solo rinunciando alla sua fede fanatica nell'Imperatore-Dio può sperare di raggiungere un obiettivo così ambizioso... e la dannazione eterna!

Trilogia di Eisenhorn

La quadrilogia segue le gesta dell'inquisitore Gregor Eisenhorn.

Xeno

L'Inquisizione si muove tra il genere umano come un'ombra vendicatrice e colpisce i nemici dell'umanità con intransigente ferocia. Quando, alla fine, riesce a mettere all'angolo un suo vecchio nemico, l'Inquisitore Gregor Eisenhorn viene trascinato nella spirale di una sinistra cospirazione. Mentre gli eventi si susseguono e raccoglie alleati - e nemici - Eisenhorn affronta un esteso complotto interstellare e gli oscuri poteri dei demoni, tutti in corsa per recuperare un arcano tomo di abominevole potere: l'antico libro noto come il Necroteuco.

Malleus

Gregor Eisenhorn è uno degli agenti più celebri dell’Inquisizione Imperiale. Ma, quando un volto del suo passato torna a perseguitarlo ed è coinvolto in una grande tragedia che devasta il mondo di Thracian Primaris, l’universo di Eisenhorn si sgretola intorno a lui. Il demone Cherubael è tornato e cerca di portare l’inquisitore alla rovina, dandogli la morte o trasformandolo in un servitore degli Dei Oscuri.

Hereticus

L'Inquisizione conduce una lotta segreta e senza confini e quartiere contro i più feroci nemici dell'Umanità: gli alieni, gli immondi e i profani. Quando una battaglia contro un antico nemico diventa mortale, l'Inquisitore Eisenhorn è costretto a ricorrere a misure terribili per salvare la vita a se stesso e ai suoi compagni. Eisenhorn si troverà così ad affrontare un terribile quesito: fino a che punto si può scendere a patti con il Caos, prima di diventare simili a ciò che si vuole distruggere?

The Magos

Trilogia di Ravenor

Nel futuro devastato dalla guerra del 41° Millennio, l'Inquisizione combatte una guerra segreta contro i nemici più oscuri dell'umanità: l'alieno, l'eretico e il demone. Quando l'Inquisitore Gideon Ravenor e la sua squadra di letali agenti vengono coinvolti in una cospirazione per diffondere la corruzione del Caos in un intero settore, le loro indagini li porteranno ad affrontare pericoli estremi, attraverso lo spazio e persino il tempo. Ovunque vadano e qualunque minaccia debbano affrontare, non si arrenderanno mai finché la loro missione non sarà compiuta.

Ravenor

Ravenor Returned

Ravenor Rogue

Trilogia di Bequin

È la terza ed ultima trilogia che conclude il ciclo degli Inquisitori. Ha per protagonista Alizebeth "Beta" Bequin, clone di Alizebeth Bequin. Attualmente sono state pubblicati solo 2 dei tre romanzi previsti.

Pariah

Penitent

Pandemonium

Battaglie degli Space Marine

È una serie antologica che racconta le battaglie più memorabili e le imprese più leggendarie di vari corpi di Space Marines.

Rynn's World

Helsreach

Hunt for Voldorius

Fall of Damnos

Battle of the Fang

The Purging of Kadillus

The Gildar Rift

Legion of the Damned

Architect of Fate

Wrath of Iron

The Siege of Castellax

The Death of Antagonis

Death of Integrity

Pandorax

Ultramarines

La serie Ultramarines di Graham McNeill segue le gesta del Capitano degli Ultramarine Uriel Ventris.

Nightbringer

Uriel Ventris, neopromosso Capitano degli Ultramarine, viene incaricato di condurre un'indagine su Pavonis, un pianeta dell'Imperium, agitato da rivolte e bersaglio di razzie da parte di Eldar rinnegati. Un compito difficile, ma usuale. Tuttavia, come scoprirà ben presto, nulla è mai come sembra. Uriel e i suoi alleati, ben presto, dovranno impegnarsi in una corsa contro il tempo per distruggere un misterioso nemico: in caso contrario l'intero pianeta dovrà essere sacrificato per il bene dell'umanità.

Guerrieri di Ultramar

Nelle fredde oscurità del Cosmo, l'Imperatore è assiso immobile sul suo trono e governa con feroci orde guerriere intergalattiche i diversi mondi interplanetari. Proprio sul loro cammino trovano il pianeta Tarsis Ultra, dove il capitano Uriel Ventris e gli Ultramarine vivono fianco a fianco con i Marine del Capitolo Mortifactors. Uriel Ventris sarà costretto ad accettare le tradizioni barbariche dei suoi alleati per combattere contro le antiche predizioni del sacro Codice Astartes, per portare a compimento la sua missione: debellare la minaccia aliena!

Dead Sky, Black Sun

The Killing Ground

Courage and Honour

The Chapter's Due

Ciaphas Cain

La serie è incentrata sul personaggio di Ciaphas Cain, commissario imperiale della Guardia Imperiale, e sulle avventure incontrate nella sua variegata carriera.

Per l'Imperatore

Il Commissario Ciaphas Cain – eroe dell’Imperium e rinomato in tutto il settore per il suo coraggio e il suo valore – viene inviato per aiutare a mantenere l’ordine su un mondo avamposto ai confini dello spazio T’au. Ma quando l’ambasciatore alieno viene assassinato e la situazione sfugge rapidamente di mano, Cain e il suo reggimento di Valhalliani si trovano nel bel mezzo di una guerra. Mentre la Guardia Imperiale lotta per contenere un’insurrezione civile globale, riuscirà l’astuto Commissario Cain a scoprire l’identità del vero antagonista prima che il pianeta venga perso nell’Imperium per sempre?

Caves of Ice

The Traitor's Hand

Death Or Glory

Duty Calls

Cain's Last Stand

The Emperor's Finest

The Last Ditch

The Greater Good

Choose your Enemies

Epopea della Sporca Dozzina

Protagonista di questa trilogia è la 13ª Legione Penale, nota anche come Last Chancers, una Legione Penale della Guardia Imperiale che anziché essere semplicemente un'unità punitiva generica volta alla redenzione di tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di entrarne a far parte, viene utilizzata specificamente per creare squadre d'élite di soldati impiegate in missioni speciali estremamente pericolose e top-secret.

In un universo devastato da guerre senza fine, i soldati della tredicesima Legione Penale affrontano una disperata battaglia per redimersi agli occhi dell'Imperatore. Comandati dall'inflessibile tenente Kage, dovranno contrastare le insidiose offensive del Caos non solo per vincere e salvare la razza umana, ma, ancora prima e più semplicemente, per sopravvivere.

Dawn of War

È una serie di romanzi scritti da C.S. Goto, incentrata sul Capitolo degli Space Marines Blood Ravens.

Alba di Guerra

È il quarantunesimo millennio. Da più di cento secoli l'Imperatore Immortale siede sul Trono d'Oro della Terra, dominatore di milioni di mondi, sovrano sanguinario e crudele di miliardi di creature. Ma ormai è solo una misera carcassa tenuta in vita da un'oscura tecnologia, signore di un pianeta che sta per scomparire, la cui sopravvivenza è affidata a un ultimo, esile filo di speranza: le truppe dei sovrumani Space Marine. Solo loro possono garantire la sopravvivenza del genere umano contro le ostili razze aliene, i demoni e le Legioni Traditrici. Ma per quanto ancora? La terza compagnia degli Space Marine del capitano Angelos sta combattendo una sanguinosa battaglia contro gli orki invasori: per salvare il pianeta Tartarus, Angelos deve lanciare i propri uomini in un'ultima, disperata azione, ma prima di tutto deve combattere contro i propri demoni interiori e affrontare la spirale di intrighi, inganni e segreti che potrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa dell'umanità.

L'Ascensione

È il quarantunesimo millennio. Da più di cento secoli l'Imperatore Immortale dell'umanità siede sul Trono d'Oro della Terra, dominatore di milioni di mondi, sovrano sanguinario e crudele di miliardi di creature. Ma ormai è solo una misera carcassa tenuta in vita da un'oscura tecnologia, signore di un pianeta che sta per scomparire, la cui sopravvivenza è affidata a un ultimo, esile filo di speranza: le truppe dei sovrumani Marines Spaziali. Solo loro possono garantire la sopravvivenza del genere umano contro le ostili razze aliene, i demoni e le Traditrici Legioni del Caos. Ma per quanto ancora? I Corvi Sanguinari sono impegnati a difendere dalle feroci scorribande aliene uno dei mondi affidati alla loro protezione. La colpa di questi continui assalti, apparentemente, è di un venerabile capo degli Eldar. Ma le apparenze, si sa, ingannano, e toccherà al capitano Angelos scavare fino in fondo nel mistero. Prima che l'intera galassia sia travolta dalla guerra totale...

La Tempesta

È il quarantunesimo millennio. Da più di cento secoli l'Imperatore Immortale dell'umanità siede sul Trono d'Oro della Terra, dominatore di milioni di mondi, sovrano sanguinario e crudele di miliardi di creature. Ma ormai è solo una misera carcassa tenuta in vita da un'oscura tecnologia, signore di un pianeta che sta per scomparire, la cui sopravvivenza è affidata a un ultimo, esile filo di speranza: le truppe dei sovrumani Marines Spaziali. Solo loro possono garantire la sopravvivenza del genere umano contro le ostili razze aliene, i demoni e le Traditrici Legioni del Caos. Ma per quanto ancora?

Era Indomitus - Age of Dark Imperium (41° e 42° millennio)

L'Era Indomitus, chiamata Age of Dark Imperium, è il periodo che ha inizio con la distruzione e la Caduta di Cadia ad opera delle forze del Caos durante la 13ª Crociata Nera e la conseguente formazione della Grande Fenditura attraverso la galassia. L'Imperium è quindi diviso fra l'Imperium Nihilus, che occupa la metà settentrionale della galassia, dove il faro psionico dell'Astronomican dell'Imperatore non è più visibile, e l'Imperium Sanctus, che comprende il resto dello spazio imperiale, dove l'Astronomican è ancora rilevabile.

In questa era vengono riunite diverse serie di libri che possono essere lette parallelamente e comprendono la serie, fra le altre, Space Marine Conquest (seconda serie antologica che racconta le battaglie più memorabili e le imprese più leggendarie di vari corpi di Space Marines), Warhammer Adventures (serie di romanzi young adult) e Dawn of Fire.

Warrior Brood

Warrior Coven

Redemption Corps

Imperium Oscuro

Tempi bui sono giunti nella galassia. Una Grande Fenditura nel Warp si è aperta e da essa fuoriescono demoni e orrori della Vecchia Notte. Ma ora si è conclusa la prima fase della Crociata Indomitus e il primarca Roboute Guilliman pone gli occhi sulla propria casa. Le orde del suo fratello traditore, Mortarion, marciano su Ultramar e solo Guilliman può sperare di rovinarne i piani con le sue armate di Space Marines. Vivi l’inizio delle Guerre della Peste con l’Imperium intento a combattere per respingere la Death Guard e i suoi alleati demoniaci.

Shroud of Night

The Horusian Wars: Resurrection

Ghost Warrior: Rise of the Ynnari

The Last Hunt

Watchers of the Throne: The Emperor's Legion

Cadia Stands

La Devastazione di Baal

Il Capitolo dei Blood Angels è in pericolo. Dopo aver annientato la vita umana nel settore dello Sfregio Rosso, la Leviathan, il più grande tentacolo della Flotta Alveare mai visto nell’Imperium, sta convergendo rapidamente su Baal. Per affrontare questo terribile nemico, il Comandante Dante ha chiamato i Capitoli Successori dell’antica Nona Legione. I Figli di Sanguinius si radunano. Solo dai giorni bui dell’eresia di Horus erano riuniti nello stesso luogo in così gran numero. Ora, trentamila Space Marines, sono pronti a contrastare la Grande Divoratrice, salvare il mondo natale del loro Primarca e impedire che miliardi di mondi vengano consumati nell’Ultima Segmentum. Ma lo sciame, composto di migliaia di miliardi di tiranidi, non è l’unica minaccia per il futuro del Capitolo. Mentre la galassia scivola verso una nuova terrificante era, eventi lontani rischiano di scatenare un male più terribile. Bisogna affrontare anche un nemico che si annida nelle anime di tutta la stirpe di Sanguinius: la Rabbia Nera. Può Dante, tra i più grandi eroi dell’umanità, arginare l’inarrestabile marea? O il suo lungo regno come Maestro Capitolare finirà con l’estinzione del suo Capitolo? Se Baal dovesse cadere, l’Imperium riceverebbe un colpo dal quale potrebbe non riprendersi mai.

Castellan

The Ashes of Prospero

Imperator: Wrath of the Omnissiah

War of Secrets

Dark Imperium: Plague War

The Horusian Wars: Incarnation

Of Honour and Iron

Lords of Silence

Blood of Iax

Mephiston: Revenant Crusade

Rise of the Ynnari: Wild Rider

Blackstone Fortress

Cadian Honour

Spear of the Emperor

Warhammer Adventures: Attack of the Necron

Apocalypse

Warhammer Adventures: Claws of the Genestealer

Vaults of Terra: The Hollow Mountain

Celestine: The Living Saint

Knights of Macragge

Warhammer Adventures: Secrets of the Tau

Rites of Passage

Terminal Overkill

The House of Night and Chain

Belisarius Cawl: The Great Work

Mark of Faith

Mephiston: City of Light

Armageddon Saint

Fist of the Imperium

Watchers of the Throne: The Regent's Shadow

Warhammer Adventures: War of the Orks

Manflayer

Bloodlines

Indomitus

Il Figlio Vendicatore

Questa è l’Era Indomitus. Una grande oscurità si è abbattuta sulla galassia e gli eserciti del Caos dilagano. Per sopravvivere, l’umanità deve reagire e riprendersi ciò che ha perduto. Per volontà del rinato Primarca, Roboute Guilliman, viene quindi indetta la Crociata Indomitus, un’impresa militare che eclissa qualunque altra impresa riportata nelle cronache della storia conosciuta. Dal Mondo del Trono di Terra, il Figlio Vendicatore scaglia le sue flotte, la loro missione è la salvezza stessa dell’umanità. Mentre migliaia di navi bruciano nel gelido vuoto, l’attenzione della maestra di flotta VanLeskus si rivolge al Settore Machorta, una regione sotto l’assalto della temuta Schiera di Massacro degli Dei Oscuri. Il successo della Crociata Indomitus sarà determinato da questo conflitto e dalla disperata missione del Gruppo d’Attacco Saint Aster, guidato dal tenente degli Space Marine Messinius. E anche questo non è che un preludio all’imminente spargimento di sangue. Perché nel 41° millennio esiste solo la guerra…

Blackstone Fortress: Ascension

Brutal Kunnin'

Flesh and Steel

L'Infinito e il Divino

Anche quando abitavano corpi organici, Trazyn l’Infinito e Orikan il Divinatore erano ai poli opposti. Da una parte Trazyn, un collezionista di curiosità storiche con una galleria piena di pericolosi artefatti – e persone – del passato galattico; dall’altra Orikan, un cronomante senza pari che prevede e manipola il futuro. Quando emerge un artefatto che potrebbe celare la chiave per il prossimo stadio evolutivo dei Necron, questi due esseri maniacali avviano un gioco di inseguimenti multimillenario che estingue civiltà, riplasma linee temporali e cambierà entrambi per sempre.

Darkness in the Blood

Ephrael Stern: Heretic Saint

Il Cancello D'ossa

Questa è l’Era INDOMITUS. Mentre la Crociata Indomitus inizia, flotte di potenti navi da guerra partono dalla Terra per una missione vitale avente l’obiettivo di stabilizzare l’Imperium Sanctus in seguito all’apertura della Grande Fenditura. Il primarca ritornato, Roboute Guilliman, conduce un’enorme schiera verso il mondo santuario Gathalamor, dove rotte warp stabili consentiranno alla flotta di spargersi nella tormentata metà meridionale dell’Imperium. Eppure alle orecchie del Reggente Imperiale giungono terribili notizie. Ammonimenti da un antico popolo, e il silenzio dell’armata incaricata di proteggere Gathalamor fino al suo arrivo, portano Guilliman a inviare una missione di ricognizione verso il pianeta; a condurla, il Capitano Scudo Achallor dell’Adeptus Custodes. Achallor scopre un mondo sul baratro: una forza imperiale abbattuta e sinistri agenti di Abaddon il Saccheggiatore che hanno dissotterrato un antico male; un’arma che, quando imbrigliata, non minaccerà solamente il primarca, ma forse persino il sacro Trono della Terra…

The Deacon of Wounds

Warhammer Adventures: Plague of the Nurglings

Luther: First of the Fallen

The Swords of Calth

Silent Hunters

Dark Imperium: Godblight

Traitor Rock

Warhammer Adventures: Tomb of the Necron

The Helwinter Gate

Grim Repast

The Wolftime

Steel Tread

Krieg

Quindici secoli fa, il pianeta Krieg dichiarò la propria indipendenza dall’Imperium dell’Umanità e ne pagò il prezzo. Dalle sue ceneri emerse una forza unica, forgiata e temprata nel fuoco nucleare. Oggi gli Squadroni della Morte di Krieg assediano una città formicaio nella periferia della Guerra di Octarius nel disperato tentativo di tenere sotto controllo il cordone che ferma l’avanzata di Orki e Tiranidi. Cosa sono disposti a fare per ottenere la vittoria?

Ghazghkull Thraka: Prophet of the Waaagh!

Assassinorum: Kingmaker

Throne of Light

Huron Blackheart: Master of the Maelstrom

Vaults of Terra: The Dark City

Outgunned

The Wraithbone Phoenix

Awakenings

Void King

Kasrkin

Renegades: Harrowmaster

Helbrecht: Knight of the Throne

Witchbringer

Wrath of the Lost

The Iron Kingdom

Shadowsun: The Patient Hunter

Warboss

Il Leone: Il Figlio della Foresta

Il Leone. Figlio dell’Imperatore, fratello di semidei e Primarca dei Dark Angels. Risvegliato. Ritornato. E tuttavia perduto. Assistete al drammatico ritorno del Primo Figlio dell’Imperatore al 41° Millennio! Molto è cambiato da quando ha camminato tra le stelle l’ultima volta, ma Lion El’Jonson è determinato come sempre a proteggere l’umanità dalle minacce che l’assalgono da ogni lato.

Pilgrims of Fire

Leviathan

Un pluridecorato tenente degli Ultramarines riconosce i segnali di un imminente attacco dei Tiranidi e lancia una disperata controffensiva per salvare Regium, un orgoglioso mondo Imperiale. L’Imperium combatte per la propria esistenza contro una minaccia senza pari nella galassia, le cui dimensioni surclassano qualsiasi altro pericolo mai affrontato.