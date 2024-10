Vinci 100€ di buoni Amazon con il nuovo concorso Lucca Comics & Games!

Amazon ha lanciato una nuova edizione degli Amazon Comics Awards 2024 in concomitanza con il Lucca Comics & Games, offrendo agli appassionati di fumetti l'opportunità di vincere uno dei 250 buoni Amazon del valore di 100€ ciascuno. Partecipare è semplice: basta visitare la pagina dedicata su Amazon, votare uno dei 12 titoli in gara e attendere l’esito dell’estrazione. Tra le opere in concorso figurano grandi successi come One Piece, Dragon Ball Super e il lavoro di Zerocalcare.

Amazon Comics Award 2024, perché partecipare?

Se siete fan del mondo dei fumetti, questo è il momento giusto per far sentire la vostra voce e, allo stesso tempo, tentare la fortuna. Il concorso è aperto fino al 3 novembre 2024 e rappresenta una grande occasione non solo per sostenere i vostri autori preferiti, ma anche per scoprire nuove opere di talento. Che siate appassionati di manga giapponesi, graphic novel europee o titoli di culto come Goldrake e Astro Boy, la lista in gara ha qualcosa da offrire a tutti.

Tra i titoli in gara troviamo anche opere di Zerocalcare, tra cui Quando muori resta a me, oltre a nuove uscite come Dandadan e W.I.T.C.H. Il reboot, che dimostrano l’ampia varietà di stili e generi presenti. È un’occasione imperdibile non solo per far valere il vostro giudizio, ma anche per accaparrarvi uno dei premi messi in palio.

Per partecipare, basta collegarsi alla pagina Amazon dedicata all’iniziativa, votare il proprio titolo preferito e attendere l’esito del sorteggio. I vincitori saranno contattati via e-mail e potranno spendere i buoni Amazon per arricchire la loro collezione di fumetti o acquistare altri prodotti sullo store. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

