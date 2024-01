Videoproiettore 4K XGIMI a prezzo TOP: ora risparmi l'11%

Perché accontentarsi di una TV, di un monitor o di una soluzione "da battaglia", quando si può portare a casa un videoproiettore di qualità, come è il caso dell'ottimi XGIMI Horizon Pro 4K? In questo momento potete trovarlo eccezionalmente in sconto dell'11%, il che significa che potete farlo vostro a soli 1.699€, con un bel risparmio rispetto ai 1.899€ di listino.

XGIMI Horizon Pro 4K Videoproiettore WiFi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il proiettore XGIMI Horizon Pro 4K rappresenta la scelta ottimale per trasformare il vostro salotto in un autentico cinema domestico. Grazie alla tecnologia 4K e a un display che può espandersi fino a 200", offre immagini nitide, colori vibranti e un'esperienza visiva senza pari.

Oltre all'aspetto estetico, la funzionalità di questo dispositivo è pensata per un utilizzo intuitivo e versatile. La correzione trapezoidale automatica dell'Horizon Pro assicura una proiezione impeccabile, anche in posizione laterale, evitando così di costringervi a delle regolazioni ulteriori. E per gli amanti dell'audio di alta qualità, i due altoparlanti Harman Kardon, supportati da DTS Studio e DOLBY Audio, garantiscono un'esperienza sonora coinvolgente. Il videoproiettore XGIMI Horizon Pro 4K si rivolge insomma a coloro che cercano un'esperienza cinematografica (e videoludica) di alta qualità nel comfort del proprio ambiente domestico.

Grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello, a un mix di qualità visiva, audio all'avanguardia e facilità d'uso, questo proiettore si fa notare per i suoi tanti pregi e unisce tanta tecnologia in un corpo piccolo e comodo da posizionare. Approfittate dell'occasione di acquistarlo su Amazon con un'offerta straordinaria: 1.699€ con uno sconto dell'11%.

