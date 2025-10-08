Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per il VF-17S Nightmare Stealth Valkyrie (Gamlin Kizaki’s Unit), tratto dall’anime Macross 7 e realizzato per la prestigiosa linea DX Chogokin di Tamashii Nations. Si tratta della prima riproduzione in scala DX Chogokin dell’unità pilotata da Gamlin Kizaki, una delle figure più amate della serie, che va ad arricchire la già ricca collezione di mecha dedicata all’universo di Macross.

VF-17S Nightmare Stealth Valkyrie - DX Chogokin

Ispirato alla forma evoluta del VF-171, il design del VF-17S punta a esaltare l’eleganza e l’impatto visivo della modalità Fighter, incarnando perfettamente il concetto di “Stealth Valkyrie”. Il modello si unisce così al VF-19 Kai, anch’esso previsto per l’uscita in autunno, consolidando il percorso della linea DX Chogokin verso riproduzioni sempre più fedeli e ingegneristicamente avanzate.

Questo nuovo fighter, realizzato in scala 1:48, può trasformarsi nelle tre iconiche modalità: Fighter, GERWALK e Battroid. La struttura è stata progettata per garantire un equilibrio ottimale tra solidità e posabilità, offrendo fluidità nelle trasformazioni e stabilità in ogni configurazione. I materiali utilizzati ABS, PVC e metallo pressofuso conferiscono al modello una notevole robustezza e una finitura di alto livello. Nella modalità Fighter, il VF-17S raggiunge circa 25 cm di lunghezza, mentre nella modalità Battroid tocca i 250 mm di altezza, confermandosi una presenza imponente in ogni collezione.

Tra gli accessori inclusi figurano il corpo principale, il Gunpod, tre paia di mani intercambiabili, una miniatura del pilota e un supporto dedicato con asta di sostegno per l’esposizione. Il modello presenta inoltre una riproduzione accurata delle linee stealth, unita a trasformazioni fluide e a un stand progettato per garantire stabilità e dinamismo durante l’esposizione.

Prezzo e data di uscita

Il lancio in Giappone è previsto per marzo 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è atteso per maggio dello stesso anno, grazie a Cosmic Group. Il prezzo stimato è di circa 265,00 euro, una cifra in linea con la qualità premium e l’ingegneria complessa che da sempre contraddistinguono la linea DX Chogokin di Tamashii Nations.