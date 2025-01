Uno SCONTO di 250€ su Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra?! Oggi si può!

Oggi è il giorno giusto per rinnovare il vostro modo di lavorare, creare e divertirvi! Galaxy Tab S10+ e l’incredibile Galaxy Tab S10 Ultra sono in offerta lancio con uno sconto di ben 250€. Se cercavate un tablet che unisse potenza, stile e versatilità, non fatevi scappare questa occasione.

Con Galaxy Tab S10+, tutto è progettato per aiutarvi a dare il massimo. Il display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici con tecnologia anti-riflesso e Vision Booster offre colori brillanti e dettagli mozzafiato in ogni condizione di luce. La RAM da 12 GB e i 256 GB di spazio garantiscono fluidità e prestazioni top, mentre la batteria da 10.090 mAh con ricarica SuperFast Charge vi accompagna per tutta la giornata senza rallentamenti. È il tablet perfetto per chi vuole un dispositivo leggero ma ultra resistente, grazie al corpo in Armor Aluminium, e una S Pen che trasforma ogni idea in un capolavoro.

Se preferite uno schermo ancora più grande, Galaxy Tab S10 Ultra vi conquisterà con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici. È il massimo per immergersi nei contenuti multimediali o per lavorare su progetti impegnativi. Anche qui troverete prestazioni senza compromessi grazie al processore ultraveloce e al sistema di raffreddamento Vapor Chamber. La batteria da 11.200 mAh e la tastiera con il tasto Galaxy AI vi permettono di essere sempre produttivi, trovando risposte e ispirazioni con un solo tocco.

Non lasciatevi sfuggire questi gioielli della tecnologia! Con 250€ di sconto, il futuro è nelle vostre mani. Approfittate ora di questa offerta straordinaria!