Unisciti a Goldrake nella lotta contro Vega con Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, ora in SCONTO!

Siete pronti a rivivere le epiche avventure di Actarus e del suo possente robot Goldrake? Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi: Deluxe Edition per Nintendo Switch è ora disponibile a un prezzo imperdibile di 46,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo precedente di 52,80€.

>> Acquista Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi in sconto <<

Questo gioco d'azione (qui trovate la nostra recensione completa) vi permetterà di immergervi nell'universo iconico creato da Go Nagai, affrontando le forze dell'Impero di Vega che minacciano la Terra. Nei panni di Umon Daisuke, alias Actarus, potrete pilotare Goldrake in battaglie mozzafiato, alternando diverse modalità di gameplay. Volate nei cieli con il modulo Spazer, affrontate nemici in sessioni di shooting a bordo del TFO di Kôji Kabuto e scendete sul campo di battaglia per scontri corpo a corpo in terza persona, utilizzando gli attacchi iconici di Goldrake come l'Alabarda Spaziale e il Raggio Antigravitazionale.

La Deluxe Edition offre contenuti esclusivi che arricchiranno la vostra esperienza di gioco, tra cui una card lenticolare, una Steelbook esclusiva, un portachiavi e un poster, rendendola un must-have per ogni appassionato della serie. Il tutto è accompagnato da ambientazioni fedeli all'originale e una trama che vi catapulterà nelle atmosfere della serie animata, tra coraggio, tradimenti e battaglie epiche.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiungere alla vostra collezione Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi - Deluxe Edition per Nintendo Switch, ora disponibile a soli 46,99€, con uno sconto dell'11%. Un’occasione unica per tuffarsi a capofitto in un universo iconico della cultura pop e vivere l’emozione di salvare la Terra con Goldrake!