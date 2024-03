Ubisoft Spring Sale: fino al 75% di sconto su tantissimi giochi!

Ubisoft vanta un'ampia varietà di franchise di successo come Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry, offrendo una vasta gamma di giochi che possono catturare l'interesse di diversi tipi di giocatori. Con l'arrivo delle offerte di primavera Ubisoft, avete ora l'opportunità di aggiungere al vostro catalogo personale alcuni di questi titoli, approfittando di sconti fino al 75%. Queste offerte, valide fino al 3 aprile alle ore 14:00, rappresentano senza dubbio un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Vedi le offerte su Ubisoft Store

Offerte Ubisoft Store, chi dovrebbe approfittarne?

L'Ubisoft Store sta offrendo una grande occasione per accaparrarsi quei giochi che avete da tempo nella vostra lista dei desideri, applicando sconti anche su titoli molto recenti. Ad esempio, potete trovare Avatar: Frontiers of Pandora a soli 41,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, o l'ultimo arrivato Skull and Bones a solamente 44,99€, anziché 59,99€.

Un ulteriore incentivo è dato dal vantaggio che, effettuando un acquisto minimo di 29,99€ usando il credito disponibile nel proprio wallet, si potrà ottenere un bonus di 20€ in Ricompense del Wallet. Queste ricompense possono essere utilizzate all'interno dell'Ubisoft Store, accedendo alla gestione del wallet entro 10 giorni dall'ottenimento, e possono essere spese liberamente in vari acquisti all'interno dello store.

In definitiva, queste promozioni rappresentano un'occasione imperdibile e potrebbero non ripetersi a breve. Se giocate su PC, vi consigliamo vivamente di approfittarne visitando la pagina dedicata su Ubisoft Store, ricordando che le offerte saranno disponibili solo fino al 3 aprile alle 14:00!

