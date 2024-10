TUTTO VERO TASSO ZERO: fino al 31 ottobre finanziamento a tasso zero a partire da 199€ su MediaWorld!

Inizia il TUTTO VERO, TASSO ZERO su MediaWorld! Dal 18 al 31 ottobre, potete acquistare i migliori prodotti di elettronica con un finanziamento a tasso zero per importi superiori a 199€, pagando in 20 rate a partire dal 25 gennaio! È l’occasione perfetta per regalarsi i gadget tecnologici più desiderati, con la comodità di rate mensili senza interessi. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile promozione, ideale per chi desidera aggiornare il proprio arsenale tech senza pensieri!

Tra le offerte spicca iPhone 16 128GB Blu oltremare, un concentrato di innovazione con il chip A18 Supersmart e un’autonomia fino a 22 ore di riproduzione video. La fotocamera Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x offre foto e video di altissima qualità, mentre l’ultra-grandangolo con autofocus cattura ogni dettaglio. Il design robusto e il display Super Retina XDR da 6,1" completano questo gioiello tecnologico, perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Un altro prodotto imperdibile è il Samsung Galaxy S24 Ultra, con telaio in titanio, display QHD+ da 2600 nit e una fotocamera da 200MP che regala scatti dettagliatissimi. Dotato di S Pen per la massima precisione e alimentato da una batteria a lunga durata, è perfetto per chi cerca prestazioni top di gamma. L’intelligenza artificiale avanzata Galaxy AI rende ogni attività più facile, dall’organizzazione del lavoro alla modifica delle foto.

Per gli amanti del fitness e della tecnologia, Apple Watch Series 10 GPS 42mm con cinturino Sport Loop nuvola azzurra è il compagno ideale. Con funzioni avanzate per la salute, come il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e del ciclo, e caratteristiche di sicurezza come il rilevamento incidenti, questo smartwatch è progettato per offrirvi controllo e tranquillità. Resistente agli urti e all’acqua fino a 50 metri, è perfetto per ogni avventura, con un design elegante e personalizzabile.

Questi e tanti altri prodotti tech vi aspettano su MediaWorld: grazie all'iniziativa TUTTO VERO, TASSO ZERO potrete ottenere un finanziamento a tasso zero per importi superiori a 199€, pagando in 20 rate a partire dal 25 gennaio! Non perdetre questa occasione unica!

