È il fumetto il cuore pulsante di Lucca Comics & Games 2025: cinque giorni con centinaia di autori e autrici da tutto il mondo, il meglio della produzione del fumetto mondiale, editori italiani e internazionali, padiglioni monografici, anteprime e variant esclusive, edizioni speciali e centinaia di incontri imperdibili e unici. Oltre al padiglione Napoleone - che anche quest’anno includerà l’intera piazza in un’enorme tensostruttura a campata unica - e ai padiglioni monografici nelle piazze e sui baluardi delle mura cittadine, il fumetto sarà protagonista di Piazza del Giglio con la Golden Alley dedicata al collezionismo, alle grandi gallerie d’arte e agli spazi personali di artisti pronti a realizzare commission o a vendere le loro tavole originali.

STAR COMICS

Fra le stelle ospiti di Star Comics a Lucca Comics & Games, i giapponesi Kei Urana e Hideyoshi Andou, autori della serie rivelazione Gachiakuta, e che grazie alla collaborazione fra Star Comics e Crunchyroll saranno disponibili per sessioni di firme ed eventi MANGA X ANIME.

MANGA ISSHO – la prima rivista europea di manga nata dalla collaborazione fra Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) – arriva finalmente anche a Lucca insieme a tantissimi autori! Dall’Italia Marco Albiero, Mirka Andolfo, Adriano Barone, Matteo Bussola, Massimo Dall’Oglio, Matteo Filippi, Federico Freschi e Ivana Murianni; dalla Germania Max Straub e Gin Zarbo; dalla Francia Cab, Federica Di Meo, Tibo; dalla Spagna Sandra Banegas "Inthegras". Per l’occasione, sarà disponibile in fiera la Special Edisshon del primo numero di Manga Issho: una Variant Cover che omaggia la città e la fiera di Lucca. Festeggiano l’esordio della loro nuova serie Gukken anche Azzurro Chiara, Dado e Sio, ospiti in fiera insieme anche a Gabriele Dell’Otto, autore della Variant della hit manga Kagurabachi, Alessandro Atzei, Manuele Morlacco e Federica Pustizzi (Per la pioggia e tutto il resto) e Francesca Siviero (Willowing).

Fra le novità editoriali imperdibili Dragon Ball – Super Illustration Book, l’artbook dell’iconica serie di Akira Toriyama, Gachiakuta N. 1 Anime Variant E Gachiakuta N. 13 Variant Cover Edition (quest’ultima disponibile solo in fiera). E ancora Kagurabachi N. 5, Ruridragon N. 2, Astro Royale N. 1, Manga Bomber New Edition N. 1, Blasfamous Omnibus, Sweet Paprika: Open For Business, Xerxes - La Caduta Della Casa di Dario e L'ascesa di Alessandro, Per la Pioggia e tutto il resto, Magic Knight Rayearth 2 – Clamp Premium Collection Box, Asyl N. 1.

Star Comics sarà presente insieme ad autori e novità nel Padiglione in Piazzale Vittorio Emanuele. Inoltre, per festeggiare il ritorno dell’intramontabile serie di Peyo, sarà presente anche con uno speciale stand tematico dedicato a I Puffi presso il Family Palace (Real Collegio).

J-POP MANGA & EDIZIONI BD

Anche quest’anno la casa editrice sarà presente in diversi punti della manifestazione con ospiti da tutto il mondo e tante sorprese. Dal Giappone arriva il mangaka Takashi Murakami, autore del best seller Il cane che guarda le stelle e vincitore ai Lucca Comics Awards 2016. Dalla Corea, la nuova regina del Boy’s Love coreano Byeonduck, autrice della serie due volte vincitrice ai BL Awards Painter of the night. Dalla Francia si uniscono Julien Blondel e Shonen con Dark Souls – Redemption, la serie ufficiale ispirata al celebre videogioco dark fantasy, e dal Canada il sempre gradito ritorno di Tony Valente che, oltre alle sue celebratissime serie Radiant e Cyfanyr Chronicles, firma una variant esclusiva di DanDaDan. Dall’India il pluripremiato sceneggiatore Ram V insieme a Filipe Andrade, disegnatore proveniente dal Portogallo, con cui ha dato vita a Rare Flavours – Gusti inconsueti. Sul baluardo San Donato troneggerà il padiglione J-POP Manga, uno spazio interamente dedicato all’esperienza manga, manhwa & pop culture al cui interno sarà possibile incontrare tantissimi… e non solo!

Edizioni BD e Tacotoon si troveranno, invece, nel Padiglione Napoleone con un’ampia squadra di autori italiani e internazionali. Tra questi, il già citato Ram V e il disegnatore Filipe Andrade la cui graphic novel è già candidata ai Lucca Comics Awards 2025. Non mancheranno poi gli autori italiani di respiro internazionale come Simone Di Meo (Li troviamo solo quando sono morti, Quello che ho capito fin qui), Alessio Zonno (Skull-Crusher!), Jacopo Paliaga e Alessio Fioriniello (The Frontier). Sarà inoltre un’occasione d’oro per incontrare la nuova promessa del manga italiano Mogiko (Black Letter), e, tra le altre pubblicazioni che strizzano l’occhio al Giappone, scoprire sia il penultimo capitolo di Dada Adventure con gli autori Alessandro Starace e Leonardo Berghella che il terzo volume del battle shonen Qwest! insieme a Lorenzo Magalotti.

All’insegna del fantasy in tutte le sue interpretazioni, saranno poi presenti Caterina Bonomelli con la novità One Last Time firmata insieme a Dario Sicchio, Fiore Manni e Michele Monteleone (Una nuova Camelot), Viola Musaraj e Martina Ioppolo (Dragonslayer). I giorni della fiera saranno anche il momento giusto per scoprire l’opera del vincitore del Lucca Project Contest dello scorso anno, Vertice supremo di Deet, e incontrare nuovamente i vincitori delle edizioni precedenti, Marco Checchin (Questi Muri) e Vaga (DOG). I lettori più temerari potranno andare alla scoperta delle radici dell’orrore insieme a JiokE (Abisso) oppure intraprendere un viaggio oscuro nella vita del padre del weird insieme a Marco Taddei e Maurizio Lacavalla (HPL. Una vita di Lovecraft). Saranno infine presenti anche Simone Pace (Fiaba di cenere, Cuore) e il duo creativo Maxem e Kizazu (Fiori di Filo Spinato).

PANINI COMICS

Anche in questo 2025 Panini conferma la sua presenza a Lucca Comics & Games negli oltre 1000 metri quadri allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato) e all’interno di Lucca Junior con un palinsesto eventi e un parterre ospiti che coinvolgerà lettori e lettrici di tutte le fasce d’età, a partire dalle superstar Tetsuo Hara (Hokuto no Ken – Ken il Guerriero), Chip Zdarsky (Capitan America, Batman: Il Cavaliere) e Dan Jurgens (La morte di Superman, Bat-Man: Il primo cavaliere).

Dal mondo dei supereroi Marvel e DC, in Ex Cavallerizza gli appassionati avranno l’occasione di incontrare inoltre Valerio Schiti, Alessandro Cappuccio, Carmine Di Giandomenico, Simone Bianchi e potranno leggere il primo albo del crossover Marvel vs. DC più atteso del secolo: Deadpool/Batman.

Grandi novità anche per quanto riguarda il fumetto made in Italy Panini Comics: Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta presentano la loro opera Gorgonia e il mitico Leo Ortolani arriva a Lucca con la sua storia inedita Occhi di Ratto.

Lettori e lettrici di tutte le età potranno incontrare grandi autori del mondo Disney Topolino, come Giorgio Cavazzano, Fabrizio Petrossi, Marco Gervasio, Fabio Celoni, Ivan Bigarella, Andrea Maccarini e Andrea Freccero, e scoprire le novità che li aspettano su Topolino nei prossimi mesi.

Ovviamente non c’è Panini senza… le mitiche figurine! Da Stranger Things a One Piece e Corto Maltese, fino alle intramontabili card Adrenalyn! E per la prima volta in fiera, sarà presente in Ex Cavallerizza un corner dedicato al Merchandise Ufficiale Panini con una selezione di prodotti e una t-shirt esclusiva per Lucca Comics & Games a tiratura limitata.

BAO PUBLISHING

Tra nuove presenze e attesi ritorni, quest’anno lo stand BAO Publishing a Lucca Comics & Games avrà la forma di un negozio di dischi un po’ hipster, un po’ alternativo, ma sempre estremamente accogliente. Come gli accaniti collezionisti di vinili, anche i lettori di fumetti cercano un misto di cose familiari, nuove ispirazioni, e momenti “live” con i loro artisti del cuore.

Dopo tredici anni torna Brian K. Vaughan, che ha due titoli in uscita questo autunno, Barrier e Spectators, quest’ultimo disegnato da Niko Henrichon, a sua volta presente tra gli ospiti BAO. Bilquis Evely, dal Brasile, e il suo colorista Matheus Lopes, saranno in Italia per la prima volta, all’occasione dell’uscita di Helen di Wyndhorn. Alfred, cui LC&G consacra anche una mostra, presenterà il suo romanzo grafico Senso, e Jordi Lafebre sarà presente per Io sono un angelo caduto, l’atteso seguito di Io sono il loro silenzio del 2023. Un ricco parterre di ospiti italiani, capeggiati da Zerocalcare, completerà la festa che è per noi, da sempre, questo intenso ed emozionante incontro con il nostro pubblico, e tra loro spiccano Teresa Radice e Stefano Turconi, che presentano la novità Avila, e Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo, per l’anteprima di Lyndon – Come il mare sotto la luna.

TUNUÉ

Tunué vi aspetta a Lucca Comics & Games anche quest’anno con un doppio imperdibile stand: quello storico a Piazza Napoleone e un intero padiglione in piazza San Giusto, preparatevi alla meraviglia. Tunué porta a Lucca una straordinaria squadra di ospiti internazionali a partire da Peter Kuper, già vincitore dell’Eisner Award con Rovine, vignettista del New York Times, in occasione dell’uscita in Italia di Insectopolis. A Lucca Comics anche Barbara Canepa (W.I.T.C.H, Monster Allergy…), in occasione dell’uscita del nuovo volume della serie GreenWood e la nuova edizione di Sky Doll, il capolavoro dell’euromanga realizzato con Alessandro Barbucci che ha segnato la storia del fumetto e per la prima volta raccolto in un omnibus prestigioso. Barbara Canepa insieme a Katja Centomo annunceranno a Lucca una sorpresa straordinaria per il 2026.

E ancora dalla Francia Jérémie Almanza (GreenWood Il Concorso), Marion Besançon e Patrick Lacan, autori di Metamorfosi Verde in anteprima a Lucca. Tra gli autori italiani il campione di freddure PERA TOONS, da mesi in classifica con tutti i suoi titoli con più di due milioni di copie vendute, Giulio Rincione, con il terzo volume della saga di Dirt, Boban Pesov con C’era una volta l’est, e Pietro Grasso, ex magistrato e procuratore antimafia, per la presentazione di Da che parte stai? di Alessio Pasquini, Emiliano Pagani e Loris De Marco, per riflettere su legalità e lotta alla mafia con un testimone d’eccezione. Tra le novità e le anteprime più attese Per tutte le altre destinazioni di Sualzo, La lunga infanzia di Giovanni De Feo e Sara Forbicini, La voce dei luoghi di Luca Russo.

Tunué porta a Lucca anche i primi prodotti dei Mermicorni del brand di culto Tokidoki, un calendario, sticker book e una raccolta di storie. Spazio anche ai ragazzi con il quarto volume di Sonic, le nuove storie di SpongeBob, Christian Galli, GUD, Alessandro Giampaoletti, Marco Greganti, Simona Binni, Andrea Laprovitera, Alessandro Germanie Filippo Paris.

SERGIO BONELLI EDITORE

Anche quest'anno Sergio Bonelli Editore sarà presente a Lucca Comics & Games con il suo PalaBonelli per presentare le più importanti novità dell'autunno. In programma incontri, firmacopie autori ed eventi speciali come la mostra di Tex Willer sul lavoro degli autori internazionali ispanico-sudamericani che negli anni hanno prestato la loro arte al racconto dell'epica saga del ranger di casa Bonelli. Saranno presenti durante le giornate di fiera Horacio Altuna, Alfonso Font, Enrique Breccia e Carlos Gomez.

Spostandoci sui progetti multimediali arrivano grandi novità anche dal dipartimento di Bonelli Entertainment con le anteprime della nuova stagione di Dragonero – I Paladini (prodotto insieme a Rai Kids e PowerKids Entertainment) e della serie animata di Legs Weaver (prodotta da Sergio Bonelli Editore).

Dopo aver annunciato l’attesissimo ritorno al live nella prossima estate e l'uscita il 31 ottobre di Orbit Orbit - il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto - Caparezza è pronto a tornare a Lucca Comics & Games per presentare in anteprima l'intero progetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. L’artista tornerà al festival dopo la straordinaria partecipazione nel 2021 che ha germinato in lui l’idea di lavorare anche nel campo fumettistico: i fan potranno incontrarlo per firmacopie e incontri con il pubblico dal 30 ottobre al 1° novembre. L'album, pubblicato da BMG Italy, nasce come la colonna sonora di un fumetto sull’immaginazione e sulla rinnovata voglia di fare musica. In occasione dell’uscita dell’album, Caparezza firma infatti anche il suo debutto come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Contestualmente all’album, arriverà infatti in libreria e in fumetteria Orbit Orbit, il fumetto evento che accompagna e completa il nuovo disco.

I lettori potranno scoprire quali nuove avventure attendono i personaggi Bonelli Editore e incontrare gli autori nel ricco calendario di incontri della Casa editrice che animerà le giornate della fiera.

GIGACIAO

La presenza di Gigaciao a Lucca Comics & Games 2026 è anche quest’anno all’insegna di moltissimi ospiti e grandi novità editoriali. Direttamente dal Canada e con un recentissimo premio Eisner per il Miglior Webcomic, Joshua Barkman, autore delle strisce ironico-malinconiche False Knees, è il primo ospite internazionale della casa editrice. Non mancheranno Sio - che presenterà la nuova raccolta Evviva che bello! Scarlatto - Dado, Fraffrog - con il nuovo Tutti possono disegnare (pure te) - e Giacomo Bevilacqua, fondatore di Gigaciao. Tra le novità che si potranno trovare in fiera ci saranno Navigavia, il fumetto tratto dall’avventura al GdR 7th Seas giocata da Inntale, Cattivik La novell’ grafik’ volume celebrativo dei 60 anni di Cattivik scritto da Lorenzo La Neve e disegnato da Spugna, il secondo volume de Il misterioso papero del Giappone di Daw, e l’artbook The Art of ArcKade di CKibe. Da Power Pizza, anche Nick e Lorro confermano la presenza. Dalla collaborazione tra Sio e Fabio Antonelli, musicista e compositore, è nato L’Album Rotondo, un disco in vinile di brani buffi registrati in acustico, chitarra e voce

IL CASTORO

Il Castoro torna al Padiglione Napoleone e porta per la prima volta a Lucca Comics & Games Kengo Kurimoto, game designer e digital artist britannico di origini giapponesi. Dopo il successo nel mondo dei videogame (LittleBigPlanet per PlayStation) e dell’animazione, nel 2024 ha esordito con il graphic novel Il bosco segreto, realizzato con strumenti analogici e accolto dalla critica internazionale come uno dei migliori libri per ragazzi dell’anno da testate come New York Times e Guardian. Kurimoto sarà presente dal 31 ottobre al 2 novembre con panel, showcase e firmacopie.

Ilaria Palleschi presenta Nereidi, graphic novel intenso e potente che affronta il tema del femminicidio attraverso il mito greco, invitando a riflettere sull’importanza della ribellione e della libertà. Sarà a Lucca l’1 e 2 novembre.Tra le novità per i più piccoli: Da grande. L’ultimo anno delle medie di Andrea Fontana e Chiara Onofri; Moon Kids di Davide Morosinotto e Beatrice Galli; e Campo mostro, esordio dark di Ma Pe. Gli autori saranno protagonisti di eventi a Lucca Junior e firmacopie allo stand Il Castoro.

Il fenomeno Five Nights At Freddy’s, che in Italia ha già superato le 350.000 copie vendute grazie alle pubblicazioni de Il Castoro, si prepara a nuove uscite in occasione di Lucca Comics. In attesa del secondo film, in arrivo nelle sale a dicembre 2025, debutteranno il Manuale di sopravvivenza, primo activity book ricco di quiz e giochi dedicati al mondo FNAF, e il romanzo interattivo, un libro game con più di cinquanta finali e due livelli di difficoltà, disponibile dal 4 novembre. A completare le novità, il quarto volume della serie I racconti del Pizzaplex, Terrore degli abissi, oltre a speciali character cards e due cofanetti esclusivi.

COCONINO

A Lucca Comics & Games 2025 Coconino Press conferma il valore universale del fumetto portando un parterre d’eccezione. Dal Giappone arriva Yamaji Ebine, autrice cult e vincitrice del Premio Tezuka 2023, che presenterà tre nuovi manga (Free Soul, Poor Little Mina, Il tempo dell’amore). Lee Lai, australiana che vive in Canada, premiata con Stone Fruit, debutta a Lucca con Cannon, storia intensa di una giovane queer a Montréal. Dal Libano Mazen Kerbaj, autore di Gaza. Attraverso lo schermo, un graphic diary divenuto simbolo di solidarietà internazionale. Dalla Francia il maestro David B., cofondatore de L’Association, presenta Antipodi e la nuova edizione del suo capolavoro Il Grande Male. Completano la squadra i talenti italiani ZUZU con Ragazzo e Simone Angelini con Rifrazione fantasma, insieme ad altri autori che animeranno stand, incontri e sessioni di dediche in Piazza Napoleone.

FELTRINELLI COMICS

​​Anche quest’anno Feltrinelli Comics sarà a Lucca Comics & Games 2025 con un fitto calendario di appuntamenti. Leo Ortolani presenterà Tapum, il suo progetto più ambizioso, ambientato nella Prima Guerra Mondiale e frutto di anni di ricerche. Milo Manara, nel quadro delle celebrazioni per i suoi 80 anni, porterà l’inedita Odissea, rivisitazione epica e sensuale del mito di Ulisse, accompagnata da un testo autografo che racconta il poema omerico dal punto di vista di Telemaco. Il cinema sarà protagonista con Quasirosso, che propone Baci dal cinema, raccolta di dodici stampe ispirate a celebri scene, e con Marco Nucci e Paolo Gallina, autori di Et voilà le cinéma, 130 film per 130 anni di grande schermo narrati con ironia e passione.

Tra i graditi ritorni, Silvia Ziche con un nuovo Diabolik… sempre più sottosopra e Fumettibrutti con l’Agendabrutta 2026, un anno tra sketch, vignette e provocazioni. Sergio Gerasi reinterpreta di nuovo Valentina in Valentina, quanto ti amo!, portandola nel presente tra sfide reali e virtuali. Dario Bressanini firma Le nuove avventure del Dottor Newtron, accompagnato da un cast di stelle del fumetto italiano e non solo, per un viaggio scientifico-pop narrato con il suo stile inconfondibile. Chiude il programma Giulia Adragna con Orgoglio e pregiudizio. Un anno dopo, che immagina il destino dei personaggi di Austen in occasione dei 250 anni dalla nascita della scrittrice.

SALDAPRESS

Lucca Comics & Games 2025 sarà per saldaPress un momento molto importante per l’anno editoriale, dove verranno presentati in anteprima volumi attesi da moltissimi lettori e ospiti internazionali che incontreranno il loro pubblico. Primo tra tutti, Charlie Adlard, disegnatore di The Walking Dead e Damn them all, torna finalmente in Italia per presentare il suo ultimo lavoro come disegnatore: Heretic, un giallo soprannaturale di ambientazione rinascimentale scritto da Robbie Morrison.

A rappresentare l’Energon Universe, l’universo che raccoglie in un unico mondo narrativo Transformers e G.I.Joe, Jason Howard conferma la sua presenza e contestualmente saldaPress lancia in anteprima Transformers Vol. 3, anche in edizioni variant ed esclusive. Anche l’attesissimo G.I.JOE Vol. 1 arriva nelle mani dei lettori con diverse cover esclusive. La collana Universal Monster inoltre si arricchisce di un nuovo volume: La mummia - scritto e disegnato dal premio Eisner Faith Erin. Altre novità e pubblicazioni inedite saranno svelate nelle prossime settimane!

DYNIT MANGA

Dynit Manga sarà a Lucca Comics & Games con un ospite d’eccezione: Peppe! Il mangaka di origini italiane (già autore di Mingo - Non pensare che tutti gli italiani siano popolari con le ragazze, edito da Dynit) sarà presente in tutte e cinque le giornate della manifestazione per presentare la sua ultima opera: Endo. Frutto di anni di ricerche e realizzato con la supervisione della famiglia Maraini, questo manga ripercorre con minuziosa fedeltà una pagina dolorosa della storia mondiale, restituendo il ritratto di una quotidianità segnata dalla fame e dalla durezza dei carcerieri, ma illuminata anche da fugaci momenti di sollievo.

L’autore sarà disponibile a firmacopie e incontri presso il padiglione Dynit a porta Sant’Anna e allo stand Dynit in Piazza Napoleone, presso cui sarà possibile acquistare Endo, anche in una speciale edizione variant). Molte le altre novità disponibili a Lucca: arriva il nuovo manga di Tōru Fujisawa (l’autore di GTO), G.T.U. - Great Teacher Uchiyamada - Mad Yamada Fury Road (anche in versione Variant); arriva Hotel Inhumans (anche in versione variant), il manga che ha ispirato l’omonima serie anime! Ritornano i vampiri col primo volume della nuova serie manga Vampire Hunter D, e ancora ai nastri di partenza: Astro Baby, At Summer'S End, The Isekai Editor, Il Canto Di Kujima, e per finire in bellezza uno splendido Artbook di Your Name! Ai rispettivi stand potrete trovare anche tutti i nuovi numeri delle serie in corso!

TOMODACHI

Per la prima volta, Tomodachi Press sarà presente a Lucca Comics & Games con uno stand condiviso con gli amici di MangaYo! nella suggestiva Piazza Antelminelli dove sarà possibile conoscere alcuni degli artisti che hanno contribuito a progetti come Cuphead – Out of the Cards e 50 Animali in via di Estinzione. Tra gli ospiti ci sarà anche Gianni Pacinotti, in arte Gipi, autore e fumettista di fama internazionale che ha collaborato al primo volume della nuova collana Masterpiece Card Series. Il pubblico potrà incontrarlo anche in occasione del panel del 30 ottobre, dalle 17:30 presso l’Auditorium San Francesco. L’esperienza di Tomodachi Press a Lucca si concluderà con un appuntamento speciale: la presentazione delle prossime novità editoriali, in programma domenica 2 novembre dalle ore 10:00 presso l’Auditorium San Romano.

HIKARI e 001 EDIZIONI

Hikari torna a Lucca Comics & Games con un parterre di novità che intrecciano classici intramontabili e opere dirompenti dal Giappone. Allo stand Hikari al Padiglione Napoleone i visitatori troveranno due uscite d’eccezione in edizione definitiva: la Perfect Edition di Keiji il Magnifico, il capolavoro di Tetsuo Hara (l’autore di Ken il Guerriero) e Keiichirō Ryū, e la Perfect Edition di Kojiro del clan Fuuma, firmata da Masami Kurumada, celebre autore de I Cavalieri dello Zodiaco.

Tra le novità spiccano inoltre la versione Colossus integrale di Cacciatori di cadaveri di Hosui Yamazaki, che Hikari avrà l’onore di ospitare come special guest, pronto a incontrare i suoi lettori italiani, e La casa degli orrori, la seconda raccolta di storie di Miyako Cojima, anch’essa ospite d’eccezione e riconosciuta regina dell’horror giapponese.

Si aggiunge un portfolio fotografico dedicato a Godzilla realizzato da Norman England, fotografo ufficiale dei film Toho, che sarà presente a Lucca per raccontare dal vivo la sua esperienza sui set della saga del Re dei Mostri. Nella line-up un imperdibile art book di Shintaro Kago, dedicato al suo immaginario più visionario, e il ritorno del “classico proibito” Yapoo – Il bestiame umano di Shozo Numa e Tatsuya Egawa, opera controversa e imprescindibile. Con anteprime, ospiti internazionali e volumi unici, lo stand Hikari si conferma una delle tappe centrali di questa edizione di Lucca Comics & Games.

001 Edizioni arriva a Lucca Comics & Games con un parterre di novità che uniscono la grande historietas argentina e grandi firme del fumetto internazionale. Allo stand i visitatori potranno scoprire in anteprima esclusiva Da mare a mare – La scoperta del Pacifico di Enrique Breccia e Cristobal Jimenez, un’opera che racconta l’epica spedizione di Vasco Núñez de Balboa alla scoperta del Pacifico, illustrata con il tratto e i colori diretti inconfondibili di Breccia, capace di fondere precisione storica e maestria artistica. L’autore sarà presente come ospite speciale e dedicherà il volume ai lettori che vorranno incontrarlo di persona. In occasione di Lucca Comics & Games saranno inoltre presentate in anteprima quattro stampe a tiratura limitata, numerate e firmate dall’autore, veri pezzi da collezione per gli appassionati.

Tra le altre proposte, torna in una nuova edizione Assassini Vittoriani di Rick Geary, la raccolta definitiva dei venti delitti più celebri dell’epoca vittoriana, tra cui la famigerata vicenda di Jack lo Squartatore, narrata con la scrupolosità storica e lo stile grafico unico che hanno reso Geary un punto di riferimento per gli appassionati di true crime e giallo illustrato. Tra le novità tornano disponibili i cofanetti delle varie serie della EC Comics, per permettere ai visitatori di scoprire o completare queste storiche collezioni.

JUNDO

Jundo torna a Lucca Comics & Games 2025 con una nuova lineup eccezionale di autori internazionali e italiani. Liang Azha presenterà in anteprima Soul Sealer’s School Life 1, primo volume della sua nuova trilogia; Yuchi Jinze, autrice di Little Mushroom, sarà per la prima volta ospite fuori dalla Cina; Wen Yuan, autrice di See You My King; e Kwang Jin, autore di Itaewon Class e sceneggiatore dell’omonimo drama, incontreranno i lettori tutti i giorni della manifestazione.

Accanto a loro, tantissimi autori italiani della linea Jundo Original vi aspettano con imperdibili sessioni di firmacopie allo stand Jundo, situato nel Padiglione Napoleone.

In esclusiva per Lucca saranno disponibili: Pigpen 1 con portachiavi omaggio, Little Mushroom 1, Soul Sealer’s School Life 1 in edizione regular e speciale, Itaewon Class 4 e la variant esclusiva del volume 1, Pawn’s Revenge 2 con sticker pack, See You My King 3 in bundle con acrilico esclusivo, i nuovissimi Aura Blast Cap… e tantissime altre novità e gadget esclusivi!

RENOIR & GAIJIN

ReNoir Comics e Gaijin partecipano all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games con lo stand più grande della loro storia e una ricca rappresentanza di ospiti italiani e internazionali. Dalla Corea del Sud arriverà Na Yoonhee, autrice del manhwa storico Whale Star, tra le più raffinate voci del mondo del weebtoon; per l’occasione, Gaijin lancerà il primo numero della sua opera A Heartfelt Andante.

Dagli Stati Uniti, per la prima volta in Italia, ci sarà Tyler Crook, che ha firmato serie come Manor Black, The Lonesome Hunters e Harrow County; di quest’ultima verrà riproposto il primo numero in un’edizione speciale. Tornano anche gli amatissimi Sylvain Repos, con il volume conclusivo della sua serie, e Oscar Martín, che presenterà il primo manga del mondo di Solo. Tra gli autori italiani, Gianluca Buttolo sarà in dedica con Out, un divertentissimo libro umoristico sul tennis, e ci sarà una ricca delegazione di autori di Don Camillo a fumetti: Tommaso Arzeno, Davide Barzi, Riccardo Cecchi, Alberto Locatelli, Werner Maresta, Francesco Petronelli e Elena Pianta.

Tra le anteprime in fiera si segnalano il primo numero del manhwa The Uncanny Counter, anche in edizione variant, e il cofanetto per raccogliere la serie The Horizon di JH, titolo in selezione ai Lucca Comics Awards.

RIZZOLI LIZARD

In occasione del trentennale dalla scomparsa di Hugo Pratt, Rizzoli Lizard renderà omaggio al più grande maestro del fumetto italiano con il lancio di due nuove collane dedicate a Corto Maltese. Le edizioni cartonate in bianco e nero, in grande formato, saranno disponibili in anteprima allo stand, interamente personalizzato con un design d’impatto. Accanto a queste uscite, debuttano anche i primi tre titoli della nuova collana BUR Deluxe, in prestigiosa edizione brossurata a colori. Il programma degli ospiti è altrettanto ricco: dopo molti anni torna a Lucca Guy Delisle, tra gli autori di punta del catalogo Lizard, che incontrerà i lettori il 29 e 30 ottobre.

Nella stessa giornata, il 29 ottobre, arriveranno anche Elio e le Storie Tese, protagonisti di un atteso showcase a San Romano (orario in via di definizione) e della presentazione di Foto, il libro che ripercorre la loro carriera attraverso centinaia di scatti iconici. Allo stand Lizard non mancheranno inoltre affiches speciali di vari autori, regalate ai lettori che acquisteranno i loro libri. Tutto questo, come sempre, nella cornice della struttura di Piazza Napoleone, cuore pulsante del festival.

ERIS EDIZIONI

Eris è felice di portare in anteprima a Lucca La mano verde e altri racconti di Nicole Claveloux e Édith Zha. Nel 2020 il Festival d'Angoulême aveva assegnato a queste due grandi autrici il Prix du patrimoine proprio per questo volume e lo stesso anno, aveva conferito a Nicole Claveloux il Fauve d'honneur, autrice fondamentale della storia del fumetto purtroppo sino a oggi rimasta inedita in italia.

Il secondo volume in anteprima sarà Stretta al cuore di Štěpánka Jislová, pubblicato già in più di dieci paesi, questa autrice della Repubblica ceca è senza dubbio una delle nuove voci del fumetto indipendente internazionale, un'autobiografia per parlare di amore, relazioni tossiche, crescita tenerezza, situazioni difficili, e provare a rispondere alla domanda: perché l’amore non assomiglia affatto a come dovrebbe essere? Allo stand Eris saranno presenti: Štěpánka Jislová, Francesca Ghermandi, Officina Infernale, Lucia Biagi, Eva Daffara, Nicola Stradiotto, Spokkio, Armin e Zoe Barducci, Isa DePica e Nova.

HOLLOW PRESS

Hollow Press torna a Lucca Comics & Games 2025 con una doppia presenza: un’area interamente dedicata al fumetto in Piazza Napoleone e uno spazio riservato al gioco nel Padiglione Carducci. In programma oltre quindici ospiti internazionali e italiani e una decina di nuove uscite tra fumetti, giochi di ruolo e progetti sperimentali. Nel settore Comics si alterneranno maestri e nuove voci.

Attesissimo Shintaro Kago, che presenta il terzo capitolo della saga Parasitic City; Jagoda Czarnowska con il nuovo Pink Mountain; Asagi Yaenaga con il secondo volume di Enki; Manuela Schiano, al suo debutto con Hollow Press, con Kappa Notebook, fumetto surreale tra bondage e folklore giapponese. Accanto a loro, firme di riferimento come Spugna, Stepan Razorёnov, Pastaacolazione e Ghaaro. In anteprima assoluta, sarà inoltre disponibile Brute Love, il “libro proibito” di Hiroaki Samura. Con questa proposta che intreccia avanguardia, sperimentazione e visioni estreme, Hollow Press conferma la sua identità unica nel panorama internazionale e rinnova il suo legame con Lucca Comics & Games.

LA FINE DEL MONDO - RIVISTA

Arriva in edicola una novità destinata a far parlare di sé. Si intitola La Fine del Mondo ed è la nuova rivista interamente dedicata al fumetto, ideata e curata da Maicol & Mirco, che dal mese di dicembre sarà disponibile in allegato al quotidiano il manifesto al prezzo di 4 euro. Il progetto riunisce alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale, offrendo al pubblico un mosaico di storie inedite: da Gipi a Zerocalcare, dagli stessi Maicol & Mirco a Zuzu passando per Dr. Pira, fino al maestro giapponese Shintaro Kago, senza dimenticare leggende come Bruno Bozzetto e nuove voci come Eliana Albertini.

Il numero zero della rivista debutterà in anteprima a Lucca Comics & Games 2025, presso lo stand dedicato nel Padiglione Napoleone, dove saranno presenti numerosi autori per sessioni di firme e incontri con i lettori. Con un titolo provocatorio e un parterre d’autori che abbraccia generazioni e stili diversi, La Fine del Mondo si presenta come una delle iniziative editoriali più attese dell’anno: un contenitore di storie senza compromessi, pensato per chi ama il fumetto in tutte le sue forme.

IF EDIZIONI

If Edizioni torna a Lucca Comics & Games 2025 con un programma ricco di anteprime e nuove uscite di grande interesse. A partire da Greenwich Village di Antonio Lapone, autore italiano affermato a livello internazionale, e La Mandiguerre di Stefano Tamiazzo, primo titolo realizzato con il doppio marchio If e Toshokan. Tra le novità figurano Donne Fuori di Gianni Bono e Raffaele Mangano, il volume Don Matteo a fumetti, che raccoglie le avventure del celebre prete televisivo interpretato da Terence Hill, e la collana Sprayliz Pocket, con tre volumi raccolti in un cofanetto numerato.

Arriva anche Habemus Bastard di Jacky Schwartzmann e Sylvain Vallée, thriller ironico e irriverente. Dopo la super anteprima del 2024, torna Tra le Nuvole, collana di narrativa illustrata per giovani lettori, mentre grande attenzione sarà rivolta al rilancio di Fumo di China: la storica rivista si rinnova in formato rivista-libro trimestrale, distribuita anche in libreria, con un approccio ampliato che affianca al fumetto riflessioni su design, moda, costume e società.

TOSHOKAN

Toshokan a Lucca Comics & Games 2025 porta grandi ospiti e novità internazionali. Dalla scena taiwanese arrivano YAYA (La ragazza che accudiva il gatto) e AAA-Bao (Big Animal Chronicles – L’addio dei gatti giganti), protagoniste di panel e incontri per tutta la durata del festival. Debutta in Italia il brasiliano Guilherme Petreca, autore premiato di Shamisen, con talk dedicati al suo lavoro e al legame tra cultura nipponica e sudamericana. Allo stand saranno disponibili cofanetti speciali, gadget esclusivi e le anteprime dei volumi Gulag – Lettere dall’Inferno, Racconti Vagabondi e Randagi – Vita da Gatti.

MIRAGE COMICS

Mirage Comics porta a Lucca un poker d’assi senza precedenti: Kevin Eastman, John Romita Jr., Simon Bisley e Darick Robertson, quattro leggende del fumetto mondiale pronte a incontrare i lettori e firmare le nuove uscite del catalogo. Romita Jr. torna con Hollywood Horror Stories – Giochi Pericolosi, noir cupo e paranoico ambientato a Los Angeles. Eastman guida due titoli esplosivi – La Città dei Mostri e Totally Twisted Tales (con Bisley) – e sarà protagonista anche di A Twisted Ronin Ninja, catalogo di tavole e materiali originali legato alla grande mostra a lui dedicata. Robertson, con J.M. DeMatteis, inaugura la nuova collana sci-fi Supernova con Anyman, radicale ribaltamento del mito supereroico.

La linea fantasy arricchisce l’offerta con Gabriele Dell’Otto (Le Cronache di Arda – L’Oscuro Signore), Ciruelo Cabral (La Maledizione del Drago d’Oro) e Antonello Venditti (Norse – Miti e Dei Vichinghi). Con otto collane attive – crime, fantasy, supernatural, art e la neonata Supernova – Mirage Comics conferma la sua missione: valorizzare i maestri, sostenere i talenti emergenti e pubblicare opere capaci di sorprendere ed emozionare.

COMICON EDIZIONI

COMICON Edizioni torna a Lucca Comics & Games con un nuovissimo stand a Piazza Napoleone e un incredibile parterre di autori internazionali. Si comincia con Edmond Baudoin che sarà tra i maestri della Bande Dessinée esposti nella mostra l'Hexagone che Lucca dedica alla storia del fumetto francese. Si prosegue con il maestro Dave McKean che torna a Lucca dopo sette anni per presentare Pictures That Tick. Storie Brevi - Volume 1, un'incredibile volume ancora inedito in Italia. Altro ospite immancabile sarà Tanino Liberatore che, come suo solito, delizierà i lettori con firme e sketch e, per chiudere in bellezza, il grande Milo Manara che presenterà allo stand COMICON Edizioni il suo nuovissimo Calendario 2026 dedicato a Gulliveriana.

Le novità però non finiscono qui, in anteprima assoluta COMICON Edizioni porterà a LC&G La Genesi di Robert Crumb, in un nuovo formato, cartonato, con apparati critici, note e una lunga intervista di Gary Groth all’autore. Da non perdere anche il nuovo “fumettozozzo” di Geoffroy Monde Il Privilegio degli Dei che vi condurrà per mano in un Olimpo sensuale e disinibito.

COMICOUT

ComicOut sarà presente, anche quest’anno, a Lucca Comics & Games, in piazza Napoleone stand 352. Le novità a cui saranno presenti gli autori allo stand per incontri e dediche sono: Federico Pace, che presenta in anteprima lucchese il secondo volume del suo manga sulla transizione, dopo Fioritura lenta il nuovo titolo è Haname. Nuova presenza per ComicOut Claudio Calia, sarà a dedicare il suo primo manuale Graphic Journalist – manuale per i reporter con la matita, un libro prezioso per chi vuole affrontare un linguaggio sempre più importante nel mondo dell’editoria e del fumetto. Manauli e saggi sono elemento portante di ComicOut e della sua A Scuola di Fumetto online, che compie 16 anni, e attraverso Internet cresce allievi di tutto il mondo all’arte del fumetto, della sceneggiatura e dell’illustrazione. Sempre presente Midori Yamane con i suoi manuali Diventare Mangaka e Laura Scarpa autrice dei manuali e saggi, direttrice e docente, A Scuola di Fumetto Online.

LAVIERI

Per il Lucca C&G 25 Lavieri porterà in anteprima alcune novità della stagione autunno/inverno 25/26 e la presenza in fiera di nuovi autori internazionali.

In primo luogo va segnalata l’edizione del capolavoro incompiuto di Massimiliano Frezzato dal titolo Il Gran Cacabul il volume sarà anche oggetto di un incontro allo stand intitolato a Frezzato, a cui parteciperà l’editore e altri amici del compianto autore.

Tra gli ospiti internazionali spiccano, Moon, al secolo Olivier Menanteau, che dedicherà il suo volume antologico The Moon Artbook, anche in versione Variant Cover e White Cover.

Avremo poi: Saori Wago che ha illustrato uno dei volumi in anteprima per Lucca Tu non sei più mio amico, scritto dalla affermata Pina Irace; Maria Boltasova al suo secondo volume illustrato con Lavieri, Io e il lupo (di Roberta Mora); Yile Gao, reduce dal recente riconoscimento al Bologna Children’s Book fair, anch’essa con un nuovo libro illustrato in anteprima Lo voglio.

Tra gli altri autori in dedica non poteva mancare Erika De Pieri di cui portiamo l’anteprima Solo in caso di Pioggia (di Sara Belancini) ma ci saranno anche Michele Marchitto, Roberta Mora, Diana Marciano e Antoine Vannucci.

Tra le altre novità da segnalare il nuovo Portfolio #3 di Matt Dixon e i nuovi set di stampe aventi per autrici altri due nomi di interesse internazionale: Laure S. e Natalia Shaloshvili.

SEGNI D’AUTORE

Fondata da Carlo Bazan, Edizioni Segni d’Autore è una realtà editoriale specializzata in fumetti, libri illustrati ad acquerello e volumi per bambini. Oltre all’attività editoriale, Segni d’Autore è anche libreria dedicata al fumetto italiano ed europeo e spazio espositivo che propone tavole originali, illustrazioni, grafiche, litografie e serigrafie numerate e firmate – anche d’epoca – di grandi maestri come Hugo Pratt, Sergio Toppi, Crepax, Jacovitti, Milo Manara, Ivo Milazzo, Gabriele Dell’Otto, Lele Vianello, Alberto Lavoradori, Paolo Cossi, Carlo Rispoli, Alarico Gattia, Renzo Calegari, accanto ad autori della BD francese come Enki Bilal, Juillard, Gibrat, De Loustal, Georges Ramaioli, e della Scuola argentina.

A Lucca Comics & Games 2025, presso lo stand al Padiglione Napoleone, saranno presenti per dediche e incontri Laura Zuccheri, con l’inedito Il Massacro di Draper’s Meadow in edizione deluxe corredata da due stampe a colori firmate in tiratura limitata a 200 copie; Lele Vianello, con l’inedito Egiziana. Intrigo a Suez; Alberto Lavoradori, con l’inedito Cenere; e Carlo Rispoli, che presenterà Il Conte di Montecristo in doppia edizione, italiana e francese, oltre a L’Isola del Tesoro in una prestigiosa artist edition acquerellata. In vendita anche tavole originali, commission e disegni degli autori presenti.

DIABOLO EDIZIONI

Diabolo Edizioni torna anche quest’anno a Lucca Comics, portando tutte le novità del 2025 e presentando in anteprima il volume Il pendio bianco. Storia sociale dello sci di Manuel Riz: si tratta della prima storia sociale dello sci mai realizzata, un graphic novel estremamente documentato, divulgativo e coinvolgente, che attraverso la forza espressiva del fumetto ripercorre l’evoluzione dello sci in relazione all’uomo e alla società, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Un’opera che apre la stagione invernale e si rivolge a tutti gli appassionati di sci e montagna, proprio alla vigilia delle prossime Olimpiadi di Milano e Cortina.

L’autore sarà presente a Lucca allo stand Diabolo NAP537 di Piazza Napoleone e per una presentazione ufficiale del volume. Tra le novità dell’autunno ci sarà anche Mentre ero via, il graphic novel d’esordio dell’autrice svizzera Rina Jost, che ha scelto di attingere alla propria esperienza familiare per affrontare un argomento spesso ancora tabù come la depressione, rendendolo accessibile a un vasto pubblico in modo giocoso e intelligente.

SPREA COMICS

Sprea Comics torna a Lucca Comics & Games con un ricco ventaglio di novità per lettori e collezionisti. Tra le uscite spicca Blue n.202, con una cover firmata da Milo Manara e contributi di Palumbo, Baudoin e Mannelli. In programma anche il ritorno dello storico Sherlock Holmes di Miyazaki e Pagot, riproposto in un bookazine a fumetti in collaborazione con la RAI, che raccoglie alcune delle opere più rappresentative degli anni ’80. Non manca Japan Robot, volume illustrato in formato speciale con variant cover a tiratura limitata, e l’attesissimo vinile di Sailor Moon, con le sigle originali interpretate da Cristina D’Avena per celebrare i 30 anni dell’anime in Italia.

TORA EDIZIONI

Per l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, Tora Edizioni al padiglione Napoleone, alza l’asticella e presenta Street Fighter Origins – Akuma con una variant cover esclusiva per Lucca Comics disegnata da Paolo Barbieri e una cover esclusiva di Federico Mele, entrambi presenti per dei firmacopie. Arriva inoltre per la prima volta in edizione italiana, L’arte di Death Stranding, l’artbook del pluripremiato videogioco della Kojima Productions. Proporremo anche un salto nel passato con la biografia di John Romero, DOOM GUY, in collaborazione con Videogiochi per Passione e Mondiversi. Saranno disponibili due variant cover esclusive.

Si potrà incontrare John Romero e acquistare la sua opera esclusivamente presso lo stand di Doom al Giardino degli Osservanti. Ma gli ospiti italiani e internazionali non finiscono qui. Direttamente dalla Colombia, sarà presente Jago Dibuja, autore di Living with Hipstergirl & Gamergirl; il maestro Oscar Grillo e l’autore Luca Raffaelli con l’Ospite un fumetto in bilico tra sogno e terrore quotidiano; Mauro Longo e Claude Francis Dozière con il nuovo libro game di fantascienza L’Esercito delle Ombre, illustrato da Cristina Calvagno, e lo scrittore Davide Toccafondi e l’illustratrice Elena Triolo con il nuovo libro game per ragazzi Aki, una strega in città. Tra le varie novità ed edizioni limitate sarà anche possibile trovare le cover ispirate al tema di Lucca Comics 2025 “French Kiss” come quella della graphic novel Nodi, scritta e illustrata a quattro mani da Bigo e Ludovicated.

MUSUBI EDIZIONI

La nuovissima casa editrice di manga Musubi Edizioni è lieta di partecipare al suo primo Lucca Comics per l'edizione 2025, portando il suo catalogo manga allargato per l'occasione con le ultimissime uscite editoriali, con titoli come Wistoria: Wand & Sword di Fujino Omori e Toshi Aoi, l'adattamento manga Higurashi: Il Pianto delle Cicale, Colorless di Kent e Gene Bride di Hitomi Takano. Per festeggiare insieme la prima kermesse lucchese, ci saranno edizioni esclusive variant, box limitati da collezione e tutte le novità dei prossimi mesi in anteprima solo al Lucca Comics!

REBELLE EDIZIONI

Quest’anno l’editore sarà Lucca con uno spazio da accendere di storie, immagini e incontri indimenticabili. Tra le novità: Loputyn torna con la sua nuova graphic novel Forget me not, mentre Marco Calvi ci trascina tra le pagine di un classico senza tempo con la nuova edizione illustrata di Frankenstein. Con Blackbanshee e Jacopo Silvestre salperemo alla scoperta di Folklore dei mari: sirene, mostri marini e navi fantasma, mentre Alessia Amati porterà a Lucca un gioiello prezioso: l’edizione limitata (solo 100 copie!) de Le falene di Ursula. Infine, con Paola Gallo e Andrea Ongaro ci immergeremo nei mondi visionari de I diari di Cornelius Yeast. Incontri, firmacopie e tanta voglia di condividere: lo stand di Rebelle sarà il posto giusto per lasciarsi contaminare da storie che sfidano i confini, proprio come piace a noi.

CRONACA DI TOPOLINIA

Cronaca di Topolinia ritorna a Lucca Comics and Games con novità di rilievo come il terzo capitolo della serie Weird-Vampy firmata da Elena Mirulla, un fumetto capace in pochi anni di raccogliere il favore del pubblico e della critica.

Un’altra novità legata ad Elena Mirulla è sicuramente l’Artbook dedicato a New Sexy Tales con: presentazione dei personaggi e della storia, sketch, studi, tavole a matita, china e colori, disegni inediti e tante altre curiosità. Torna anche Super Tits con la terza e ultima collection della serie supereroistica creata da Elena Mirulla e Christian Terranova che vede quest’anno la variant cover del grande Leo Ortolani. Novità di grande importanza per Cronaca di Topolinia è il nostro primo manga: Sortisia Reborn 1 di Lorenzo Balocco con la rivisitazione del personaggio di Sortisia in una chiave e veste del tutto nuova.

Nel campo delle parodie quest’anno da segnalare il ritorno di Dailan Doc con il quinto capitolo della serie firmato da Cuna, Terranova, Di Noia e Fredella; lo stesso staff artistico è il realizzatore del primo numero della parodia di Tex… Texas! Un fumetto che vuole essere un grande omaggio al personaggio nello stile che contraddistingue da sempre la nostra realtà editoriale.

Tra le altre novità in uscita segnaliamo anche il secondo numero del Segno Rosso, fumetto fantasy ideato e disegnato da Cuna e Limardi. Doyle Seconda Serie thriller psicologico che narra le vicende di Arthur Conan Doyle di Cuna, Terranova e Garofolo. Parlando di fantascienza torna Nyx con una collection che racchiude tutti i numeri della serie e aggiunge una storia inedita firmata dal duo Franceschini e Costarelli.

EDIZIONI VOILIER

Edizioni Voilier rinnova l'appuntamento lucchese con gli appassionati di fumetto d'autore italiano e, per celebrare degnamente i 15 anni di attività, sfodera gli ospiti delle grandi occasioni. Lele Vianello, Emilio Guazzone, Thomas Pistoia e Ilaria Ferramosca, si alterneranno in stand per sketch e firmacopie. Tra le novità più attese Ali Eroiche, di Franco Ressa e Lele Vianello, che presenta in edizione integrale le storie pubblicate sulla rivista Aeronautica e dedicate alla meravigliosa avventura del volo militare, e il secondo volume della fortunatissima Divina Commedia di Emilio Guazzone, il Purgatorio, che abbina il solito irresistibile umorismo del Guaxxo ai versi immortali del Sommo Poeta, in un'esperienza di lettura autentica che è anche una ventata di buon umore. Per l'occasione sarà disponibile anche la ristampa aggiornata dell'Inferno dantesco, impreziosita dalla prefazione di Martina Michelangeli, alla quale abbiamo affidato anche "le chiavi" del Purgatorio, per un percorso di iniziazione alla Commedia che non poteva godere di una guida migliore.

BARTA

Barta torna a Lucca Comics&Games (siamo al Napoleone) con novità e tanti ospiti: le strisce di Vincenzina con l’autore Giuseppe Scapigliati, le avventure di Cowgirl con l’autore Stefano Zattera, il biopico su Corazzini Poeta a vent’anni con gli autori Simone Lucciola e Andromalis, la graphic novel patainterrogazionista Franco? di Paolo Pollo Cioni, con le sue illustri varianti e prefazioni (Benvenuti, Johnson, Camuncoli, Timpano, Vauro, Caluri, Gardumi, Tommy, Laurina Paperina), lo spaziale EGG di Aurélien Maury e Gilbert Pinos, il sorprendente Roxane vende le sue mutandine di Maybelline Skvortzoff.

GREEN MOON

Green Moon Comics è una realtà indipendente ormai consolidata nel mercato italiano. Quest’anno fa il suo debutto al Padiglione Napoleone (NAP 113) e lo fa alla grande, presentando il primo numero della miniserie (di 5) dark sci-fi BURTON: per l’occasione saranno presenti a stand i loro autori, gli scrittori Lucio Perrimezzi e Tommaso Destefanis, nonché il cover artist Massimiliano Veltri e la disegnatrice Francesca Follini. Ma non finisce qui: a tutti quelli che acquisteranno una copia del n. 1 di Burton – “Neon Nights”, in omaggio il numero zero con white cover personalizzabile! Inoltre presenteremo BINGO CREPUSCOLO, il nuovo avvincente libro della rodatissima coppia Francesca Perillo e Stefano Cardoselli (reduce dalla sua mostra personale al Treviso Comic Book Festival), che saranno a stand per dediche e sketch. Sarà anche presente il CEO della casa editrice e sceneggiatore Marco Grandinetti con il suo MARCEL, best seller della casa editrice!

IN YOUR FACE COMIX

In Your Face Comix sarà a Lucca Comics & Games 2025 al Padiglione Napoleone con un programma che conferma la sua anima radicale e sperimentale. Ospite di punta il maestro giapponese Jun Hayami, che presenterà la nuova edizione di Solo un uomo e incontrerà i lettori. Tra gli autori italiani spiccano Dast con Born Dead, Danilo Manzi con Strane Bestie, Officina Infernale e Stefano Zattera con Welcome to Ratland e altre novità, Nicola Stradiotto con Jackpot, e la coppia Alberto Lavoradori – Mauro Cicarè con Mr. Loop – Marmor Lunensis. Non mancano le anteprime senza autori: HIU di Marco Teatro, Nekojiru Udon Vol. 2 della compianta Nekojiru, Chiaro di Luna di Kazuichi Hanawa, Penguin Gohan di Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura e Kwaidan di Hideshi Hino. Con queste proposte, In Your Face Comix porta a Lucca il lato più estremo e innovativo del fumetto contemporaneo.

CITYLAND COMIX

Cityland Comix è un’associazione culturale dedicata alla divulgazione del fumetto. Anche quest’anno sarà presente a Lucca Comics & Games, al Padiglione Napoleone – stand NAP113. Presso il loro spazio saranno disponibili: Primerano e Comincioli con Salem 1692; Bondi, Gargiola e Impellizzeri con Giovanni delle Bande Nere, per la collana storica in collaborazione con Vanilla Magazine; Canolintas con il fantasy noir Over the Rainbow; Ferrari e Di Stefano con il thriller psicologico Malerva; Zeccardo con il suo Malerva; Milky Rosy e Sciospen con le novità in uscita per Lucca: Dollhouse e Zheng He, ultimo volume della collezione Vanilla. Durante la fiera saranno organizzate sessioni di dediche presso lo stand.

LUCCA MANGA SCHOOL

Lucca Manga School celebra il suo quindicesimo anniversario a Japan Town con la presenza dei suoi insegnanti, autori di manga pubblicati in Italia e all’estero, e tante attività aperte al pubblico. Ogni giorno si terranno lezioni di manga gratuite e, grazie alla collaborazione con POSCA, anche laboratori speciali a Japan Town e al Family Palace. Tra gli eventi più attesi, gli ospiti del ChungKang College of Cultural Industries (Corea del Sud): Seijun Yang, fumettista (The Human Temperature, BOSS RETURN), Hyeseok Yang, sceneggiatrice (Come Out, Romeo, Marry Me, Dragon) e TAMTO, webtoon artist (The Princess Hogeol, GuHaejong SOS). Protagonisti della scena webtoon internazionale, incontreranno il pubblico con interventi dedicati. Altre iniziative sono già in preparazione per rendere questa edizione indimenticabile.

CEI PIEMONTE

Il Piemonte sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2025 grazie a PublishInPiemonte, progetto finanziato dalla Camera di commercio di Torino e gestito da Ceipiemonte, nato per promuovere all’estero le eccellenze della filiera editoriale regionale. Allo stand Piemonte il pubblico potrà incontrare alcune delle realtà più vivaci e innovative del territorio: dalle case editrici Atene del Canavese di Verga Giampaolo, Be Strong Edizioni, Brun Lina, Diabolo Edizioni di Zanini Riccardo, Graphot, Geo4Map, Il Leone Verde Edizioni, Interlinea, Miraggi Edizioni, Lindau, Morsi Editore, Prospero e Ariel, ciascuna con un catalogo che spazia dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti alla divulgazione. Accanto agli editori, saranno presenti anche tre eccellenze della grafica e della stampa piemontese: A4 Servizi Grafici, Micrograf e Vincenzo Bona, a testimoniare la forza di una filiera completa che unisce creatività editoriale, qualità tipografica e innovazione. Un’occasione unica per valorizzare il Piemonte come laboratorio culturale ed editoriale di respiro internazionale