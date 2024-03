Ogni presa diventerà SMART grazie a questo gadget già VIRALE!

Lo SwitchBot è diventato uno dei fenomeni più discussi su TikTok, soprattutto tra gli amanti degli Amazon Finds, quei prodotti unici, convenienti e incredibilmente utili che catturano subito l'attenzione. Tra questi, spicca il SwitchBot, un interruttore smart che consente di controllare a distanza qualsiasi presa di casa tramite un'app intuitiva o comandi vocali.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

SwitchBot, chi dovrebbe acquistarlo?

È l'opzione perfetta per coloro che desiderano introdurre la domotica nella propria abitazione senza dover affrontare complesse installazioni o spendere cifre esorbitanti. Attualmente disponibile su Amazon in offerta a soli 26,99€ anziché 29,99€, questo dispositivo si adatta a qualsiasi tipo di interruttore o pulsante grazie alla sua universalità, e la sua installazione è così semplice da richiedere solamente l'applicazione di un adesivo 3M, rendendolo accessibile anche per chi non ha competenze tecniche particolari.

Una volta installato, lo SwitchBot consente di controllare l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi interruttore tramite l'app dedicata o tramite assistenti vocali come Alexa e Google Home. Questo permette di gestire l'energia domestica anche quando ci si trova fuori casa, contribuendo a risparmiare elettricità. Inoltre, la lunga durata della batteria, fino a 600 giorni, garantisce un'autonomia prolungata, riducendo la necessità di frequenti ricariche.

Insomma, lo SwitchBot è un dispositivo versatile che rende ogni casa più intelligente con estrema facilità. Compatibile con una vasta gamma di interruttori e pulsanti, permette di automatizzare luci ed elettrodomestici attraverso un'interfaccia intuitiva tramite l'app SwitchBot, tutto senza la necessità di una connessione costante allo smartphone o a un hub. Considerando anche il piccolo sconto di oggi, di cui potete approfittare grazie al coupon di Amazon, l'occasione è ottima per iniziare a rendere più smart la propria casa.

Vedi offerta su Amazon