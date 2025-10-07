Tornano per la terza edizione i Lucca Comics & Games Community Awards 2025, il progetto che trasforma la community del festival nel vero giudice delle opere e dei personaggi che hanno lasciato il segno nell’ultimo anno.

Quest’anno l’iniziativa è powered by Amazon.it, partner esclusivo dei Community Awards di Lucca Comics & Games, che rende possibile la realizzazione di un evento unico: un vero e proprio people’s choice award in cui i fan sono protagonisti assoluti, chiamati a riconoscere l’impatto culturale delle opere più amate.

Come votare ai Lucca Comics & Games Community Awards 2025

Il countdown è iniziato: la community di Lucca Comics & Games potrà votare fino alle 23:59 del 27 ottobre 2025, scegliendo le proprie opere e i personaggi preferiti tra i candidati annunciati in diretta Twitch (twitch.tv/luccacomicsandgames) dai content creator CKibe, Claudio Di Biagio, Yotobi, Martina Levato e Cydonia.

La selezione dei titoli in gara si è basata su tre criteri principali: originalità, impatto culturale e coerenza con le anime di Lucca Comics & Games, prendendo in considerazione le produzioni più significative della cultura pop pubblicate tra agosto 2024 e agosto 2025.

La votazione è attiva sul sito ufficiale communityawards.luccacomicsandgames.com e tramite l’App LuccaCG25 Assistant. Ogni utente potrà esprimere fino a tre preferenze per categoria. Il sistema di voto elettronico, sicuro e imparziale, garantisce l’unicità del voto ed evita duplicazioni.

Le categorie dei Lucca Comics & Games Community Awards

Anche nel 2025 saranno otto le categorie in gara ai Lucca Comics & Games Community Awards:

Movie of the Year: film usciti al cinema, in tv e sulle piattaforme streaming, live action e animazione.

Series of the Year: serie tv e nuove stagioni, live action e animate.

Videogame of the Year: titoli single player e multiplayer per console, PC e mobile.

Book of the Year: romanzi, saghe e nuove edizioni in formato cartaceo o digitale.

Comics of the Year: fumetti del mercato occidentale, autoconclusivi o seriali.

Manga & Manhwa of the Year: manga, manhwa e global manga, autoconclusivi o seriali.

Game of the Year: board game, card game e giochi di ruolo, nuove edizioni e ristampe.

Character of the Year: i personaggi di fantasia che hanno maggiormente colpito l’immaginario collettivo.

Annuncio dei vincitori

L’appuntamento con i Lucca Comics & Games Community Awards 2025 è fissato per il 29 ottobre 2025, in diretta streaming sui canali ufficiali della manifestazione. Insieme ai content creator che hanno presentato i candidati e a nuovi ospiti, la community festeggerà le opere e i personaggi che più hanno segnato l’anno.

I Lucca Comics & Games Community Awards 2025 confermano ancora una volta il ruolo centrale della community nella celebrazione della cultura pop, portando i fan a scegliere i veri protagonisti dell’anno, dal cinema ai videogiochi, dai fumetti ai manga.