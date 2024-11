Tomb Raider 1-3 Remastered Deluxe Edition: rivivi le avventure di Lara Croft a PREZZO SCONTATO!

Se siete appassionati delle avventure di Lara Croft e desiderate rivivere le sue prime missioni con una veste grafica rinnovata, l'offerta attuale su Amazon è davvero imperdibile. Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft: Deluxe Edition (qui trovate la nostra recensione completa) per PlayStation 5 è ora disponibile a soli 48,40€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato di 54,99€. Questa è un’occasione da non perdere per arricchire la vostra collezione con una versione rimasterizzata dei classici che hanno definito il genere action-adventure.

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft: Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Deluxe Edition offre non solo i tre giochi originali rimasterizzati, ma include anche una serie di contenuti esclusivi che la rendono un vero gioiello per i collezionisti. All'interno troverete una steelbook, una custodia metallica che conferisce un tocco di eleganza alla vostra libreria di giochi, insieme a un libro di mappe esplorative. Questo volume, composto da oltre 80 pagine, racchiude tutte le mappe dei tre giochi e delle loro espansioni, svelando numerosi segreti per gli esploratori più appassionati. Inoltre, la colonna sonora ufficiale è inclusa sia in formato digitale che su CD, permettendovi di rivivere le atmosfere iconiche anche lontano dalla console.

Tutti questi contenuti sono racchiusi in una raffinata scatola da collezione, perfetta per i fan più accaniti della serie. Oltre al valore nostalgico, questa remaster offre un significativo miglioramento grafico, rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. La possibilità di alternare tra la grafica originale e quella aggiornata vi permetterà di apprezzare l’evoluzione visiva della serie, mentre le espansioni aggiunte garantiscono ore extra di divertimento.

Questa Deluxe Edition, proposta con uno sconto del 12%, rappresenta un acquisto consigliato sia per i fan di lunga data sia per chi desidera scoprire le origini di Lara Croft. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon, la disponibilità potrebbe essere limitata.

