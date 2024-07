Ticwatch E3 a soli 85€: prestazioni, salute e fitness al polso!

In cerca di uno smartwatch? Il Ticwatch E3, noto per le sue prestazioni avanzate e un sistema a doppio processore, è attualmente in offerta su Amazon. Questo smartwatch integra funzionalità per il monitoraggio dello stato di salute e dell'attività fisica, più modalità di allenamento. Precedentemente venduto a 199,99€, ora è disponibile a soli 99,99€, permettendovi di risparmiare il 50% sul prezzo originale. Inoltre, attivando il coupon in pagina, potrete beneficiare di uno sconto extra di 15€ arrivando al prezzo di 84,99€. Una possibilità imperdibile per chi è alla ricerca di uno smartwatch completo a un prezzo conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout. Attenzione: il coupon è valido fino a domani 26 luglio, salvo esaurimento.

Ticwatch E3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ticwatch E3 è raccomandato per chi è alla ricerca di un dispositivo indossabile che unisce tecnologia avanzata e monitoraggio completo della salute e dell'attività fisica. Con la sua piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e il sistema a doppio processore Mobvoi, il Ticwatch E3 si propone come l'ideale per gli utenti che desiderano prestazioni fluide e veloci senza sacrificare la durata della batteria. Inoltre, grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, al rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, al controllo del sonno e dello stress, si rivela perfetto per le persone che pongono la loro salute al centro delle attenzioni.

Non solo salute, ma anche fitness: con oltre 100 modalità di allenamento, dal nuoto all'alpinismo, passando per il ciclismo e il pilates, questo smartwatch risponde alle esigenze degli sportivi più esigenti o di chi vuole tenere traccia delle proprie attività quotidiane in modo preciso e personalizzato. La funzionalità NFC per i pagamenti senza contatto e la possibilità di connettersi alle app quotidiane direttamente dal polso rendono il Ticwatch E3 uno strumento straordinariamente conveniente per la vita di tutti i giorni. Da sottolineare anche la modalità essenziale per il risparmio della batteria, che si attiva automaticamente quando questa scende sotto il 5%

Il Ticwatch E3 rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca uno smartwatch all'avanguardia che combina funzionalità elevate a un prezzo accesibile. Grazie alle sue prestazioni superiori, alla vasta gamma di funzionalità legate alla salute e al fitness, e alla possibilità di pagamenti NFC, raccomandiamo l'acquisto di questo prodotto per rimanere connessi e monitorare il proprio benessere quotidiano in modo completo e efficace. Oggi è in offerta a 84,99€ ma ricordatevi di attivare il coupon!

